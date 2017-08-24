Обновлённый Nissan Terrano, как идеальный автомобиль для комфортных поездок на дачу

Что ни говори, а дачник нынче пошёл не тот. Хлипок стал и изнежен. В вагончике-бытовке больше не ночует, пятью сотками огорода и мешком картошки не ограничивается, толкаться в пригородных электричках отказывается. Построил на своём участке уютный коттедж и каждый вечер пятницы встречает в бесконечных пробках на выезде из мегаполиса среди таких же современных дачников, обладающих комфортабельными транспортными средствами… А впереди убаюкивающий шелест листвы, рыбалка, баня и прочие загородные удовольствия. Есть только одно но — некоторым из них к манящим радостям выходных мешают добраться не только пробки, приходится преодолеть ещё и внедорожный спецучасток, для чего необходим соответствующий автомобиль.

Не бойтесь съезжать на Nissan Terrano с дороги. Но делайте это аккуратно

Так, или примерно так, представляют себе маркетологи Nissan аудиторию тех, кто в качестве транспорта выберет Nissan Terrano, тех, кто уже откатал свой первый Renault Duster и вслед за пристройкой веранды и облагораживанием участка желает улучшить средство передвижения, но в привычном формате. Наверное, именно поэтому тест-драйв обновлённого Terrano проходил в загородно-дачном ключе с максимальным погружением в хлопоты потенциального владельца кроссовера. Кроме того, разноплановость дорог, на которых прошли испытания, дала максимальный спектр ощущения от машины по части её соответствия званию «внедорожник». Да-да, не смейтесь, Terrano не только успешно прошёл тест на глубокие колеи и перепаханные лесные просеки, но и как бескомпромиссный офф-роуд борец сразу же потерял передние номера в огромной луже, с которой начинался внедорожный участок.

При штурме водных преград ни один велосипед не пострадал

Большинство изменений — на приборной панели и центральной консоли.

Семидюймовый экран стал удобнее, как и белая подсветка кнопок

ВАШ НОМЕР, ГОСПОДА!

Старое как мир правило скручивать передний номер перед глубокими бродами сегодня напрочь забыто не только популярными автомобильными блогерами, но даже некогда уважаемыми журналистами. Иначе как объяснить, что добрых полчаса отряд автоиспытателей от интернет- и бумажных ресурсов, задрав штаны и вооружившись деревянными палками, занимался выуживанием смятых номерных знаков из мутной лесной воды? И это вместо того, чтобы медитировать на свежем воздухе, прогуливаться по лесу или наслаждаться ловлей рыбы! А всего-то надо было въезжая в лес вынуть номер из рамки, как это привычно сделал наш экипаж. Кстати, потеря номеров — это не только иллюстрация к незнанию азов внедорожного дела, но ещё и демонстрация возможностей Nissan Terrano. Добавив стиля и комфорта внутри, машина по сути осталась столь же проходимой, как и её предшественник — дорестайлинговый Terrano, а также именитый двойник и великий «дачник» Renault Duster. Забегая вперёд, отмечу, что потеря номеров стала единственной неприятностью внедорожного участка. Всё остальное осталось на своих местах.

Большинство препятствий, с которыми встречается Terrano на пути к цели, можно проехать в автоматическом режиме трансмиссии. Мы пробовали штурмовать колеи и лужи ходом и в натяг. Даже при минимальной скорости кроссовер всё равно выползает на твёрдую землю. Если не ставить перед собой задачи преодоления болот и зыбучих песков, то муфту подключения задних колёс перегреть не получится, а в режиме движения по среднестатистической лесной дороге она вообще большую часть времени не работает — хватает и переднего привода. Единственное, чего не достаёт, так это более быстрого отклика мотора на педаль газа. Порой демпфирование слишком заметно и может стать причиной остановки или застревания, так что запас хода перед препятствием не помешает. Возможно, виной тому не слишком проворная четырёхступенчатая коробка. Ещё один отмеченный недостаток — отсутствие помощника спуска с холма вынуждает пользоваться ручным режимом трансмиссии и пониженной передачей, но мотор при этом не слишком охотно замедляет машину. На затяжных горных спусках это надо принимать во внимание. Зато автомобиль сохранил очень хорошие геометрические показатели, на нём трудно «зарыться носом» при быстром движении по просёлку, и он легко идёт по глубоким колеям.

Передние сиденья заметно подросли в длину, а руль как и прежде

регулируется только по высоте

При общей внешней компактности в полноприводной версии Nissan Terrano отличается внушительным багажным отсеком объёмом 408 л и предлагает несколько вариантов трансформации салона. При сложенных сидениях заднего ряда объём багажника достигает уже 1636 л, а за счёт складывания спинки сиденья переднего пассажира он значительно увеличивается в длину, позволяя перевозить длинномеры до 2,65 м.

ВСЁ НОВОЕ — ВНУТРИ

Теперь о деталях рестайлинга. Снаружи вы ничего нового не увидите — все изменения машины в интерьере и оборудовании. В первую очередь это круиз-контроль, который теперь оснащён и ограничителем скорости. Эта функция особенно актуальна именно сейчас, когда камер, фиксирующих превышение, стало слишком много, и настоявшись в пробке, так легко «передавить клавишу», как сказал мне однажды сотрудник ДПС.

Заметно удобнее стали сиденья. Более длинные подушки с изменённым профилем лучше фиксируют тело водителя. Новое рулевое колесо с кнопками круиз-контроля и мультимедиа позволяют не отвлекаться от процесса управления. Руль, как и прежде, регулируется

только в одной плоскости — по высоте. Со среднестатистическим ростом можно устроиться вполне комфортно, но длинноногим водителям будет не очень удобно. Зато теперь они смогут сигналить, привычно нажимая в центр руля, а не так, как у предшественника, — на специальную «французскую» кнопочку в торце левого подрулевого рычажка.

Центральная консоль оборудована более ярким и контрастным 7-дюймовым экраном, а её кнопки стали подсвечиваться белым. Наряду с улучшенной навигационной системой обновлённый Nissan Terrano получил и новую камеру заднего вида (в версии Tekna), а для того чтобы в зимние холода начать поездку быстрее, в лобовое стекло отныне интегрированы нити обогрева, а на брелоке ключа зажигания есть кнопка дистанционного запуска мотора. Наконец, во все автомобили 2017 модельного года устанавливается система «ЭРА-ГЛОНАСС». Ряд изменений направлен на более полное использование полезного пространства салона. Например, посередине верхней части панели приборов появился дополнительный отсек, закрытый крышкой, а в спинках передних сидений — вместительные карманы.

Массивные кресла удобны. По давней традиции кнопка подогрева

сидений расположена рядом с подушкой и её почти не видно

Две круглые шкалы и экран сбоку.

Вроде бы информативно, но как-то не слишком стильно

Прямоугольный проём багажника и металлическая накладка

на его порожек как бы намекают на возможности при перевозке грузов

НЕЧЕСТНЫЙ ТЕСТ

Но вернёмся к практической части. Вынырнув из глубоких луж, изрядно помесив раскисшие весенние дороги в лесах вокруг Переславля-Залесского, наши вымазанные грязью Nissan Terrano припарковались на высоком холме над Плещеевым озером, где планировалось посадить именные яблони и прокатиться на тракторе «Беларус». И не просто прокатиться, а выполнить определённую часть весенне-полевых работ под названием «боронование». И тут уж волей-неволей пришлось сравнить землепашца «Беларуса» с покорителем бездорожья Terrano. Надо сказать, у каждого из них свои преимущества: что касается езды по пашне, то «Беларус» однозначно впереди, даже если у него на буксире дисковая борона. Также в его активе пять тонн веса, огромные задние колёса, два десятка ползучих передач и врождённый пофигизм к выбору траектории движения (кстати, траекторию можно поменять двумя способами — повернуть руль или нажать одну из тормозных педалей, заблокировав левое или правое ведущее колесо). По причине отсутствия какой-либо подвески водитель «Беларуса» восседает не в кресле, а на персональном подпружиненном троне по центру кабины. Обзорность, угол въезда/съезда в 90° и мегамощный усилитель руля позволяют вообще не думать о том, что под колёсами, а наслаждаться ритмичным покачиванием машины на комьях грунта, словно это море. Тем более что морские ассоциации подчёркивают чайки, вьющиеся за бороной, как за катером или буксиром.

Nissan Terrano берёт другим — в его салон не просачивается пыль, мотора не слышно, педалей в два раза меньше, а рычагов — в десять. К тому же в Terrano помещаются не один, а пять человек, гораздо удобнее забираться в салон, и у него есть отделка. Да и расход меньше… Так что при сопоставимой цене Terrano в городе будет попрактичнее, и наконец, для него не нужны тракторные права. Одна беда — к кроссоверу никак не прицепить тракторный прицеп с навозом… Но если серьёзно, «Беларус» удивил своей архаичностью, знакомой ещё по детским воспоминаниям: впервые я прокатился на нём тридцать лет назад, а он всё такой-же, пропитанный пылью, соляркой и жарой, большой железный конь, к которому всегда нужен индивидуальный подход.

Nissan предлагает необычный вариант покупки в кредит с остаточным платежом. Все выплаты поделены на три части: 20% – аванс, 40% – трёхлетние ежемесячные платежи и 40% – остаточный платеж. Такая схема позволяет либо значительно снизить ежемесячные платежи, либо выбрать более богатую комплектацию. Причём по окончании срока этих ежемесячных выплат остаточный платёж может быть либо пролонгирован ещё на два года, либо выплачен единовременно, чтобы оставить машину себе, либо погашен при обратной продаже машины дилеру, либо учтён при обмене в trade-in.

ЭНЕРГОЁМКОСТЬ, ЛОШАДИ И ПРИЯТНЫЕ ПЛЮШКИ

Имея такого всеядного по части колдобин близнеца, как Duster, Terrano просто обязан справляться с любым покрытием, и он охотно справляется. При этом технологию передвижения по разбитому асфальту можно сравнить с принципом езды на «Беларусе» по пашне. Всё просто — нет таких ям, на которых бы Terrano споткнулся или пробил подвеску. Кроссовер почти не кренится в поворотах, легко разгоняется до 140 км/ч и умеренно шумит на высоких скоростях (нам досталась машина с верхним багажником, и большая часть свиста шла именно от него).

Ловись номер, большой, маленький, хоть какой-нибудь

Кроссовер доступен с двумя бензиновыми моторами 1.6 и 2.0 л (114 и 143 л.с.). Менее мощные машины могут быть с передним приводом и пятискоростной механической коробкой или с полным приводом и шестискоростной коробкой. Модели же с двухлитровым мотором — только в формате 4х4, трансмиссии — шестискоростная механика или четырёхдиапазонный автомат.

Обновлённый Nissan Terrano продаётся в четырёх комплектациях. Начальная Comfort имеет кондиционер с салонным фильтром, CD/MP3 радиосистему, регулируемый по высоте руль, складной в пропорции 40:60 задний диван, две подушки безопасности, ABS + EBD и полноразмерную запаску. В более продвинутой Elegance добавляется регулировка водительского сиденья по высоте, его обогрев, боковые подушки спереди, электрорегулировка зеркал, обогрев лобового стекла, круиз-контроль и дистанционный запуск двигателя. Третья комплектация Elegance+ приплюсовывает парктроники по кругу, кожаную отделку руля, задние электростеклоподъёмники и тонировку. Высшая версия Tekna отличается уже упоминавшейся медиасистемой с 7-дюймовым дисплеем, кожаными сиденьями и камерой заднего вида. Цены на Nissan Terrano 2017 года укладываются в диапазон от 925 000 до 1 220 000 рублей.

На лесных дорогах Nissan Terrano в своей тарелке

В представительстве Nissan модель Terrano считают входным билетом в семью полноприводных автомобилей марки, идеально соответствующим российским реалиям. Учитывая разумную цену, специальную кредитную поддержку, оптимальное оснащение и проверенную агрегатную базу, с этим, наверное, придётся согласиться. Скорее всего, кроссовер будет иметь устойчивый спрос именно у той аудитории, на которую он и рассчитан — в основном это люди, которым необходим надёжный бюджетный внедорожник с определённым уровнем комфорта и проходимости. Вряд ли его станут покупать креативные директора рекламных агентств и издатели глянцевых журналов, но можно не сомневаться, что в дорожно-дачных баталиях Nissan Terrano будет незаменим.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Nissan Terrano построен в несущем кузове с независимой подвеской. Двигатель расположен спереди поперечно, основной привод – на передние колёса. Задние подключаются посредством дисковой муфты системы All Mode 4×4, предполагающей режимы переднего привода, автоматически подключаемого полного и с принудительно заблокированной муфтой. В основе кроссовера — бюджетная платформа В0 и автомобиль Renault Duster, что определяет исключительно энергоёмкую подвеску, не боящуюся плохих дорог. Кузов — пятидверный универсал с вместительным багажником. Бензин — АИ-92.