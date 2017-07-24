Second Hand Toyota Land Cruiser Prado

В 1998 году Toyota лишила свой внедорожник с индексом J90/95 звания Land Cruiser, оставив лишь короткое имя Prado. Кстати, что означает это слово, никто не знает до сих пор. Говорят, что в некоторых диалектах испанского так называют поляну для пикника… Так или иначе, этот построенный на платформе 4Runner, среднеразмерный SUV быстро снискал славу надёжной и выносливой машины и вышел из тени большого и знаменитого Land Cruiser, став вполне самостоятельной фигурой на поле битвы за умы, сердца и кошельки покупателей. Да, он быстро ржавел, был не самым динамичным, но за безотказность и универсальность ему прощали всё. Второе поколение с индексом J120 появилось в 2002 году и с точки зрения механики было очень похоже на своего предшественника. А в 2009 году, точно по расписанию, во Франкфурте презентовали нашего героя — Toyota Prado J150. Он, как и самый первый (серии J95), был построен на платформе 4Runner, но отличался от донора комплектацией, силовыми агрегатами и был, что называется, чуть более утончённым. Потому что при всём своем великолепии старина 4Runner, по мнению тойотовских маркетологов, оставался наряженным в модный пиджак деревенщиной, близким родственником и другом фермерского пикапа Hilux, а Prado вполне могла купить даже представительница прекрасной половины человечества. Появление J150 именно во Франкфурте указывало на то, что модель в первую очередь предназначалась для рынка Старого Света, ведь в Северной Америке вместо него показали Lexus GX460 с мотором 4.6 V8.



Существуют пяти- и семиместные версии.

Третий ряд для подростков

Не только пять

Начиная с серии J150 Toyota Prado на европейском и российском рынке снова поменяла имя, вернув старый шильдик – Land Cruiser Prado. К этому времени старшая модель уже называлась Land Cruiser 200, что удачно развело братьев по разным сторонам сегмента. Учитывая, что в своё время трёхдверные варианты J90 и J120 неплохо продавались (особенно в самых простых комплектациях), короткобазную версию было решено оставить на конвейере. В результате по состоянию на 2010 год наш герой оставался едва ли не единственным леворульным SUV среднего класса с трёхдверным кузовом и короткой базой. Предполагалось, что такой вариант идеален в качестве буксира, скажем, трейлера, лодки или прицепа, хотя понятно, что пятидверная версия по объёмам продаж намного опережала трёхдверную. По своим габаритам J150 лишь немного превышал предшественника, будучи, по сути, глубокой модернизацией J120 (усилена на скручивание рама, изменена конфигурация некоторых кузовных панелей и т. д.). На рынке можно найти пяти- и семиместные варианты исполнения. Кузов нынешнего Land Cruiser Prado хорошо противостоит коррозии, чем не отличался J90/95. Даже лакокрасочное покрытие, настоящий бич японцев начала XXI века, достаточно устойчиво к механическим повреждениям, и жучки на местах сколов найти крайне сложно. Ясно, что некачественный кузовной ремонт никто не отменял, так что тщательность при выборе по-прежнему остаётся важнейшим фактором. Несмотря на очень прочную раму не помешает проверить её геометрию, пусть даже на стенде регулировки сход-развала — это убережёт от покупки восстановленного после тяжёлой аварии автомобиля. У Prado первых лет была ещё одна забавная, хоть и малоприятная, особенность — на ходу дребезжало правое переднее крыло. Лечилось это за пять минут простым подгибом кронштейнов. Машины с характерными трещинами на лобовом стекле встречаются редко, что в целом говорит о достаточной жёсткости конструкции рама-кузов. В 2013 году был проведён лёгкий рестайлинг, который выразился в обновлении передней части и задних фонарей.



TLC Prado очень проходим. Но у всего, как известно, есть предел!

АРАБСКИЕ СКАКУНЫ

Для Land Cruiser Prado J150 производителем предназначалось пять двигателей. Два бензиновых и три дизельных. В Россию поставлялись три из них. Очень удачный и популярный 2.7-литровый атмосферный бензиновый 2TR-FE мощностью 163 л.с. теперь не обязательно было везти из арабских стран. Он официально вошёл на наш рынок и стал настоящим бестселлером. А вот 4.0-литровый 283-сильный V8 1GR-FE не снискал особой популярности из-за высокого налога и особенностей управления автомобилем по причине перегруженной передней оси. Интересно, что эти версии почти не отличаются друг от друга по расходу топлива. В городе ‑ 17–18 литров на 100 км, на шоссе — 13–14. В любом случае если взглянуть на предложения вторичного рынка, то на один 4.0 V6 приходится штук пять 2.7-литровых и два дизеля. У нас продавался Prado с турбодизелем 1KD-FTV мощностью 173 л.с., а в Европе его более мощная 190-сильная версия с противосажевым фильтром твёрдых частиц.

С точки зрения стиля, интерьер TLC Prado выглядит порой даже удачнее,

чем у именитой «двухсотки»

Фирменная оптитронная панель приборов наполнена небывалым сиянием

К сожалению, все моторы исключительно надёжны. К сожалению для меня, поскольку писать в общем-то не о чем. Понятное дело, были у владельцев случаи зависания форсунок и разрушения поршней, бывали отказы навесной электрики, даже перегревы и проблемы с прокладкой головки. Однако это частные случаи и к типичным неисправностям не относятся. А те, что относятся, укладываются в один абзац. Моторы объёмом 2.7 литра в морозы вибрируют на холостых, что по мере прогрева прекращается само собой и вмешательства не требует. Мотор «цепной», клапаны регулируются шайбами, и процедура эта нужна один раз в 200 000 км. Форсунки, конечно, надо чистить, но если вы хотя бы один раз из трёх заправляетесь бензином с очищающими присадками, то на обоих бензиновых двигателях это требуется крайне редко. Моторы 4.0 литра первых выпусков грешат зависанием клапана EGR, что впоследствии было исправлено. Ещё может забиться осадком погружной фильтр бензонасоса, но это тоже случается крайне редко, да и то при эксплуатации вдали от цивилизации. Дизельные двигатели теряют тягу при длительном движении на высоких скоростях. Причём под высокими скоростями следует понимать всего лишь 110 км/ч, а иногда и 100. Интересно, что длительная работа с высокими оборотами коленчатого вала без нагрузки к подобному эффекту не приводит. Приговор дилера однозначен — перепрошивка мозгов, но это не слишком помогает. Надо сказать, что после рестайлинга 2013 года проблема потери тяги стала крайне редкой. К пробегам в 250–300 тысяч километров могут начать подклинивать пластиковые детали актуатора геометрии лопаток турбины. Собственно, нагнетатель менять не надо, можно отделаться ремкомплектом, а то и просто промывкой. Если же вы попали на замену турбины и не хотите её ремонтировать, то готовьте 40 000 рублей за новую.

Картина под капотом порадует поклонников проверенных японских моторов

ЕЗДИ ПРЯМО

Toyota Prado J150, так же как и J120, комплектовалась тремя вариантами трансмиссий. Редко, но можно встретить машину с пятиступенчатой механикой, которая устанавливалась и с дизельным, и с бензиновым 2.7-литровым мотором. С таким же бензиновым двигателем можно найти машины с четырёхступенчатым автоматом. Коробка эта надёжна, обеспечивает хорошую стартовую динамику, но пинается при дальнейших переключениях, да и её передаточные числа подобраны неидеально. Самыми удачными можно назвать пятиступенчатый автомат, который ставился на все версии, официально поставляемые в Россию, и, как ни странно, механику. Если вы собираетесь активно эксплуатировать Prado по бездорожью, присмотритесь к ручной коробке. Что касается обслуживания, то надо лишь вовремя менять масло, ездить по возможности аккуратно — и трансмиссия будет радовать долгие-долгие годы. Даже сцепление ходит без проблем по 200 000 км. А вот подвеска и ходовая могут доставить некоторые неприятности. На Prado ставили два вида подвески – пружинную и пневмогидравлическую с возможностью регулировки уровня задней части кузова. Есть версии и с пружинами и амортизаторами регулируемой жёсткости (хотя всё равно все ездят в режиме «Спорт»). Пневматическая подвеска позволяет поднимать заднюю часть кузова на 40 мм и опускать на 30. Сделано это не для того чтобы увеличивать клиренс, как думают некоторые, а чтобы компенсировать нагрузку в багажнике и не ухудшить угол съезда. Если пневмокамеры периодически не мыть, они выходят из строя. Замена обходится недешёво — по 18 000 рублей за баллон. А вот лёгкий крен на левую сторону вылечить невозможно. Появляется он от того, что слева находятся и топливный бак почти на центнер веса, и водитель, который часто оказывается тяжелее бака. Впрочем, машины с пружинной подвеской тоже кренятся, но легко выравниваются банальной перестановкой пружин справа налево.

60-летие легендарного Land Cruiser нашло отражение

и в юбилейной версии Prado

Втулки стабилизаторов живут недолго, особенно у активных водителей, но в среднем год выхаживают. Амортизаторы в целом надёжны, а вот ступичные подшипники передних колёс не столь выносливы. Настоящий же бич всех «гонщиков» — быстрый износ тормозов. Колодок может не хватить и на 15 000 км, при том что диски выдерживают раз в десять дольше. Как и все современные внедорожники, Toyota Prado имеет постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала. Причём он может блокироваться и автоматически, и принудительно. Привод надёжен, а наличие как механических, так и электронных ассистентов серьёзно увеличивает шансы заночевать дома, а не в лесной колее. Короче говоря, ассистентов много, но все они надёжны. Подвести могут разве что камеры обзора, которые и показывают кривовато, и грязью быстро забрызгиваются, и отказывают по непонятной причине. Так что не привыкайте ездить по камерам.

На российском рынке подержанные автомобили Prado J150 можно найти в любой комплектации, любого цвета и с любым мотором. Предложений более чем достаточно, но и ценник довольно высокий. Оптимальным по затратам будет бензиновый вариант с прозрачной историей, мотором 2.7 литра и 5-ступенчатым автоматом. В общем, покупка Toyota Land Cruiser Prado может стать неплохим вложением денег, особенно если вы цените надёжность, собираетесь прожить долгую жизнь, и привыкли ориентироваться не на внешнюю красоту, а на внутреннее содержание.