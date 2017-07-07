Практическая сторона путешествия в Западный Казахстан

У путешественника, собирающегося отправиться в Западный Казахстан, возникает много вопросов общего характера, ответы на которые найти не всегда просто

Позади две недели под палящим солнцем полуострова Мангышлак, среди его бескрайних степей и фантастических пейзажей. О красоте этого края можно говорить бесконечно, но на этот раз речь пойдёт совсем о другом. Уже после возвращения из поездки мне пришло множество вопросов о качестве дорог, тамошней ДПС, ценах и отношении местных жителей к путешественникам. И я решил ответить всем сразу, написав небольшую памятку автопутешественника, которую и представляю вашему вниманию.

Горная гряда Актолагай. Меловые горы посреди степи.

Зрелище захватывающее и необычное

ГРАНИЦА

Первое, с чем придётся столкнуться в путешествии по Казахстану, — это пересечение государственной границы. За последние годы в первую очередь благодаря вступлению Казахстана в таможенный союз процедура эта существенно упростилась. Теперь российским автотуристам не нужно терять уйму времени на выгрузку багажа и подробную инспекцию — машины, за редким исключением, осматривают бегло. Просят открыть капот, двери и багажник. Заглядывают в бардачок, иногда просят показать содержимое одной из сумок. Паспортный контроль для участников таможенного союза тоже проходит в отдельной от остальных очереди. А их довольно много, в основном это граждане бывших союзных республик, чей путь в Россию лежит через территорию Казахстана.

Дорога Атырау–Астрахань по территории Казахстана находится

в ужасном состоянии. 300 км выбоин и ухабов. Правда,

в скором времени её собираются отремонтировать

В населённых пунктах на трассе часто встречаются кафе.

Кормят в них, как правило, вкусно. И всегда недорого

Основные правила не изменились. По-прежнему запрещён провоз оружия и боеприпасов, и если в машине найдут завалившийся под сиденье патрон, будут серьёзные проблемы. Так что, друзья-охотники, тщательнее осматривайте салон перед поездкой. Виза не требуется. Пройти границу можно как по внутреннему российскому, так и по заграничному паспорту (с той лишь разницей, что во второй поставят отметки о въезде и выезде). Стоит обратить особое внимание и на то, чтобы паспорт не был слишком потрёпанным и ветхим. Если страницы от долгого использования надорвались по корешку, это с большой долей вероятности станет причиной отказа во въезде. К сожалению, процедура прохождения границы из-за большого потока машин занимает довольно много времени. Мы, например, потратили три часа по дороге туда и два на пути обратно.

Ещё одна приятная новость — до 30 календарных дней увеличен срок нахождения на территории государства без обязательной регистрации, что вполне достаточно для продолжительного путешествия. При прохождении границы выдаётся миграционная карточка, терять которую не следует, она понадобится для выезда обратно.

Питьевая вода в пятилитровой таре продаётся

повсеместно, даже в самых небольших магазинах

В последние годы в Западном

Казахстане появилось большое количество новых сетевых АЗС

с высоким уровнем сервиса

ДОРОГИ И ИНФРАСТРУКТУРА

За двенадцать лет, прошедших с моего первого визита в эту страну, дороги кардинально изменились. Сейчас от Уральска до Атырау и далее на Бейнеу и Шетпе идёт шикарное шоссе — ровное и прямое. От Шетпе до Актау и далее до Жанаозена трасса ещё строится, но проехать по ней также не составляет никакого труда. Больше не приходится глотать пыль по ухабистым просёлкам и тратить массу времени на эту часть пути. К сожалению, дорога от Атырау на Астрахань находится всё в том же отвратительном состоянии, но, по словам местных пограничников, в этом году должны отремонтировать и её.

Цены на горючее в Казахстане существенно ниже, чем в России. Дизель в пересчёте стоит в районе 25,5 рублей, а АИ-92 — около 27 рублей. Газ так и вовсе практически бесплатный — 7–8 рублей за литр, но с ним две проблемы. Первая — его часто нет, а к заправкам, на которых он есть, стоят очереди из двух-трёх десятков машин. Вторая проблема в том, что на большинстве АГЗС заправочные пистолеты старого советского образца и переходников на новый стандарт нет. Так что лучше приобрести переходник заранее.

Кафе на дорогах много, кормят вкусно и недорого. Но как кафе, так и заправки встречаются только в населённых пунктах, которых на пути следования попадается не так уж много. Это надо учитывать, отправляясь в долгую поездку по степи. На всех заправках, у кафе и на площадках отдыха водителей стоят мусорные контейнеры, так что проблем с избавлением от накопившегося за время лагерных стоянок мусора нет. А ещё на степных дорогах очень пыльно, поэтому обязательно имейте с собой запасной комплект воздушных фильтров (двигателя и салона), а лучше даже пару комплектов.

Важное дополнение: двигаясь по степи, не разгоняйтесь слишком быстро и старайтесь выбирать дорогу с минимумом растительности. Периодически останавливайтесь и осматривайте днище и нижнюю часть моторного отсека на предмет забившейся сухой травы — она может стать источником пожара. Обязательно во время пути держите под рукой исправный огнетушитель ёмкостью как минимум 3–4 кг. Будьте осторожны, слишком много автомобилей сгорело в казахских степях (одну местную машину наша группа потушила лично). Так что, поверьте, это не пустое предостережение.

Дорога бейнеу–Шетпе.

Некогда пыльная и разбитая тропа

по степи ныне настоящий хайвей

АВТОИНСПЕКЦИЯ

Инспекторы часто тормозят машины на стационарных пикетах — проверяют документы, интересуются целью визита. Но узнав, что перед ними путешественники, возвращают документы и желают доброго пути. Важный момент — обязательно приобретите страховку. Это можно сделать как у самой границы, так и незадолго до её пересечения (на трассе стоит много ларьков, предоставляющих эту услугу). Сама страховка подорожала, и теперь минимальная обходится в 1 600 рублей, но без неё никак – штраф за отсутствие очень высокий. Собственно, как и все штрафы за нарушение ПДД. Так что лучше строго соблюдать правила дорожного движения. Знаков ограничения скорости на трассах очень много, и часто это связано с переходами скота между пастбищами. При этом следует помнить, что в Казахстане перекрёсток не прекращает действие знака, так что не следует давить на педаль, не дождавшись знака «Конец зоны ограничений». Патрульных машин тоже достаточно много, причём скоростной режим они могут замерять прямо в движении, так что будьте внимательны.

Автоинспекторы вежливы и приветливы с россиянами,

проверяют документы, расспрашивают о пункте назначения

и отпускают восвояси

МАГАЗИНЫ И ОБМЕН ВАЛЮТЫ

Во всех крупных городах есть торговые центры с ассортиментом на самого придирчивого покупателя. В более мелких населённых пунктах приходится довольствоваться небольшими павильонами, в которых кроме бакалеи, овощей и фруктов особо поживиться нечем. Но есть и хорошая новость — воду в пятилитровых бутылях продают повсеместно, даже в самом маленьком магазинчике. Для удобства они расфасованы в коробки по три штуки. Проще всего расплачиваться банковской картой, курс приемлемый, мороки с обменом никакой. Карты принимают к оплате во всех супермаркетах и сетевых АЗС, а вот в небольших магазинах и почти всех кафе карты не принимают, так что, отправляясь в глубинку, следует заранее озаботиться обменом наличности. Это можно сделать в любом крупном торговом центре. Цены на продукты и услуги, так же как и на горючее, примерно на треть ниже, чем в России.

Вся степь испещрена паутиной дорог вполне проезжих на полноприводном

автомобиле в сухую погоду. Но после дождей твёрдая поверхность

превращается в вязкое месиво

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

К путешественникам из России в Казахстане относятся хорошо и, проезжая мимо наших припаркованных внедорожников, часто сигналили и приветственно махали руками. Здесь, как и везде на Востоке, вообще много сигналят, но обычно в качестве выражения позитивных эмоций. Представители старшего поколения, все как один, говорят по-русски, более молодые ограничиваются набором из нескольких слов, которых, впрочем, достаточно, чтобы объясниться в магазине или на заправке. В Казахстане принято здороваться за руку. Если хотите выразить особое уважение к собеседнику, пожимаете его руку двумя своими. Вежливость возвращается сторицей — люди с энтузиазмом подсказывают дорогу, дают полезные советы и просто разговаривают на любые интересующие вас темы. В этом отношении на полуострове Мангышлак российский турист чувствует себя как дома. В общем, пообщавшись со множеством здешних людей, могу с уверенностью сказать, что это действительно наш братский народ, радушный и гостеприимный.

Путешествуя вдали от населённых пунктов,

следует озаботиться запасом топлива. Заправок в дикой степи нет