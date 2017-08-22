Что кроме хай-джека можно использовать во время поездок по бездорожью

Как известно, каждый уважающий себя джипер возит на экспедиционном багажнике полутораметровый хай-джек… На самом деле нет

Потому что на самом деле даже у вполне себе тру-джипера фермерского домкрата может и не быть. Ну, действительно, он же не фермер — зачем ему двадцатикилограммовый кусок железа, который некуда деть, кроме как прикрутить барашками к другому тридцатикилограммовому куску железа, привинченному к крыше. А что делать, если у вас, к примеру, небольшой кроссовер или вообще Suzuki Jimny? Словом, я предлагаю вспомнить, что ещё, кроме реечного домкрата, можно использовать во время поездок в леса и поля, на рыбалку и охоту. Начнём с очевидного.

ШТАТНЫЙ ДОМКРАТ

Домкрат, который входит в стандартное оснащение каждого автомобиля, на самом деле не так уж беспомощен. Особенно если он ромбический или рычажный. Винтовые, типа жигулёвских, хуже тем, что для их установки нужно использовать строго определённые места, в которых находятся специальные гнёзда, как правило, намертво забитые засохшей грязью (справиться с ней, хоть и не сразу, обычно помогает ковыряние отвёрткой). Сложности могут возникнуть и у владельцев домкратов бутылочного типа и подкатных. Первые чаще всего не во что упереть (кроме фаркопа), а под второй надо копать такую траншею, что проще откопать сам автомобиль… Тем не менее в большинстве ситуаций штатный домкрат может вам помочь, если, конечно, сперва вы поможете ему. Потому что великому Архимеду нужна была только одна точка опоры, а вам для работы понадобится две. Верхняя, та, что на автомобиле, должна быть доступна — откопана и очищена. Нижняя, та, что на земле, — укреплена, чтобы домкрат не проваливался под тяжестью автомобиля. И поверьте, дюжина веточек толщиной с карандаш не спасут. И с руку толщиной не спасут. Даже три бревна не помогут. Только доска, в крайнем случае расколотая пополам чурка размером как минимум в половину обычного листа бумаги, если у вас короткая «Нива»; если не короткая или не «Нива», то размером в лист целиком. Пята домкрата имеет свойство не только тонуть в том, в чём уже утонул автомобиль, но и соскальзывать с опоры. Излишне будет говорить, что для устойчивой установки опоры, особенно если события происходят в колее, следует откопать небольшой танковый капонир в масштабе примерно 1:35. Глубоко копать не надо — ровно настолько, чтобы домкрат удалось подсунуть под автомобиль (иначе высоты подъёма не хватит на глубину подкопа). При этом, если есть возможность подставить домкрат под рычаг подвески или мост, дело пойдёт веселей. Приподняв автомобиль, подложите под колёса всё, что найдёте: доски, палки, ветки, камни, грунт. После этого можно опустить домкрат, переставить его и опору на место, где вы не копали, и попробовать приподнять машину выше, чтобы подложить под колёса больше. Словом, чтобы успешно пользоваться штатным домкратом, кроме терпения, нужны лопата, отрезок доски для опоры и отрезок доски, чтобы засунуть под колесо. Но бывает, что штатного домкрата не хватает или его не удаётся как следует установить. Да и сломаться он может запросто, особенно ромбик. Тогда попробуйте воспользоваться дедовским методом.

ВАГА

Снова вспоминаем старика Архимеда и его желание перевернуть Землю. Рычаг! Он же вага. Длинная толстая жердь, одним концом засунутая под автомобиль, другим торчащая в воздух, как ствол зенитки. Тут, впрочем, возникает много вопросов, не менее сложных, чем со штатным домкратом. Прежде всего, непонятно, куда вагу упереть, чтобы не помять кузов и чтобы она не выскочила при работе (если у вас не грузовик, то вариант с колёсными дисками рекомендую сразу отмести). Идеальным вариантом будут те же порожки, или рама. Важно не забыть, что и условная ось, то есть пенёк или кусок ствола, на который ляжет вага, должна быть устойчива и достаточно велика, чтобы у нашего рычага хватило замаха. Длину ваги и пропорцию рабочих частей можно вычислить с помощью простейшей формулы, поделив четверть массы вашего автомобиля на ваш вес, то есть усилие, с которым вы будете давить на рычаг. Пусть 500 кг — это условно четверть веса вашей машины и 100 кг — ваш вес. Тогда, чтобы её поднять (учитывая, что под машину уходит примерно метровый отрезок ваги), нужен будет рычаг в пять метров. Работать с вагой одному довольно сложно, а если учесть, что она нужна, чтобы подложить что-то под колесо, то и вовсе бесполезно (конечно, можно использовать верёвку и какой-то «якорь», к которому удастся привязать опущенный конец рычага, но это уже слишком сложно). Кроме того, нужен как минимум топор, хотя сухостоину можно свалить и руками, вернее жердью, упирая её повыше и раскачивая ствол. Толщина ваги должна быть минимум 10 см у толстого конца, если мы говорим о лёгком внедорожнике, а не о гружёной под завязку «двухсотке». Хотя проще всё же взять с собой что-нибудь более удобное. Нет, не High Lift…

Рычаг — главный помощник, когда других средств под рукой нет. Главное —

правильно рассчитать его длину

НАДУВНОЙ ДОМКРАТ

Домкрат в виде пластикового мешка, надуваемого через шланг, может быть двух видов: питаемый от выхлопной трубы или от компрессора. Существуют и переходники… Так что, если у вас всегда с собой компрессор или выхлопных две, то лучше пневматического домкрата со шлангом ничего не придумать. С ним обычно возникает только три проблемы: он выскакивает из-под машины, его можно прожечь или проткнуть, его некуда деть после использования. Но эффективность такого домкрата настолько перевешивает вышеперечисленные недостатки, что для неподготовленных машин он может стать настоящей находкой. Да, ещё одна неприятная особенность: даже в сдутом и сложенном виде он представляет собой довольно объёмистую сумку, которая занимает полбагажника Suzuki Jimny или четверть грузового отсека Renault Duster. Надувной домкрат отлично работает на любых грунтах, с любыми машинами, особенно с теми, у которых несущий кузов или интегрированная рама. Современные пневмодомкраты заметно отличаются от тех, что были раньше. На них появились усиленные части по верхнему и нижнему торцам, они не рвутся от сучков и торчащих болтов, не сразу плавятся от соприкосновения с выхлопной трубой, у них есть даже пластиковые шипы, чтобы домкрат не скользил. Для работы с надувным домкратом никакой специальной подготовки, как правило, не нужно, иногда разве только подкопать в месте, в котором он будет засовываться под машину. Перед выездом, а лучше перед приобретением, следует заглянуть под днище автомобиля и оценить, есть ли возможность использовать пневмодомкрат. Скажем, под баки, радиатор или под катализатор я не стал бы запихивать даже самый лучший, самый защищённый надувной домкрат. В остальном процедура проста. Находим место, где домкрат не будет повреждён. Если надо, немного копаем. Сплющенный в блин домкрат аккуратно подсовываем под машину. Подключаем компрессор или надеваем шланг на выхлопную трубу. Ждём. У небольших моторов иногда не хватает холостого хода, чтобы надуть домкрат быстро. Тогда просим помощника или упираем что-нибудь в педаль газа (скажем, лопату). Держаться на выхлопной раструб шланга должен очень крепко. Кое-как натянуть и бросить не выйдет — сдует… Если используется компрессор, то он должен быть достаточно производительным. Наши эксперименты показывают, что «Беркут R17» справляется примерно за 4 минуты…

Сегодня мы вспомнили только о самых очевидных помощниках, причём ни одним из них не удастся воспользоваться без определённых навыков и дополнительного оборудования. Другими словами, главным правилом должно стать «Выживает подготовленный»… Да, вы угадали, это я про МПЛ-50 (малая пехотная лопата 50 см) в багажнике.