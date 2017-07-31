Jeep Compass удачно вписался посередине между большим Grand Cherokee и компактным Renegade

С этим автомобилем мы познакомились во время его недавнего дебюта на автосалоне в Женеве и с тех пор с нетерпением ждали момента, когда можно будет сесть за руль

И вот свершилось. Вот он — Jeep Compass во внедорожной версии Trailhawk. Внешне он, как и прежде, очень похож на Grand Cherokee — те же пропорции, характерный изгиб нижней кромки фар, семидырчатая решётка радиатора. Но, прежде чем сесть за руль, давайте совершим маленький экскурс в мир инженерии и дизайна компании Jeep. Заметно, что Compass рисовали и прорабатывали позже «гранда», и совсем уж очевидно, что в команду художников не вошёл создатель вычурной внешности Jeep Cherokee Грэг Хауэлл. Одним словом, внедорожник вышел с привычным обликом — в меру мужественным, в меру модным.

Дизайнерские скетчи интересны утрированным подчёркиванием элементов внешности.

Именно они «делают лицо» настоящего автомобиля

Интерьер Jeep Compass наполнен пластичными формами,

будто вылеплен из пластилина

Даже в самой компьютезированной лаборатории дизайна всегда много ручного труда.

Карандаш — главный инструмент художника

ТЁМНАЯ КЕПОЧКА

Главный стилистический элемент внешности не сразу бросается в глаза. Это небольшая, в два пальца шириной, пластиковая полоска, опоясывающая верх кузова от одного бокового зеркала до другого и спускающаяся под заднее стекло. Она даёт возможность горизонтального цветового членения. Проще говоря, окраска крыши в чёрный цвет до этой полосы делает автомобиль визуально ниже, массивнее и солиднее. Этому же способствуют чёрная антибликовая накладка на капоте, привычные угловатые колёсные арки с чёрными пластиковыми молдингами и широкая накладка на порогах.

Не забыли и о том, что любой Jeep должен хорошо выглядеть не только чистым, но и покрытым слоем грязи. Представьте себе, художники FCA специально проверяют это на масштабных моделях. В качестве подтверждения — пластилиновый макет в масштабе 1:5, одна половина которого имитирует чистую машину, а другая — после грязевых заездов. Не удивлюсь, если окажется, что на этапе финальных проработок полноразмерного кузова дизайнеры притаскивают в студию ушат уже настоящей американской (или, может быть, итальянской) грязи.

С первого взгляда место водителя слишком пестрит шкалами и кнопками.

Но на деле всё очень эргономично

Управление внедорожным арсеналом — это всего одна круглая рукоятка с кнопками.

Но всё можно контролировать через экран монитора

Кстати, из интерьера исчезла джиперско-мультяшная тема. Помните, у большого Cherokee и у маленького Renegade силуэт Willys путешествовал по низу лобового стекла и колёсным дискам, знаменитая радиаторная решётка мелькала там и сям, даже поручень переднего пассажира был выполнен в форме лопаты. Всевозможные всплески «грязи» на приборном щитке — всё это ушло. Гордый профиль Jeep Compass можно увидеть на мониторе в режиме цветной анимации потребляемой мощности. И только.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

На центральный монитор можно выводить разную информацию, полезную на бездорожье. Собственно, есть два главных анимированных «окна»: пропорция распределения крутящего момента между передней и задней осями и угол поворота передних колёс. И то и другое пригодится в процессе преодоления тяжёлых препятствий, но вот беда: переключение между экранами — только через меню в несколько нажатий виртуальных кнопок. Быстро его не сделать, хотя, в идеале, хорошо бы обе характеристики объединить в одном экране, тогда водитель будет полностью информирован. Ещё один занятный режим индикации — сила нажатия на педаль газа в процентах и давление, развиваемое в тормозной системе в барах. Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь столь скрупулёзно контролировать поведение правой ноги (лично мне — никогда), но сам подход вызывает уважение. Представьте себе инструктора на полигоне Jeep Territory, говорящего через открытое окно ученику: «А теперь, Билли, нажми-ка на тормоз бар эдак на 80–85!» Двадцать первый век на дворе, всё должно быть как в аптеке! На самом деле эти показатели — составные части мониторинга системы Jeep Skills, о которой мы расскажем ниже.

Jeep много лет поддерживает сёрферов в их

стремлении оседлать самую крутую волну

Чёрный верх идёт этому внедорожнику

Непривычно выглядят кнопки регулировки температуры на средней консоли. Обычно их стараются максимально развести по краям, а тут они окружают центральный регулятор. Рядом с рукояткой автоматической коробки — знакомый по Renegade круглый селектор Selec-Terrain внедорожных режимов трансмиссии Active Drive Low. Одна из кнопок на его торце подключает помощника «спуска с холма», другая заведует низким рядом раздаточной коробки (у версии Trailhawk коэффициент понижения 20), третья принудительно блокирует электрические муфты подключения вала привода задних колёс. У Jeep Compass аналогичная другим моделям марки система полного отключения привода PTU с двумя муфтами, одна из которых на коробке отбора мощности возле дифференциала передних колёс, другая — в заднем редукторе. То есть деактивированный приводной вал совсем не вращается. Инженеры Jeep утверждают, что подобное отключение сулит заметную экономию топлива и снижает шум. Поворот внешнего кольца селектора даёт переключение между пятью внедорожными программами — AUTO, SNOW, SAND, MUD и ROCK (последний — только у версии Trailhawk). Настройки программ заметно отличаются друг от друга, что мы и проверили на горном полигоне.

ВВЕРХ, ВНИЗ И ВПЕРЁД

Самый мощный из всех вариантов и стандартный для внедорожной версии машины, двухлитровый 170-сильный турбодизель более чем достаточен на любом препятствии. Автоматическая коробка весьма шустро подтыкает одну из своих девяти скоростей, позволяя точно подобрать передаточное соотношение под меняющиеся условия бездорожья. Камни на горных склонах — штука коварная, но в версии Trailhawk весь силовой агрегат закрыт снизу полноценной стальной защитой. Она противно скрежещет по граниту и базальту, но своё дело делает. Другой важный помощник на тяжёлых отрезках — система имитации блокировок дифференциалов. Конечно, Compass охотно вывешивает одно из задних колёс, но и на трёх оставшихся прекрасно движется вперёд. Больше того, система готова при необходимости выдать все 100 % крутящего момента на единственное колесо, которое окажется в условиях лучшего сцепления. Пределом проходимости может стать каменный уступ в половину высоты колеса на подъёме. Всё, что меньше, ему по зубам. Геометрическая проходимость тоже на высоте. Угол въезда 290, съезда 330, дорожный просвет 216 мм у обычных версий и 229 — у Trailhawk.

Чтобы блики от солнца не мешали, капот оклеен тёмным

матовым пластиком

Двигаясь на пониженной передаче в Jeep Compass Trailhawk, есть смысл выбрать наиболее подходящий режим селектора. Например, в AUTO характеристики тяги мотора и коробки приближены к обычным и на них удобно ехать по относительно ровным лесным дорогам. А в режиме ROCK двигатель становится нечувствительным к нажатию газа, отзываясь на педаль в пол большим крутящим моментом при стабильных оборотах. Это подходит для карабканья по склонам и уступам, когда важна постоянная скорость, а резкие изменения чреваты разворотом и сползанием.

Поклонникам динамичной езды руль Jeep Compass может показаться пустоватым и слишком лёгким. Но на просёлке, а особенно на тяжёлых участках, такой руль — то, что надо. Он не достаёт излишними реакциями на неровности и позволяет в любой момент и на любом препятствии быстро повернуть колёса от упора до упора.

Выбор дополнительных аксессуаров на все случаи жизни бесконечен.

Большая их часть связана с активными видами спорта

МОЖЕТ, ЕСЛИ ЗАХОЧЕТ

Кто-то, прочитав всё написанное, воскликнет: «Да какой сумасшедший будет пробовать этот автомобиль, пусть даже с трижды внедорожными генами, на косогорах, камнях и лесной чаще?» Согласимся, таких найдётся немного. Но есть два аргумента за то, чтобы всё-таки приложить к непростой дорожке этот симпатичный и современный вездеход. Первый — исполнение Trailhawk, само собой подразумевающее более интенсивное использование машины вне дорог. А второе — нет-нет, да и понадобится рядовому владельцу проехать там, куда обычным кроссоверам путь заказан. Так вот, Compass отлично справляется с плохими дорогами и в менее «зубастых» исполнениях, а в нашем, специально подготовленном, — и подавно. Больше того, на нём вполне можно штурмовать бездорожье. Правда, делать это надо с умом, а уж потенциалом Jeep Compass точно не обделён.

Боковая поддержка передних сидений на уровне спорткаров.

Итальянские корни интерьера — на лицо

СКОРОСТЬ И КОМФОРТ

На асфальте Jeep Compass чрезвычайно динамичен. Мотор позволяет и быстрые обгоны, и экономичное размеренное движение. Шасси настроено ровно так, как и должно быть у внедорожника марки Jeep. Лёгкий налёт вальяжности с примесью не то чтобы увальня, но, я бы сказал, некоторой расслабленности — вот наиболее подходящая характеристика. Подвеска, глотающая солидные кочки и переваривающая каменистый просёлок, просто не имеет права вдруг стать нервной на асфальтовых трещинах или «лежачих полицейских». Compass такой и есть: лишний раз не встряхнёт, не напряжёт, оставив на руле лишь часть усилия — только для ориентира, и всегда предупредит о занятой соседней полосе.

Уж с чем-чем, а с электронным оборудованием у машины всё в порядке. Длинный список систем и подсистем включает буквально всё, что сегодня представляют конкуренты, — от камеры адаптивного круиз-контроля, большой стеклянный глаз которой выглядывает рядом с правой противотуманкой, до распознавания дорожных знаков, ESP и упомянутого Selec-Terrain. Три новых системы Uconnect 5.0, 7.0 и 8.4 NAV предоставляют широкий спектр пользовательских услуг, от громкой связи до развлечений и навигации с новыми функциями, а также коммуникацию с Apple Carplay, Android Auto и Jeep Skills — приложением, отслеживающим производительность и характер вашего вождения.

В машине много места и спереди, и сзади. Большие дверные проёмы, хорошая шумоизоляция, вместительный багажник, под фальшполом которого — полноразмерная запаска. Если в перечне заводских опций вы не сможете найти чего-то особенно дорогого вам, есть пухлый каталог дополнительного оборудования Mopar, где уж точно будет буквально всё, чего только пожелаете.

МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ

Jeep Compass очень удачно вписывается ровно посередине, между большим Jeep Grand Cherokee и компактным Renegade. Внешне он не столь радикален, как новый Cherokee, и даже спокойнее, чем Renegade. Повторяя стилистику «Гранда», дизайнеры сделали удачный ход, представив миру уменьшенную его копию, не менее проходимую и наполненную продвинутой электроникой. Машину более современную, выглядящую интересно и дорого. Насколько дорого? Это самый важный вопрос в жизни нового Compass. К нам в Россию будут поставляться только упакованные версии максимальных комплектаций, которые в мечтах сотрудников FCA должны потеснить топовых партнёров по рынку из Германии и Японии. Правда, более уточнённые прогнозы выявили главного противника из модельной линейки не менее амбициозного Volkswagen, но всё же, как ни крути, FIAT методично поднимает градус премиальности своего подразделения Chrysler в лице бренда Jeep. При этом полного его огламуривания, к счастью, не произошло. Наоборот, Jeep, в основном в спецверсии Trailhawk, продолжает радовать такими забытыми многими элементами, как раздаточная коробка со зверским понижением, штатная защита и «ползучий» crаwl-режим. Итальянские нотки во внешности и интерьере, безусловно, добавляют моделям Jeep шарма, которым прежние брутальные машины с семью прорезями на радиаторной решётке были обделены.

Jeep Skills — приложение онлайн-мониторинга основных характеристик автомобиля, его ускорений, потребляемой мощности, экономичности движения, кренов, угла поворота руля и т. д. Это импровизированный шлифовщик водительского мастерства с функцией подсказки и последующего анализа действий, в том числе удалённого. Позволяет обмениваться картинами прохождения участка разными водителями, сравнивать их и выбирать наиболее безопасный вариант. Часть функций анализа доступна в автономном режиме. Кроме того, Jeep Skills работает и в городе при решении каждодневных проблем вроде наличия парковок или выбора наиболее оптимального маршрута. В общем, Большой брат следит за тобой, а как же…