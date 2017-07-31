Купание грязного коня

Приехал тут недавно на мойку. Пикап боевой, в меру грязный, в том смысле, что бывает и хуже. Выходит ко мне из-за кассы тётенька и, улыбаясь широким лицом, сообщает: «У вас машина грязная, поэтому за мойку двойной тариф». Я интересуюсь, где именно это написано. Вот, вроде, висит прейскурант, в котором в графе «Комплексная мойка внедорожника» значится 400 рублей. При этом про степень его загрязнённости нет ни слова. Но тётенька непреклонна — двойной тариф и всё — грязная она больно.

И такая история повсеместно! На мойках от облепленных грязью внедорожников шарахаются, как от чумных, предпочитая мыть слегка запылённые городские машинки, мол, иначе «стоки забиваются» — они для грязи не предназначены. Это на мойке-то! Ну тогда, может быть, указать в списке услуг, что моете только чистые машины? Нет, увы, так нельзя, можно и от департамента по защите прав потребителей огрести. Поэтому писать не пишут, но и мыть не моют. Казалось бы, что может быть проще — надо ехать на мойку самообслуживания и делать всё самому. Но и туда тоже на грязных машинах не пускают, мол, вы нам тут напачкаете.

Любой владелец внедорожника, увлекающийся офф-роудом, скажет вам, что помыть автомобиль после покатушек — целая проблема. Мойщики на ходу выдумывают новые расценки или просто отказываются принимать машину без объяснения причин. А причины между тем очевидны — они не хотят работать, предпочитая снимать пенки в виде «хымчистка салон, палыровика кусоф, пыласос палы»… Оно так-то, конечно, проще да и прибыльнее, но, похоже, пришло время создать пару-тройку судебных прецедентов для приведения в чувство потерявших берега держателей автомоек.