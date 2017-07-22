Кубок по трофи-рейдам на квадроциклах–2017

12-14 мая в Ленинградской области состоялось крупнейшее соревнование по трофи-рейдам на квадроциклах «Кубок России–2017» для категории ATV-open (максимально подготовленные серийные квадроциклы). В отличие от Чемпионата России, эта одноэтапная гонка проводится только в командном зачёте (команда состоит из двух машин и двух спортсменов). Двухдневный регламент включал стокилометровый маршрут по заданным точкам и заезд по кольцевой трассе с затопленными участками, оврагами, искусственными и естественными препятствиями, болотами, глинистыми спусками и подъёмами. Всего в Кубке приняли участие 34 квадроциклиста (17 команд) со всей страны.