Какие типы грунтов нам известны и чем они отличаются друг от друга

Как известно, основных типов грунта всего три. Для наглядности можно представить себе условную шкалу, с одной стороны которой пластичный грунт, с противоположной — фрикционный, а в середине — постепенный переход от одного к другому, именуемый смешанными грунтами. И чтобы понять, какими свойствами они обладают и какие приёмы могут пригодиться при их преодолении, давайте рассмотрим каждый в отдельности.



Наиболее распространены на просторах нашей страны смешанные типы грунтов.

Сложнее всего по ним передвигаться в межсезонье

ПЛАСТИЧНЫЙ ГРУНТ

Его частицы максимально взаимодействуют между собой, или, проще говоря, липнут друг к другу со страшной силой. Яркий пример такого грунта — солончаковая глина. Можно бесконечно долго ездить по ней взад-вперёд (если, конечно, получится), но накатать колею всё равно не удастся, так как глина будет просто налипать на колёса, не образуя при этом даже подобия колеи. В таком грунте первостепенное значение приобретают грунтозацепы шин, а потому для езды по пластичным грунтам следует выбирать наиболее агрессивную и неширокую резину (из разряда М/Т, Х/Т).

Частицы пластичного грунта активно взаимодействуют между собой

и охотнее налипают на колесо нежели накатываются в колею

ФРИКЦИОННЫЙ ГРУНТ

В этом случае картина обратная. Частицы отказываются взаимодействовать между собой в принципе. Наиболее яркий представитель этого грунта — мелкий сухой песок. И несмотря на полную противоположность его характеристик пластичному типу ситуация с накатыванием колеи примерно та же — фрикционный грунт просто пересыпается под колесом, не образуя колеи. При движении по нему на первое место выходит давление в шине и её ширина. Чем шире резина и ниже давление, тем увереннее идёт машина (о том насколько и для чего следует спускать колёса, мы поговорим в следующем номере). Грунтозацепы здесь, увы, практически никак не помогают при движении, потому что во фрикционном грунте им не за что цепляться.

При движении по фрикционному грунту важна не агрессивность протектора,

а давление в шине. Чем оно ниже, тем лучше машина едет

СМЕШАННЫЙ ГРУНТ

Самый распространённый тип, чаще всего встречающийся на просторах нашей необъятной родины. Он в той или иной степени обладает характеристиками радикальных типов рассмотренных выше, но понятно, что не столь ярко выраженными, а потому такие грунты, как правило, охотно накатываются в колею (насколько легко это происходит, зависит от того, каких частиц в них больше). Для езды по таким грунтам важна как агрессивность протектора шин, так и низкое давление в них. Кроме того, большое значение имеет количество влаги в грунте. В общем, заранее предугадать, как именно будет преодолеваться грунт, довольно сложно, поэтому тактику движения и давление лучше всего выбирать уже в процессе.

На смешанных грунтах глубина протектора и давление в шине одинаково важны.

Дорожная резина, даже спущенная, не обеспечивает

необходимого сцепления с поверхностью

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А как же снег, спросите вы? К какому типу грунта относится он? Правильный ответ — сразу ко всем. Разновидностей снежного покрова существует несколько десятков, они зависят от температуры и влажности на всём

протяжении формирования. Поэтому его характеристики разнятся вплоть до противоположных. Но это тема для отдельного серьёзного разговора, к которому мы обязательно вернёмся в преддверии зимнего сезона.

Самый яркий пример пластичного грунта — солончаковая глина.

Какой бы ни был агрессивный протектор, он моментально замыливается.

Как следствие — машина теряет ход и замирает в липком капкане