Поддержанные Mitsubishi Pajero IV

Внедорожники Mitsubishi Pajero — яркая иллюстрация того, как быстро проходит мирская слава… и снова возвращается, хотя и слегка подержанной

Самое привлекательное в автомобилях пятилетней давности то, что сейчас их можно продать, не потеряв ни рубля (как говорится, спасибо партии за это). С другой стороны, развитая сеть специализированных сервисов и приемлемые ещё недавно цены на запчасти позволяют предположить, что проблем с этими машинами не будет. Важно только остановиться на популярной модели, чтобы было из чего выбирать. И желательно рестайлинговой, чтобы производитель успел исправить свои же косяки. Наш сегодняшний герой соответствует всем этим требованиям: и популярный, и недорогой, и изученный вдоль и поперёк. А уж рестайлингов у него было — и не сосчитаешь. Пять! И даже появившееся в 2006 году четвёртое поколение Pajero, по сути, являлось глубоким рестайлингом третьего. И каждый раз машина становилась всё лучше и лучше, да и о её замене мы в ближайшее время вряд ли услышим..

Если будете выбираться на бездорожье, позаботьтесь о дополнительных защитах

Навигационная система позволяет запомнить пройденный маршрут

КУЗОВУ РАМА НЕ НУЖНА

Четвёртый Pajero выпускался в трёх- и пятидверном кузове, с короткой и длинной базой, с четырёх-, пяти- и семиместным салоном. В 2010 году производство трёхдверной версии было прекращено из-за отсутствия спроса. Внедорожник выпускается на нескольких заводах в Японии и в Америке. В 2015 году модели исполнилось 25 лет. Вернее, надо бы считать не по модели, а по платформе, поскольку отсчёт ведётся от Pajero III. Примерно столько же лет эргономике внедорожника, прочности несущего кузова и ездовому комфорту. Нет, я не хочу сказать, что дела обстоят плохо, но в сравнении с современными автомобилями есть к чему придраться. Зато коррозионная устойчивость — на довольно высоком уровне. Чаще всего ржавчина серьёзно поражает только побывавшие в аварии и скверно отреставрированные автомобили. Ясное дело, жучки порой появляются под сколами, и следы «рыжей чумы» можно найти под уплотнителями стёкол, которые просто протирают краску, но в целом выносливость силовой структуры кузова можно только похвалить. И несмотря на то что салон скрипит на неровностях как несмазанная телега, найти трещины в лонжеронах, стойках крыши или местах соединения с моторным щитом не получится даже у двадцатилетних машин. Причём с 2006 года, с появления Pajero IV, кузов стал более жёстким, особенно на скручивание. В диагоналке все двери открываются и закрываются, хоть и с некоторым трудом. Со временем при частой езде по плохим дорогам на дверях начинают появляться потёртости, и уплотнители обминаются до того, что начинают пропускать пыль в салон. Кроме того, коррозии подвержены также направляющие опускных стекол, трапеция дворников и, как ни странно это прозвучит, заливная горловина бака. Но настоящая проблема несущего кузова в том, что восстанавливать его после серьёзной аварии дорого и непросто. Собственно, в этом и состоит главная сложность выбора — не нарваться на перевёртыш. Вторая реальная беда — не купить утопленника, хотя это больше касается вариантов Montero. Если же потребуется кузовной ремонт без стапеля, с заменой лишь «оперения», сложностей не будет. Кузовные детали недорогие, а разборок море. К примеру, переднее крыло стоит около 2 тысяч рублей. С молдингами, подкрылками, расширителями, крепежом, покраской и установкой ремонт обойдётся в 10–15 тысяч в зависимости от места и качества. Дешевле, если менять только крыло, только металл.

Мечта каждого владельца

Pajero IV — короткий Pajero III. На рельефе он непобедим

На втором ряду довольно комфортно, но кресла стоят низковато

БОЛЬШЕ — ЛУЧШЕ

На Pajero IV поколения устанавливали в основном четыре варианта двигателей: бензиновые 3.0 и 3.8 литра и дизельный 3.2 литра. Машины из Эмиратов бывают со старым 3.5-литровым мотором, но встречаются они редко. Все моторы хороши и надёжны, но 3.0-литрового немного не хватает для динамичной езды в быстром трафике (и даже не немного, а просто не хватает). Из-за этого приходится активно педалировать, и расход топлива выходит едва ли не выше, чем у мотора с большим объёмом. Не самый подходящий для нашего топлива 3.2-литровый GDi на четвёртое поколение не ставили, и это хорошо. Бензиновые моторы — V-образные 6-цилиндровые с ременным приводом ГРМ, ремень нужно менять каждые 90 тысяч километров пробега. Как водится, наиболее безотказным считается самый маломощный 3.0-литровый 6G72 мощностью 178 л.с. Он известен ещё по Pajero второго поколения и Pajero Sport первого. Проблемы с ним могут возникнуть только при несвоевременном и невнимательном обслуживании. Иногда механики забывают подтянуть динамометрическим ключом болт крепления шкива коленвала. Он сползает и режет радиатор, а шпоночный паз и резьба разбиваются так, что требуется замена всего вала. Мотор может подъедать масло, которое сочится через колпачки компенсаторов. Для обслуживания бензонасоса приходится снимать бак, а ошибки в блоке управления приводят к детонации, при этом никак не отражаясь на панели аварийных индикаторов… Но всё это редкость, и кроме вялого разгона на 6G72 грешить не на что. Более мощный 250-сильный 3.8-литровый мотор 6G75 придаёт Pajero больше динамики и считается самым подходящим мотором для внедорожника. Он тяговит, эластичен, сравнительно экономичен, не капризен и хорошо изучен механиками. По сути, это двигатель от спортивной модели Eclipse, разработанный для рынка Северной Америки. Единственным слабым звеном можно назвать систему сдвига фаз газораспределения MIVEC. Впрочем, речь идёт не о поломках или отказах, а просто о повышенной шумности — своеобразном рокоте с шелестением и тарахтением, будто что-то открутилось. Придирчивые покупатели пробовали с ним бороться, но тщетно. Шум в районе головок блоков — это просто особенность работы системы газораспределения. В случае если вдруг начала пропадать тяга, стоит проверить датчик массового расхода воздуха и блок дросселя. Если там нарастёт грязь, блок управления двигателя начинает путаться в показаниях. Пару раз прыснуть из баллончика спецсоставом – и мотор как новый. В начале выпуска четвёртого Pajero были зарегистрированы случаи проворота опорного подшипника коленвала, что могло привести к замене всего агрегата, если поломка попадала на гарантийный период. Производителем признана ошибка сборки, и почти все случаи прошли через отзывную и сервисные программы. Тем не менее стук в районе постели коленвала, напоминающий прогоревший глушитель, должен сильно насторожить. Ещё владельцы Pajero и третьего, и четвёртого поколений могут вспомнить очень неприятную поломку, когда крепёж дроссельной заслонки отворачивался и она улетала в цилиндр. Понятно, что это приводило к катастрофе. Но, к счастью, подобное случается редко и легко заметно при промывке блока дросселя, который мы уже рекомендовали. Наравне с 3.8-литровым мотором, едва ли не превосходя его по популярности, стоит 3.2-литровый турбодизельный мотор Common Rail 4M41. Кстати, этот 4-цилидровый 16-клапанный двигатель ведёт свою родословную от 2.8-литрового, который ставился на Pajero II и был любим за тяговитость и экономичность. В 2010 году ему изменили систему впуска, поставив турбину с изменяемой геометрией, новую поршневую и впускной коллектор, что подняло мощность до 200 л.с. Дизель цепной, очень надёжный, и проблемы у него могут возникать только при пробеге от 200 тысяч и выше. И то даже не у него самого, а у навесного. Первым сдаётся ТНВД. Его можно заменить тысяч за 100, а можно отремонтировать за 50. Бывают в продаже и «контрактные» по 60 тысяч, причём с гарантией. Но где этот продавец будет через пару месяцев? Подпускает масла турбина. Также около полсотни на замену и тысяч двадцать на ремонт (или с разборки). Если не повезло с заправкой, то быстро может выйти из строя клапан высокого давления ТНВД, что приводит к появлению надписи Check Engine и дёрганию при движении. Замена обходится в 10–15 тысяч рублей. В среднем после 150 тысяч пробега требует очистки клапан EGR, что стоит у дилеров 15 тысяч рублей. Кстати, новый клапан можно найти вдвое дешевле, только на нём вы не найдёте клейма Mitsubishi, и сделан он будет в Китае. Форсунки держатся молодцом и при качественном топливе, да ещё и с моющими присадками, легко выхаживают те же 150 тысяч километров. Успокоитель цепи ГРМ и натяжитель требуют замены раз в 120–130 тысяч километров и стоят в комплекте 12 тысяч рублей. Такие пробеги у Pajero IV наступают в среднем к восьми годам эксплуатации, так что выбор ещё есть.

Дизайн интерьера Pajero когда-то был образцом для подражания

Лучший мотор для Pajero IV — это 3.2-литровый дизель

ПЯТЬ ДЕЛИТСЯ НА ДВА

Трансмиссия Mitsubishi Pajero IV в любом случае будет пяти-, а раздаточная коробка двухступенчатая. Отлично себя зарекомендовавший автомат INVECS II с возможностью ручного переключения, способный адаптироваться под манеру езды владельца, достался нашему герою от третьего поколения внедорожника, так же как и знаменитая раздаточная коробка серии Super Select с четырьмя режимами работы, позволяющая выбирать только задний и постоянный привод (кроме 4Н и 4L). Многие покупатели Pajero выбрали эту модель именно из-за привода. Механическая коробка также была доступна для заказа, однако не пользовалась такой популярностью, как автомат. Но на четвёртый Pajero перешли не только достоинства, но и недостатки трансмиссии, главные из которых — стук кардана у заднего редуктора и слабое сцепление. Первый, увы, никак не лечится, а второй проявляется, когда на внедорожник ставят слишком широкую резину. Автомат требует замены масла и фильтра как минимум раз в 90 тысяч километров, а механике нужен только долив. Редко, но бывает, что выходит из строя датчик подключения переднего моста, о чём сигнализирует мигающий значок полного привода. Кстати, прежде чем бежать и менять датчик за 3 тысячи рублей, стоит проверить заряд аккумулятора. Падение напряжения тоже приводит к активации аварийных индикаторов. В ходовой особого внимания заслуживают пыльники ШРУСов, а поскольку подвеска независимая, то их много и маленькая трещинка приводит к умиранию дорогого шарнира довольно быстро. В любом случае по сравнению с трансмиссией и ходовой подвеска доставляет гораздо больше хлопот.

Пятая дверь открывается по-японски, к тротуару

ЦЕНА НЕЗАВИСИМОСТИ

Независимая подвеска – это комфорт, управляемость, безопасность, но надёжность, увы, в этот список не входит. Первыми, как обычно, сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора. Максимум, который выхаживают втулки, — 45 тысяч километров. Стойки могут пережить два комплекта втулок, но также неминуемо потребуют замены из-за вытянувшихся ушей. Умирают после 50 тысяч пробега сайлентблоки амортизаторов, при этом сами амортизаторы вполне проходят ещё столько же. Намертво закисают болты-эксцентрики задних рычагов, что делает бесполезным посещение стенда регулировки схода-развала. Кстати, на четвёртом Pajero наконец заменили вечно стучащий механизм рулевого управления с переменным усилием и поставили более простой. Он тоже изнашивается, но намного позже. Тормоза требуют внимания чаще, чем хотелось бы. Даже малейший неравномерный износ приводит к сильному биению, а суппорта склонны к подклиниванию из-за закисания направляющих к третьему году эксплуатации. Перетираются провода ABS, выходит из строя стодолларовый резервуар гидроаккумулятора усилителя тормозов. Ступичные подшипники, которые могут пережить несколько бродов, выходят из строя к 100 тысячам и не меняются отдельно от ступиц. К счастью, деталь не самая дорогая и помимо оригинальной по 12 тысяч рублей за ступицу можно найти неоригинальную за 8–10 или бэушную за 2 тысячи. Зато отдельно можно поменять шаровые нижних рычагов по 2,5 тысячи рублей за штуку.

Почему-то конкурентом Mitsubishi Pajero IV многие считают Toyota Prado, хотя это совершенно разные машины, сходные только тем, что относятся к внедорожникам среднего класса. Прямым конкурентом для Pajero IV я бы назвал Nissan Pathfinder предыдущего поколения. Они близки во всём. Однако, выбирая подержанный универсальный внедорожник, стоит пристальнее присмотреться к Mitsubishi. Особенно если вы ищите дизель с автоматом и собираетесь ездить круглогодично, иногда забираясь подальше от дорог. Ведь Pajero — старый мастер внедорожного кунг-фу. И хотя он не так брутален, как его предшественники, зато способен всё так же верно служить своему владельцу.

Очень полезная вещь — рундук под полом багажного отсека

Отзыв владельца:

Антон, Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 5AT 2014

Я откатал 100 000 км на Pajero третьего поколения и сменил его на четвёртое ни минуты не сомневаясь. Надёжнейший, удобнейший агрегат. Оба агрегата! Четвёртый взял с пробегом 60 тысяч, сам наездил ещё столько же, и никаких внеплановых замен и сервисов. Еду на нём куда хочу и когда хочу. Сейчас мечтаю купить короткий и лифтануть…