В обновлённом KIA Mohave корейские инженеры решили исправить лишь половину старых проблем модели, возможно для того, чтобы было чем заняться в следующий раз

Мы часто ругаем автомобильные компании за то, что при обновлении моделей они порой творят нечто совершенно несуразное. То вместо нужных и ожидаемых доработок производят абсолютно бесполезные вещи, например, не трогая косяки подвески, занимаются дизайном дверных ручек; то вообще ничего толком не делают, преподнося нам по сути то же самое, но сфотографированное сбоку…

ПЛАКАТЬ ИЛИ СМЕЯТЬСЯ?

Конечно, обновлённый KIA Mohave не даёт ни малейших поводов относить его к категории псевдорестайлинга, но и полноценным это обновление тоже не назовёшь. Скорее уж полурестайлинг, поскольку была сделана ровно половина от того, что нужно было сделать. Сегодня, когда большинство производителей целиком отдают себя искусству, изо всех сил стараясь соответствовать вкусам, трендам, конъюнктуре и ещё чёрт знает чему, за исключением разве что удобства пользователей, мы вынуждены признать, что направление изменений в Mohave выбрано верно, но то ли денег не хватило, то ли как обычно решили, что «не это главное»… В общем, нет смысла гадать, но в итоге нам подали полупустой стакан, предоставив возможность самим выбирать: радоваться ли тому, что он наполовину полный, или, наоборот, плакать, что наполовину пустой.

Архитектура передней консоли по-прежнему довольно архаична

РОДНАЯ ПЛЁНКА

KIA Mohave, как и многое в мире, сделан в первую очередь для американцев. Это понимаешь сразу, как только видишь материалы отделки. Сочетание двух видов пластика — под дерево и под алюминий — прочно ассоциируется со звёздно-полосатой автомобильной культурой. Хотя я немного погорячился, никакой это не пластик под дерево, а скорее пластик под плёнку, которая изображает дерево. Ведь если я не ошибаюсь, пластик под дерево должен быть похож на дерево? Американский же пластик больше похож на плёнку, которую можно купить в обычном хозяйственном магазине. То же самое и с «алюминием»… И признаться, мне эта эстетика нравится. Во-первых, она демократичная. Во-вторых, свидетельствует о том, что производитель потратил все деньги на кузов автомобиля, а не на натуральные материалы, присутствие которых внутри машины, на мой взгляд, излишне. Природное сырьё уместно в дачном домике или какой-нибудь лесной сторожке, а в отделке современного автомобиля всё должно говорить о победе над стихией… По крайней мере так будет честнее.

В интерьере KIA Mohave прошлое соседствует с настоящим

ВСПОМНИМ 2010-Й

Рука рестайлинга лишь слегка прошлась по интерьеру. В основном обновления коснулись мультимедийной системы, и они весьма положительные — теперь ей удобнее пользоваться. Но это мелочи. Главное — это работа над подвеской. Помните, как ехал старый KIA Mohave? Такое не забудешь! Вряд ли сегодня я смогу сказать об этом лучше, чем семь лет назад. Если позволите, вот небольшая цитата из нашего тест-драйва 2010 года: «Вы когда-нибудь прыгали на батуте? Помните, как вы чувствовали себя в верхней точке прыжка? Мозг оставался внизу, утыкаясь в основание черепа, внутренности сваливались к тазу, не успевая за взмывающим ввысь телом… В этот момент ещё была лёгкая тошнота. И ведь в эту немного тошнотную, но такую захватывающую секунду никто не хватал вас за ноги, чтобы встряхнуть? Конечно, нет! А KIA Mohave так делает. За счёт сладострастной подвески его кузов подлетает на каждой волне асфальта, на пике одаряя водителя сильной вибрацией от трясущихся всеми своими неподрессоренными массами колёс. Неповторимый аттракцион! И так каждую сотню метров пути…».

Проход на третий ряд достаточно удобен

ОЧЕНЬ УТОМИТЕЛЬНО

Неадекватная вертикальная раскачка и назойливые вибрации от тяжёлых колёс — вот две главные проблемы, от которых непременно нужно было избавиться в ходе рестайлинга. Всё остальное в принципе можно было и не трогать. Но из двух проблем KIA смогла справиться только с одной — батута в подвеске больше нет. И это прекрасно. Но зачем оставили тряску? Интересно, по какому принципу они выбирали, что сохранить, а что исправить? Скорее всего, сделали то, что было дешевле и быстрее. Таким образом, шасси нынешнего KIA Mohave окультурено ровно наполовину. Автомобиль хоть и перестал быть детским аттракционом, но каждая неровность асфальта под колёсами превращает его в собаку, вылезшую из воды и отряхивающую шерсть от капель (хотя наш фотограф считает более уместной параллель с мокрым гусёнком). Впрочем, физика вопроса в любом случае неизменна. Попадая в небольшую яму или трещину асфальта, тяжёлые колёса Mohave начинают дико дрожать, передавая весь свой ужас на подвеску и кузов. Признаться, это очень изматывает.

Трансформация грузового отсека самая простая

Дизель выше всяких похвал

ДИЗЕЛЬ ВАЛИТ

Между тем есть и радостные моменты. Например, в ходе рестайлинга появился выбор между постоянным и подключаемым полным приводом, плюс в комплектацию вошёл дифференциал повышенного трения в заднем мосту — важные и нужные изменения. В лучшую сторону изменился и дизель. Его характеристики подняты, разгон повышен, а шум практически исчез! Знали бы вы, как прекрасен он на трассе. Стоит немного придавить педаль — и машина буквально взлетает. Ощущения от него такие же, как от восьмицилиндрового бензинового мотора. Динамика выше всяких похвал, ускорение благородное, линейное, без скачков и провалов, предельно предсказуемое…

Однако стоило нам выехать на бездорожье, с ним тоже начались проблемы. Причина их заключалась в том, что у дизеля огромный момент, а значит, нужно элегантным образом опутать мотор сетью электронных помощников и не дать ему при первой же пробуксовке зарыть колёса по ступицы в грунт, при этом не лишив автомобиль динамики. Корейские инженеры и с этим справились лишь частично. Электронный ошейник KIA Mohave по современным меркам весьма примитивен. Он работает в довольно узком диапазоне и бесполезен на многих типах грунта, а без него хоть и можно ехать, но приходится быть крайне осторожным. Реакция на правую педаль бывает неожиданно бурной или, наоборот, совершенно недостаточной. В оправдание корейцев могу сказать, что решение подобной задачи во всём мировом автопроме доступно лишь узкому кругу специалистов, поскольку проблема эта сложная и нетривиальная. Хотя, признаем, и не такая уж фатальная. К метаниям внедорожника на зыбком грунте можно привыкнуть и нивелировать их водительским мастерством, просто не всем это будет удобно.

ИТОГ

В общем, у нас не сложилось определённого мнения — хорош этот автомобиль или плох. Впечатления, скорее, лоскутные. Да, он неприятен на неровностях и не даёт расслабиться на бездорожье, однако и по комфорту, и по приёмистости весьма хорош на шоссе. В городе, если, конечно, ехать только по асфальту, иногда возникает ощущение, что ты лежишь в ванне и хочется даже вылить на голову шампунь. Поэтому если вы решите последовать примеру Агаты Кристи, писавшей свои детективы, лёжа в тёплой воде, или походить на Палисандра из романа Саши Соколова, почти всю книгу пролежавшего в ванне, то вам Mohave точно понравится. В сущности, дело за малым — убрать из города трамвайные пути, лежачих полицейских и халтурных дорожных подрядчиков, которые вынуждают колёса KIA судорожно трястись… И для полноты ощущений не выходите из машины во время мойки.





Несмотря на наличие пневмоэлементов в задней подвеске,

машина легко вывешивается

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Автомобиль имеет несущий кузов и независимую подвеску всех колёс. Коробка передач автоматическая восьмиступенчатая. Систем полного привода две: в стандарте — подключаемый полный привод, в премиум-комплектации — постоянный. Усилитель руля гидравлический. Задняя подвеска с пневмоэлементами. Тормозной путь (со 100 км/ч) — 42,6 м.