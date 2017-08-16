УАЗ Пикап начал движение к тому, что во всём мире принято называть «автомобилем»

Признаюсь, в последние годы всякий раз, когда речь заходила о семействе на базе УАЗ «Патриот», на моём лице появлялась скептическая гримаса, потому что я давно перестал верить в эту марку. Казалось, единственное, что ей по силам, — это служить заготовкой для тюнинга: прокачанные умелыми руками «Патриоты» всегда производили исключительно хорошее впечатление. Но теперь, кажется, появилась надежда и вера в светлое будущее вновь возродилась. Да, всё меняется в этой жизни, даже УАЗ.

Любое русское изделие, претендующее на аутентичность,

должно хоть немного напоминать «Калашников». UAZ справился

ЭТО КАПИТАЛИЗМ, ДЕТКА!

Раньше вообразить, что Ульяновский завод когда-либо выйдет на международный уровень производства, было невозможно. Об этом свидетельствовали даже высказывания директора предприятия Вадима Швецова, который как-то заявил: чтобы выпустить полностью новую современную модель УАЗ, нужна окупаемость, а она возможна при объёме не менее ста тысяч штук в год. Цифра для нашего рынка огромная и в ближайшие годы недостижимая. Подобную производственную программу можно было бы реализовать за счёт экспорта, но продавать за рубеж ещё сложнее, чем внутри страны. Круг, таким образом, замыкался. Есть и другой путь: найти солидных сторонних инвесторов, однако их на горизонте не видно. Таким образом, не было никаких реальных причин считать платформу «Патриота» перспективной. Это особенно удивительно, потому что ещё во времена социализма всем нам надули в уши, что капиталистическая экономика нас взбодрит, а получилось наоборот, и новая экономическая система окончательно законсервировала автомобильную промышленность на уровне прошлого века. Бизнес жесток! Самыми выгодными с точки зрения рынка российскими автомобилями оказались самые устаревшие модели, потому что именно они аккумулировали наибольшую прибыль. Поэтому «Нива» и УАЗ по сей день на плаву, и их будут доить до тех пор, пока не выжмут последние капли. В общем, это капитализм, детка!

Управление климатом надо бы поднять, а рычаг КПП удлинить

РОНЯЯ СЛЁЗЫ

Но не надо отчаиваться, есть и хорошие новости. Обновлённый пикап, за руль которого я сел, пусть и не кардинально, но всё же начал уверенное движение к тому, что во всём мире принято называть «автомобилем». Да, пока ещё это по большей части старая конструкция, однако завод, пусть медленно и неохотно, роняя слёзы над каждым потраченным рублём, кое-что сделал для будущего. И, надо сказать, вектор изменений на сто процентов отвечает тому, чего ждали от завода потребители. Я говорю о таких вещах, как безопасность, удобство, комфорт, тяга и проходимость. Прежде всего, обновлённый УАЗ Пикап получил конструктивные изменения по повышению пассивной безопасности, среди которых — продольное усиление каркаса пола, дополнительные кронштейны крепления кузова к раме, усиление левой передней стойки боковины и, самое главное, энергопоглощающая складывающаяся рулевая колонка новой конструкции. Кроме того, для водителя и пассажира есть пара подушек безопасности.

Теперь здесь много приятных мелочей, да и в целом стало довольно уютно

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

Радикально занялись и повышением акустического комфорта: устранили ряд проблем с шумо- и виброизоляцией, добавили и усовершенствовали обивку моторного щита, а также пола, крыши и боковых дверей. Поставили второй контур уплотнителей дверей. Наконец, обратили внимание на интерьер. Пожалуй, впервые за всю историю он стал человеческим. Боже, что только он не напоминал в прошлом! Центральный бардачок смотрелся как бугор над кротовьей норой, центральная панель напоминала ледяную горку, с которой буквально сваливались тумблеры управления климатом. Просто оживший пленэр в деревне! Теперь всё по-другому. Даже руль можно отрегулировать и по высоте, и по вылету. Я сажусь в ульяновский пикап и чувствую себя не «водителем кобылы», а настоящим автолюбителем, как его понимала группа «Жуки». Как же долго завод шёл к тому, чтобы в машине было просто удобно за рулём. Непростая это оказалась задача!

Долго же завод шёл к этому дизайну. Но лучше поздно, чем никогда

Мощность и крутящий момент немного подняли. Тяги хватает

СОЛНЦЕ ГУБИТ

Много приятных вещей добавлено и в комплектацию. Прежде всего надо сказать о принудительной (опционной) блокировке заднего дифференциала. С ней он так роет грунт, что недалеко и до траншеи. Так что пользуйтесь с осторожностью. Кроме того, теперь в машине подогревается почти всё. Стёкла (и заднее, и лобовое), сиденья (включая задний ряд), двигатель, зеркала. Кроме того, теперь можно парковаться с помощью камеры заднего вида и пользоваться навигацией. У меня, правда, не получилось, потому что экран так сильно бликовал в солнечный день, что различить картинку было почти невозможно, но уверен, что в привычную нам пасмурную погоду всё видно чётко. Да и потом моя радость от нового уровня комфорта и дизайна была столь велика, что на подобные мелочи я просто не обращал внимания — бог с ними.

Как и во всех пикапах, здесь та же проблема

с трансформацией салона

ГРОМ ПОБЕДЫ

Если раньше УАЗ Пикап напоминал нечто сделанное на уроке труда, да и то не в старших классах, то теперь это аутентичный русский внедорожник. Это ощущается во всём, даже в том, что его новый дизайн находится в привычном советском русле. Сомневаетесь? Тогда возьмите автомат Калашникова, и вы поймёте, что, например, дверь ульяновского пикапа сделана примерно по тем же лекалам — прямолинейно, чётко, функционально. И захлопывается она с тем же усилием, что и тугой затвор АК-47, не вызывая при этом никакого дискомфорта. Напротив, в возможности садануть дверью от души есть что-то завораживающе родное. Ну кто ещё позволит вам так хлопнуть? А ульяновский друг не против — хреначь, приятель, я же понимаю, мне не обидно. Так же, помню, надо было громыхать дверью Land Rover Defender, правда, уже за другие деньги.

ШУМИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Кстати, не только это роднит два этих легендарных внедорожника. Так же как и у Defender, в УАЗе есть ряд эргономических недостатков. Откровенных только два. Во-первых, рычаг переключения передач слишком короткий и расположен далеко от водителя, отчего в крайних положениях, особенно на пятой передаче, за ним приходится тянуться. Во-вторых, управление климатом стоит низковато, надо бы повыше. Прочие оставшиеся в автомобиле грешки воспринимаются уже не как неудобства, а как часть брутального имиджа. Вот, например, вибрации на рычаге коробки передач. Вроде бы должны раздражать. Ан нет! Играют свою роль, напоминая о хорошем боевике. Шум от мотора? Да, есть, и довольно сильный, однако он здесь к месту. Да и сам двигатель превосходен! С помощью программных методов ему подняли момент на низах и повысили мощность. В результате характеристики этого бензинового агрегата почти дизельные: максимальные лошадиные силы уже при четырёх тысячах оборотов. С места рвёт бодро, а сдыхает только к 120 км/ч, притом что максималка у машины — 140. Правда, до этой планки я не добрался. Страшновато, даже на прямой, как стрела, платной трассе, с разрешёнными ста тридцатью.

СХОДИ В ТЮНИНГ

Конечно, тут велика опасность скатиться в критиканство. Мол, на 120 его трясёт, и страшно, и тяги уже нет, и подруливать приходится, и всё такое прочее. Но напомню, что мы пытаемся с современных позиций судить об очень древней конструкции. Нельзя требовать от неё невозможного. Хотя многие так не считают и который год советуют заводу избавиться от проблемы с рысканием. Надо сказать, в обновлённом пикапе она тоже есть, что особенно заметно на малых скоростях и после 100 км/ч. В среднем диапазоне пикап держит курс прекрасно. Почему сам завод не занимается рысканием? По многим причинам, и все они довольно логичные. Например, из-за опасности снизить надёжность шасси при высоких нагрузках. Однако стоит ли задаваться этим бессмысленным вопросом? Индустрия тюнинга не стоит на месте и сегодня предлагает большое количество «китов» для исправления ситуации. Причём цена не кусается и гарантия на работу есть.

НЕ СВЕРНУТЬ

И в конце снова вернёмся к словам Швецова о ста тысячах уазиков, выпуск которых позволил бы окупить радикальное обновление модели. Если завод и дальше будет работать в том же направлении, эту планку можно будет преодолеть уже в обозримом будущем, если только в Ульяновске не перебросят все силы на конструирование нового компактного кроссовера (а такие задумки есть). Тогда дальнейшее совершенствование платформы «Патриот» может оказаться под угрозой. А было бы жаль, ведь сегодня вслед за земляком УАЗа я могу с чистой совестью сказать: верной дорогой идёте, товарищи! И очень не хочется, чтобы эта дорога окончательно свернула на паркет.

Чем хуже дорога, тем лучше чувствует себя UAZ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

УАЗ Пикап построен на раме и имеет неразрезные мосты спереди и сзади (задний на рессорах, передний на пружинах). Полный привод подключается через раздаточную коробку с пониженной передачей. Коробка передач механическая пятиступенчатая. Двигатель четырёхцилиндровый бензиновый. Усилитель руля — гидравлический. Задние тормоза барабанные. В качестве опции есть принудительная блокировка заднего дифференциала.