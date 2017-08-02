Десять правил движения с прицепом

Прицеп, особенно в дальних экспедициях, вещь удобная и чрезвычайно полезная. Он позволяет не только не захламлять машину багажом, но и возить с собой мобильное комфортное жильё

Но, как это обычно бывает, за удобство приходится расплачиваться, и в случае с прицепом вы расплачиваетесь проходимостью. Обычный дорожный прицеп не слишком подходит для офф-роуда, а со специальным внедорожным ещё нужно уметь управляться. О некоторых базовых принципах его движения мы и расскажем в этом уроке:

#1

Прежде всего, научитесь правильно маневрировать с прицепом на дороге. Мы не станем об этом говорить, потому что это отдельная тема, о которой и без того уже много сказано. Кроме того, этому учат в специализированных школах.

При переезде через геометрические препятствия следует

учитывать возможности сцепного устройства

#2

Перед выездом на грунт проверьте правильность распределения груза в прицепе и надёжность его крепления. В общем, подготовьтесь к тому, что будет трясти.

Если подъём взять не удалось, проще затащить прицеп отдельно



#3

Старайтесь подбирать одинаковую размерность шин прицепа и тягача, потому что тогда вы сможете возить с собой меньше запасных колёс. Оснастите тягач хорошей внедорожной резиной с надёжным зацепом (к примеру, такой, как наша Toyo Open Country M/T), ведь ей придётся тянуть не только машину, и хороший зацеп крайне важен. При этом некоторые считают, что на сам прицеп можно устанавливать любые покрышки, но это не так. Необходимо использовать хорошие грязевые колёса, чтобы прицеп во время движения не соскальзывал, особенно вбок.

#4

Помните о давлении в шинах. Это имеет значение как для прицепа, так и для тягача. Снижайте давление на грунте, особенно на слабых грунтах, таких как песок, глина и болото (торф).



#5

Обязательно дооснастите прицеп трапиками. И желательно специальной «лыжей» для установки под дышло.



#6

Покоряя бездорожье, вы рано или поздно застрянете. Чтобы не усложнять себе жизнь, отцепите прицеп и вытащите сначала автомобиль. Потом установите трапик или специальную «лыжу» под дышло прицепа и вытаскивайте уже его.



#7

Крутые короткие подъёмы предпочтительнее брать как следует разогнавшись, то есть ходом. Предварительно убедившись, что за подъёмом есть дорога и она ведёт куда надо. В случае очень крутых подъёмов проще сначала забраться тягачом, а затем затаскивать прицеп. Поэтому при езде по бездорожью с прицепом рекомендуется оснастить тягач лебёдкой, а ещё лучше — двумя. Бывает, что пилот недооценил подъём и встал где-то посередине. Спуск вниз задним ходом обычно приводит к складыванию и опрокидыванию «автопоезда» или поломке дышла. В этом случае стоит попробовать или сразу вытянуться лебёдкой вверх, или воспользоваться помощью (буксирным тросом). Можно, зафиксировав прицеп на подъёме башмаками, отцепиться, выехать тягачом и затем уже затянуть прицеп лебёдкой или буксирным тросом.



#8

Спуск для езды с прицепом является более сложным и опасным препятствием, чем подъём. Особенно если он крутой и/или скользкий. Прицеп имеет склонность обгонять тягач на спуске, состав складывается, и ситуация становится критической. Для того чтобы этого избежать, нужно либо соблюдать крайнюю осторожность, двигаясь буквально «шёпотом», на тормозах, медленно сползая со спуска, либо заранее наметить траекторию и, если спуск относительно короткий, съехать ходом, с некоторым набором скорости, чтобы прицеп выстраивался за тягачом. В случае же очень крутых и длинных спусков проще сначала спустить на лебёдке прицеп, а затем уже съезжать тягачом. Ну или комбинировать эти способы в зависимости от ситуации.

Застряв на подъёме, предпочтительно отцепить прицеп, выехать тягачом

и затем вытащить прицеп отдельно



#9

При движении с прицепом в колее работают все те же приёмы, что и без прицепа. За исключением того, что прицеп сложнее извлечь из колеи для движения «в разрез». С другой стороны, обычно у внедорожных прицепов клиренс больше, чем у тягача, поэтому в колее он чувствует себя уверенно.



#10

При преодолении геометрических препятствий (канав, острых бугров и брёвен) следует помнить о предельной степени свободы сцепного устройства. Главное, старайтесь не упереться сцепным устройством в препятствие, чтобы его не сломать.

И в заключение хотим добавить, что самое главное для езды по бездорожью с прицепом — это умение выбирать правильные пути объезда. Не лезьте туда, где вы вероятнее всего застрянете или сломаетесь. Лучше потратить некоторое время на объезд, чем гораздо больше времени — на ремонт и эвакуацию. И тогда с нашими рекомендациями, вашим опытом и шинами Toyo Tires вы получите максимум удовольствия от путешествия!

Хорошие внедорожные покрышки удержат прицеп от соскальзывания в бок

Спуск, особенно, если он скользкий, гораздо опаснее подъёма,

прицеп может соскользнуть и сложить состав