Обзор реечных домкратов

Реечный домкрат (хай-джек) — обязательный инструмент в арсенале любого уважающего себя джипера. С его помощью можно вернуть внедорожнику мобильность даже в случаях, когда бессильна лебёдка (например, на открытых участках, где трудно закрепить трос). Да и вызволить автомобиль из колеи часто проще именно хай-джеком. Пионер этой отрасли — американская компания Hi-Lift, выпустила первые реечные домкраты в далёком 1905 году и до сих пор задаёт вектор развития всей индустрии. Сегодня серьёзную конкуренцию ей составляют китайские производители, которые традиционно предлагают более низкие цены, букет разнообразных названий и в последнее время довольно приемлемое качество. Ведь при всей простоте конструкции реечных домкратов вопрос их надёжности, особенно при частом использовании в дальних поездках, остаётся первостепенным, поэтому окончательный выбор всегда определяется конкретными задачами потребителя.

11 500 руб.

Hi-Lift HL-605

Грузоподъёмность: 3,1 т

Высота подъёма: 1 260 мм

Высота подхвата: 114 мм

Вес: 14,2 кг

5 200 руб.

Farm-Jack 60

Грузоподъёмность: 3 т

Высота подъёма: 1 350 мм

Высота подхвата: 155 мм

Вес: 15 кг

4 050 руб.

MATRIX High Jack 505195

Грузоподъёмность: 3 т

Высота подъёма: 1 350 мм

Высота подхвата: 155 мм

Вес: 16 кг



Реечный домкрат – инструмент с крайне широким спектром возможностей. При грамотном использовании и соблюдении правил безопасности он совершенно незаменим, открывая дорогу в самые труднодоступные места. Если обозначать его возможности коротко, то он способен поднимать и перемещать объект. Как правило, объектом является автомобиль, но хай-джек может пригодиться и в бытовом использовании, пусть это и не ключевое его предназначение.

Для полноценного использования вам понадобится площадка под основание домкрата (для увеличения площади опоры и снижения давления на грунт), а также специальное устройство, позволяющее поднимать машину за колесо (особенно если у вас не установлены силовые бамперы и пороги). Список аксессуаров не ограничен этими двумя приспособлениями, он довольно обширен и позволяет сделать транспортировку и использование домкрата максимально комфортным и эффективным. В него входят накладки на рычаг, разнообразные виды шаклов (устройств для крепления троса), чехлы для переноски и многое другое. В список обязательных инструментов, пожалуй, стоит добавить и молоток — для обеспечения подвижности узла, скользящего по рейке. В обслуживании хай-джек довольно прост, но, как и любая функциональная вещь в арсенале любителя внедорожных путешествий, требует внимания. Например, всегда нужно возить с собой баллончик WD-40 или аналогичной смазки и не забывать очищать домкрат после грязевых ванн. Как любой инструмент, предполагающий работу с серьёзными нагрузками, реечный домкрат подразумевает соблюдение техники безопасности, о которой не стоит забывать в пылу внедорожных сражений. Рекомендации элементарны: всегда крепко держать ручку домкрата при подъёме и всегда хорошо укреплять грунт под основанием, чтобы избежать самопроизвольной потери устойчивости. И наконец, реечный домкрат не требует сертификации, а его наличие в багажнике многократно повышает количество доступных дорог и направлений.

4 515 руб.

TOP Hi-Jack 10631

Грузоподъёмность: 3 т

Высота подъёма: 1 070 мм

Высота подхвата: 155 мм

Вес: 14,6 кг

3 680 руб.

Зубр 43045-3-070

Грузоподъёмность: 3 т

Высота подъёма: 700 мм

Высота подхвата: 153 мм

Вес: 11 кг

6 020 руб.

Skyway 42

Грузоподъёмность: 3,5 т

Высота подъема: 1 070 мм

Высота подхвата: 130 мм

Вес: 12 кг

3 999 руб.

Сорокин High Jack 60

Грузоподъёмность: 3 т

Высота подъёма: 1 350 мм

Высота подхвата: 130 мм

Вес: 12 кг

8 135 руб.

T-Max 60

Грузоподъёмность: 3 т

Высота подъёма: 1 520 мм

Высота подхвата: 150 мм

Вес: 15 кг