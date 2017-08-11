Две истории о внедорожной подготовке TагАЗ Tager

Две похожие, но неодинаковые истории внедорожной подготовки TагАЗ Tager

На бескрайних просторах интернета и в профильных конференциях редко уделяют внимание такому интересному автомобилю, как TагАЗ Tager. А напрасно, ведь при сравнительно невысокой цене машина эта на удивление сбалансированная, проходимая и при правильной подготовке вполне подходит как для коротких вылазок выходного дня, так и для дальних путешествий вне дорог. Сегодня мы расскажем о подготовке двух модификаций TагАЗ Tager с моторами 2.3 и 3.2 литра. Обе машины давно катаются по бездорожью и намотали не один десяток тысяч километров в поездках по стране. Их подготовка во многом схожа, так как внедорожники используются для идентичных задач и даже частенько путешествуют вместе.

ИСТОРИЯ 1

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ СПОНТАННЫЕ ПОКУПКИ

Свой Tager я купил в автосалоне в 2010 году. Произошло это почти сразу после того, как я пару раз серьёзно приложился днищем своего Ford Focus о прибрежные камни Челябинских озёр. Эти удары привели к пониманию, что автомобиль должен быть, во-первых, повыше, а во-вторых, полноприводным (в общем, не такое уж откровение). Заранее вопрос не изучал, форумы не шерстил, а сразу поехал по автосалонам. Всерьёз рассматривались два варианта — Suzuki Jimny и Tager. Почему именно Tager, я теперь уже не помню, но, скорее всего, он мне просто понравился внешне. В итоге, купив ТагАЗ, я начал ездить. Тогда никаких планов по доработке ещё не было, поскольку я не очень-то представлял, что хочу получить в итоге — всё происходило спонтанно.

Первые изменения коснулись подвески, в результате чего автомобиль подрос на 5 см. Это позволило поставить колёса побольше и, как мне тогда казалось, позубастее —Аll Тerrain размерностью 29 дюймов. Чуть позже появился экспедиционный багажник и верхний свет. Собственно, на этом предварительный этап подготовки машины был завершён. Продолжилась она только после моего переезда в Москву и вступления в один из внедорожных клубов. Общение с единомышленниками сделало своё дело. Началом второго этапа стала лебёдка Electric Winch 9500, которая встала в немного доработанный штатный бампер. При этом её металлический трос, в первую очередь по соображениям безопасности, сразу же уступил место синтетике. Одновременно с этим штатные муфты включения полного привода были заменены на механические.

Объёмный и нефункциональный блок габарит-поворотник

заменён на две компактные диодные фары

А дальше всё пошло само собой, и список работ диктовала практическая необходимость. Например, третий этап изменений спровоцировала подготовка к путешествию в Карелию. Встал вопрос запаса хода, так как объём штатного бака (70 литров) и не самый экономичный мотор (13–15 литров на 100 км) не позволяли двигаться больше 400 км по асфальту, а по тайге пробег и вовсе уменьшался в разы. После оценки всех возможных вариантов было принято решение установить ГБО. Выбор пал на четвёртое поколение компании BRC. В результате баллон с газом увеличил запас хода на 350 километров, к тому же получалось сэкономить на дальних перегонах, отказавшись от бензина в пользу более дешёвого топлива. Кстати, спустя год после установки я решил легализовать оборудование и сделать это самостоятельно. Задача оказалась намного сложнее, чем установка. Только четвёртый по счёту инспектор принял автомобиль к осмотру без удаления всех магистралей с кузова (снят был только баллон и редуктор). А сам процесс легализации затянулся на полгода, но это совсем другая история. В конце концов заветная отметка всё-таки была получена.

Дальше наступил черёд порогов. Тем более что они напрашивались сами. Как-то встав на штатный порог и в очередной раз его оторвав, я понял, что должен поставить в этом вопросе точку. Пороги были куплены у известного многим «тагероводам» производителя тюнинга для наших машин из Пензы, а установил я их сам в гараже. Для водителей моей комплекции это даже не тюнинг, а жизненная необходимость. Головной свет тоже дождался своей очереди. Штатные, вечно желтеющие, с ломкими креплениями, габариты-«сабли» в передних крыльях я заменил на металлические со светодиодными лампами.

В салоне смонтирован модуль, спать на котором вполне комфортно,

правда передние сиденья приходится складывать

На верхнем багажнике размещено габаритное внедорожное оборудование,

дополнительный свет, а также тент «маркиза»

Страсть к путешествиям заставила задуматься и о личном комфорте, а именно решить вопрос со спальным местом. Штатные сидения Tager раскладываются полностью, образуя неплохой диван, но для этого все вещи должны оставаться на улице. Изучая вопрос, я нашёл уже готовое решение и не раздумывая купил и установил спальник. Благодаря ему почти все вещи могут остаться в машине, да и сон стал намного комфортнее. Причём его размеры позволяют спать в полный рост даже при моих 186 см. Одновременно со спальником при подготовке к экспедиции на Кольский полуостров был приобретён и установлен на багажник тент «маркиза» — удачное решение в путешествии вдвоём, в ней легко размещаются стол и два кресла. Шноркель планировал поставить давно, да всё откладывал. Как говорится, то одно то другое… Но однажды я случайно попал на распродажу в барахолке форума «корандоводов». Устанавливал его тоже сам.

На переднем мосту установлены механические муфты

включения полного привода, надёжные и прочные

Осенние покатушки прошлого года окончательно оформили давно витавшую в голове мысль, что А/Т резину я уже перерос. И зимой были приобретены диски с нулевым вылетом, для того чтобы поставить колёса большего размера, и куплены Goodyear Wrangler MT/R Kevlar LT размерностью 265/75 R16, то есть полноценный 31 дюйм. Первые весенние тесты «по мылу» показали отличный результат, и теперь решение о направлении движения принимает не автомобиль, а его водитель.

На этом доработки пока завершены, мы с моим вторым пилотом и по совместительству супругой довольны результатом – автомобиль вполне отвечает нашим потребностям. В планах заменить штатный свет, потому что родные фары на «тагерах» светят отвратительно. А ещё найти подходящее место для крепления реечного домкрата. И на этом, пожалуй, всё.

Tager в состоянии развёрнутого лагеря. Посередине спальня,

с одной стороны гостиная («маркиза»), с другой — санузел

Установка ГБО существенно увеличила запас хода,

а также позволяет сэкономить на топливных расходах

Tager в состоянии развёрнутого лагеря. Посередине спальня,

с одной стороны гостиная («маркиза»), с другой — санузел





После установки М/Т резины увеличенного диаметра,

проходимость машины существенно возросла,

но лебёдка без дела не осталась

ИСТОРИЯ 2

ПОДАРКИ ДЛЯ «ЧЁРНОГО ТИГРА»

Заразившись «внедорожной болезнью» (подозреваю, что от злых болотных комаров), я начал поиски подержанного полноприводного автомобиля, которые, к сожалению, ограничивались рамками чрезвычайно скромного бюджета. Собственно, поэтому Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol сразу же были вычеркнуты из списка претендентов. Варианты рассматривались самые разные — от УАЗа «Патриот» до Jeep Grand Cherokee. При этом отечественные внедорожники вызывали определённые сомнения по части надёжности, а импортные имели солидный возраст, пробег и довольно ушатанное состояние. И тут на глаза мне попался ТагАЗ Tager. С одной стороны, «сделано в России», с другой — клон SsangYong Korando (совместного корейско-немецкого продукта). И вот в начале 2014 года я стал владельцем Тager 2008 года выпуска, оснащённого лицензионной мерседесовской рядной шестёркой объёмом 3.2 л (220 л.с.) в паре с АКПП и хорошим крутящим моментом. Назвали мы его «Чёрный Тигр».

Вместо штатного заднего бампера установлен силовой каркас из труб.

Лёгкий и функциональный

Внутри верхнего багажника размещён бокс для лёгких объёмных предметов.

Полезная вещь для небольшого Tager

Сразу после покупки автомобиля денег на тотальную внедорожную подготовку в соответствии со своими тогдашними представлениями у меня не было. И это даже хорошо, поскольку позволило избежать многих ошибок до полного осознания моего формата поездок, которым стал внедорожный автотуризм. Для этого машина должна быть достаточно надёжной и комфортной, чтобы легко преодолевать дистанцию в 4–5 тысяч километров, и в тоже время не пасовать перед сложными участками бездорожья, которые встречаются на маршруте. Именно в таком ключе и началась (и продолжается) внедорожная подготовка «Чёрного Тигра».

На первом этапе были приобретены шины М/T и зимний комплект размерностью 235/85 R16 (31,7 дюйма), сапуны всех агрегатов выведены в подкапотное пространство, установлен шноркель и механические муфты (хабы) включения полного привода, потому что родная вакуумная система ненадёжна в условиях бездорожья и может отказать в любой момент. Ну и конечно, защита всех уязвимых мест под днищем автомобиля (двигатель, коробка, раздатка). Затем скромный пятисантиметровый лифт подвески — замена задних пружин и амортизаторов по кругу, перед отрегулирован торсионами, а все сайлентблоки стали полиуретановыми. Машина получилась более жёсткой, зато она уверенно держала неровности грунтовок и грейдеров на скорости в 50–60 км/ч.

Головной свет заменён на диодный с двумя линзованными

элементами и «ресничками» ходовых огней

Спальный модуль точно такой же как и в первой машине.

Это и не удивительно, идентичные задачи — одинаковые решения

В качестве очередного подарка для «Тигра» была выбрана девяти с половиной тысячная лебёдка, интегрированная в штатный бампер (мы с ним боремся с лишним весом), что существенно усилило стратегическую проходимость автомобиля, а заодно площадка лебёдки стала опорой для хай-джека. Для решения проблемы небольшого багажного отсека был куплен экспедиционный багажник. Задний бампер всё-таки пришлось заменить на силовой, но из стальных труб. Во-первых, он легче сплошной железяки, а во-вторых, попутно была решена проблема слабой буксировочной проушины. Силовые пороги были установлены параллельно хлипким оригинальным, и помимо функции надёжной опоры они неплохо защищают автомобиль с боков при езде по валунам.

Силовые пороги отлично защищают борта Tager

от повреждений при движении по бездорожью

Кроме того, в командной поездке очень важна радиосвязь, поэтому «Чёрный Тигр» обзавёлся стационарной УКВ-радиостанцией в соответствии с клубным стандартом. Из светового оборудования руки дошли только до замены штатных фар на светодиодные — ездить по полям и лесам в тёмное время стало значительно легче. Салон «тагера» легко трансформируется, предоставляя два полноценных спальных места, но при этом весь шмурдяк нужно выкладывать наружу. Поэтому недавно был приобретён готовый спальник — часть вещей можно запихнуть под него, параллельно получив более комфортный сон. Уже первое испытание, включавшее две ночёвки, подтвердило преимущества такой конструкции, а более глубокое тестирование будет проведено в предстоящем путешествии на Южный Урал. И наконец, последний по времени подарок для «Тигра» — диски с увеличенным хампом для уменьшения вероятности разбортирования при езде на низком давлении, а по бездорожью мы с ним ездим так практически всегда.

В ближайших планах — автономный обогреватель салона (для зимних поездок), верхний свет на экспедиционный багажник, а также увеличение запаса хода (ГБО либо дополнительный бак). В заключение могу сказать, что ТагАЗ Tager — бюджетный автомобиль, вполне пригодный для не слишком экстремальных внедорожных путешествий (на мыс Челюскина на нём, конечно, ехать не стоит), достаточно надёжный, комфортный и обладающий неплохой проходимостью.

Несмотря на скромные габариты, короткобазной машину не назовёшь.

Скорее это уже среднеразмерник

Машина много путешествует по отдалённым уголкам нашей страны,

используя весь арсенал своей внедорожной подготовки