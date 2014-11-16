Самогонные аппараты

Думаю, само слово «самогон» как явно пропагандистский термин времен борьбы за укрепление государственной монополии на водку давно пора заменить на нейтральное «дистиллят». А дистилляты во всем мире ценятся за изысканный аромат и вкус.

Да, у нас дистилляты гнали чаще всего по-простому, из того, что можно сорвать в огороде, ну и, конечно, без столь изысканных и сравнительно дорогих агрегатов, как на опубликованных здесь фото. В принципе без этих агрегатов и теперь вполне можно обойтись – уж больно прост процесс дистилляции, велик соблазн что-нибудь на коленке склепать или дедовский аппарат с «военного завода» реанимировать.

Но тут как с внедорожниками. Если вы заглядываете на джиперские форумы, то в темах подготовки автомобилей для разных приключений вам наверняка встречались реплики в таком духе: «Да там деревенские на «Жигулях» всю жизнь ездят, а вы мудрите!» Действительно, зачем сложные конструкции из нержавейки с кучей градусников и сопутствующих ареометров, спиртометров, сахарометров? Проще надо быть! Вон деревенские брали чугунный горшок, сверху другой – в нем дырка. В дырку втыкали гнутую медную трубку от тормозной системы ГАЗ-51, пропущенную через таз с водой. Всё! А, забыл: между горшками надо проложить жгут из теста – для герметизации. Как ни странно, все работает! Но… Ровно так, как «Жигули» на разбитом проселке: «мучительно больно», без всякого удовольствия и шарма. Согласитесь, внедорожник дает по сравнению с «жигулевским» рабством из пункта А в пункт Б намного больше красоты и свободы! Так же и современные дистилляторы – позволяют пройти долгий путь от мутного, дурно пахнущего первача до изысканных ароматов мирового уровня, а то и выше!

Разница мотивации классических самогонщиков из короткометражки Гайдая и нынешних сибаритов-винокуров очевидна. Первые гнали дистиллят не только из-за алкогольной жажды, но и в погоне за нетрудовыми доходами («А приносит он доход, между прочим, круглый год»), вторые обратились к процессу дистилляции потому, что хотели не простого спиртосодержащего напитка, а изысканного, такого, какого не купишь в магазине, такого, каким любопытно угостить друзей, уже отведавших киршвассер в Баварии, кашасу в Бразилии, ром на Ямайке и кальвадос в Нормандии.

Внедорожное мастерство и понимание того, какой именно автомобиль и для чего тебе нужен, приходят не сразу. Так же и в винокурении – дистилляты делаются с помощью аппаратов разного размера и конструкции (на домашних винокурнях в городе Коньяк я видел медные агрегаты величиной с автобус). Поэтому надо обязательно присмотреться к рынку. Возможно, стоит для начала попробовать простые варианты, приобрести некоторые навыки и войти во вкус – с опытом начинаешь видеть нюансы, незначительные, но важные отличия.

АППАРАТЫ

На рынке представлены сотни моделей. Похоже, каждый уважающий себя военный завод предложил свой «конверсионный» агрегат. Для обзора мы взяли конструкции как для начинающих, так и для вполне продвинутых пользователей. Придерживались среднего ценового диапазона. А цены стартуют с 500 руб. и достигают 250 000! С ростом цены аппараты все больше напоминают адронный коллайдер (заметим, что некоторые производители внедорожников тоже бывают со странностями). Это, прямо скажем, сильно на любителя. Впрочем, самые дешевые – тоже на любителя. Мы взяли нечто среднее, но достаточное для работы на очень хорошем уровне. Все аппараты могут комплектоваться перегонными кубами разного размера (кстати, от его величины сильно зависит и конечная цена). 30 литров, как у наших, – это хороший размер!

БРАГА

Без нее аппарат не опробуешь – разве что колодезную воду перегонять в дистиллированную. Можно, но как-то неинтересно. Делали так, как мой первый сержант учил заправлять коечки: «Пусть безобразно, но однообразно». В науке, как ни странно, сержантская мудрость тоже работает (тот сержант, кстати, потом стал доктором наук). Однообразно в нашем случае означает лишь то, что брага выступает в эксперименте независимой переменной, действует во всех аппаратах одинаково, а снимаемые параметры (время перегонки, крепость продукта и проч.) – зависимые. То есть фактор браги полностью исключен. Какой бы безобразной у нас с непривычки ни получилась брага, для всех аппаратов она одинаковая (простая, на сахаре). Что называется, «из одной бочки». Приобретенную специально для эксперимента 127-литровую емкость из пищевого пластика торжественно установили в бане – наиболее термоизолируемом пространстве. Но из-за холодов брага до конца еще не созрела, а номер сдавать уже надо… Впрочем, спирта в ней набродило достаточно!

ДИСТИЛЛЯТ

Увы, сравнительную дегустацию провести не удалось – повлиял человеческий фактор. Планировалось собрать звезд внедорожного мира и дать им попробовать все семь вариантов дистиллята. Звезды приехали, но до дегустации дело не дошло – ее сгубил аппарат «Дачный». Работал на лавочке под яблоней столь живописно, что за его обслуживанием и тестированием ледяного продукта, капавшего каждому прямо в рюмку, созрело решение эксперимент свернуть ввиду повышенной веселости жюри и его полной неспособности к серьезной и объективной научной работе.

В итоговой таблице приводим данные, не зависящие от субъективных впечатлений.

P.S. Все продавцы говорят в рекламных текстах о «производительности» своих агрегатов. Весьма туманный показатель. Как я понял после четырнадцати перегонов, время и количество в этом деле не главное – аппарат покупается для себя (как, собственно, и указано в законе), а тут все-таки важнее качество напитка и удобство работы. Скорость – показатель второстепенный.

Кстати, будьте внимательны: на рынке у разных продавцов одни и те же аппараты одного и того же производителя могут называться совершенно по-разному и продаваться соответственно по разным ценам. Или другой вариант: на вид одно и то же, а производители и качество разные.