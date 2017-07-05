Новые фото грузовика UAZ Profi

В сети появилась очередная порция снимков нового малотоннажного грузовика UAZ Profi. Фото наглядно демонстрируют некоторые конструктивные особенности модели.

Напомним, Profi — это модернизированная версия модели Cargo. Модель будет выпускаться в стандартной версии грузоподъемностью 800 кг, а также в «тяжелой» модификации грузоподъемностью 1,5 тонны. «Тяжелая» версия станет доступна не только в полно-, но и в заднеприводном исполнении.

На снимках Новикова запечатлена машина повышенной грузоподъемности. На кадрах видно новые ступицы колес с шестью, а не пятью болтами, новый шкворневый узел с шаровой, ШРУСы с наружными пыльниками, измененную дугу заднего стабилизатора и модернизированную заднюю подвеску (рессоры размещены под мостом, а не над мостом). Ранее сообщалось, что «тяжелый» Profi обладает удлиненной и усиленной рамой, оригинальными поворотными кулаками и новым задним мостом.

Выпуск UAZ Profi в Ульяновске уже налаживается. По уточненной информации, в сбытовую сеть модель поступит только в августе (хотя изначально продажи должны были начаться в мае-июне). До конца года по плану должны выпустить 3500 таких грузовиков.

Напомним, Одобрение типа транспортного средства было выдано на 1,5-тонный Profi еще в апреле. Заднеприводная версия модели будет иметь трехместную компоновку кабины — с двухместным пассажирским сиденьем.

«Тяжелый» Profi укомплектован новой грузовой платформой длиной 3070 мм и шириной 1870 мм. Общая габаритная длина автомобиля составляет 5940 мм.

Базовым двигателем для всего семейства грузовиков станет 2,7-литровый бензиновый мотор #ЗМЗ-409 мощностью 135 л.с. и крутящим моментом 217 Нм. Он агрегатирован с 5-ступенчатой «механикой» Dymos. В перспективе не исключено появление 2,2-литрового турбодизеля китайской компании BAIC.