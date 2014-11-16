Самогонные аппараты

Слово «самогон» звучит грубовато. В самом деле, что такое самогон? Мужицки-деревенское пойло, производимое на свет по бедности или от скупости. Не полезное для здоровья или даже ядовитое. Но ведь благородные коньяк, виски, текила и прочие – это тоже не что иное, как самогон. Да-да, самая настоящая самогонка из подручного материала: винограда, ячменя, кактусов – где что растет.
Да, у нас дистилляты гнали чаще всего по-простому, из того, что можно сорвать в огороде, ну и, конечно, без столь изысканных и сравнительно дорогих агрегатов, как на опубликованных здесь фото. В принципе без этих агрегатов и теперь вполне можно обойтись – уж больно прост процесс дистилляции, велик соблазн что-нибудь на коленке склепать или дедовский аппарат с «военного завода» реанимировать.
Но тут как с внедорожниками. Если вы заглядываете на джиперские форумы, то в темах подготовки автомобилей для разных приключений вам наверняка встречались реплики в таком духе: «Да там деревенские на «Жигулях» всю жизнь ездят, а вы мудрите!» Действительно, зачем сложные конструкции из нержавейки с кучей градусников и сопутствующих ареометров, спиртометров, сахарометров? Проще надо быть! Вон деревенские брали чугунный горшок, сверху другой – в нем дырка. В дырку втыкали гнутую медную трубку от тормозной системы ГАЗ-51, пропущенную через таз с водой. Всё! А, забыл: между горшками надо проложить жгут из теста – для герметизации. Как ни странно, все работает! Но… Ровно так, как «Жигули» на разбитом проселке: «мучительно больно», без всякого удовольствия и шарма. Согласитесь, внедорожник дает по сравнению с «жигулевским» рабством из пункта А в пункт Б намного больше красоты и свободы! Так же и современные дистилляторы – позволяют пройти долгий путь от мутного, дурно пахнущего первача до изысканных ароматов мирового уровня, а то и выше!
Разница мотивации классических самогонщиков из короткометражки Гайдая и нынешних сибаритов-винокуров очевидна. Первые гнали дистиллят не только из-за алкогольной жажды, но и в погоне за нетрудовыми доходами («А приносит он доход, между прочим, круглый год»), вторые обратились к процессу дистилляции потому, что хотели не простого спиртосодержащего напитка, а изысканного, такого, какого не купишь в магазине, такого, каким любопытно угостить друзей, уже отведавших киршвассер в Баварии, кашасу в Бразилии, ром на Ямайке и кальвадос в Нормандии.
Внедорожное мастерство и понимание того, какой именно автомобиль и для чего тебе нужен, приходят не сразу. Так же и в винокурении – дистилляты делаются с помощью аппаратов разного размера и конструкции (на домашних винокурнях в городе Коньяк я видел медные агрегаты величиной с автобус). Поэтому надо обязательно присмотреться к рынку. Возможно, стоит для начала попробовать простые варианты, приобрести некоторые навыки и войти во вкус – с опытом начинаешь видеть нюансы, незначительные, но важные отличия.
АППАРАТЫ
На рынке представлены сотни моделей. Похоже, каждый уважающий себя военный завод предложил свой «конверсионный» агрегат. Для обзора мы взяли конструкции как для начинающих, так и для вполне продвинутых пользователей. Придерживались среднего ценового диапазона. А цены стартуют с 500 руб. и достигают 250 000! С ростом цены аппараты все больше напоминают адронный коллайдер (заметим, что некоторые производители внедорожников тоже бывают со странностями). Это, прямо скажем, сильно на любителя. Впрочем, самые дешевые – тоже на любителя. Мы взяли нечто среднее, но достаточное для работы на очень хорошем уровне. Все аппараты могут комплектоваться перегонными кубами разного размера (кстати, от его величины сильно зависит и конечная цена). 30 литров, как у наших, – это хороший размер!
БРАГА
Без нее аппарат не опробуешь – разве что колодезную воду перегонять в дистиллированную. Можно, но как-то неинтересно. Делали так, как мой первый сержант учил заправлять коечки: «Пусть безобразно, но однообразно». В науке, как ни странно, сержантская мудрость тоже работает (тот сержант, кстати, потом стал доктором наук). Однообразно в нашем случае означает лишь то, что брага выступает в эксперименте независимой переменной, действует во всех аппаратах одинаково, а снимаемые параметры (время перегонки, крепость продукта и проч.) – зависимые. То есть фактор браги полностью исключен. Какой бы безобразной у нас с непривычки ни получилась брага, для всех аппаратов она одинаковая (простая, на сахаре). Что называется, «из одной бочки». Приобретенную специально для эксперимента 127-литровую емкость из пищевого пластика торжественно установили в бане – наиболее термоизолируемом пространстве. Но из-за холодов брага до конца еще не созрела, а номер сдавать уже надо… Впрочем, спирта в ней набродило достаточно!
ДИСТИЛЛЯТ
Увы, сравнительную дегустацию провести не удалось – повлиял человеческий фактор. Планировалось собрать звезд внедорожного мира и дать им попробовать все семь вариантов дистиллята. Звезды приехали, но до дегустации дело не дошло – ее сгубил аппарат «Дачный». Работал на лавочке под яблоней столь живописно, что за его обслуживанием и тестированием ледяного продукта, капавшего каждому прямо в рюмку, созрело решение эксперимент свернуть ввиду повышенной веселости жюри и его полной неспособности к серьезной и объективной научной работе.
В итоговой таблице приводим данные, не зависящие от субъективных впечатлений.
P.S. Все продавцы говорят в рекламных текстах о «производительности» своих агрегатов. Весьма туманный показатель. Как я понял после четырнадцати перегонов, время и количество в этом деле не главное – аппарат покупается для себя (как, собственно, и указано в законе), а тут все-таки важнее качество напитка и удобство работы. Скорость – показатель второстепенный.
Кстати, будьте внимательны: на рынке у разных продавцов одни и те же аппараты одного и того же производителя могут называться совершенно по-разному и продаваться соответственно по разным ценам. Или другой вариант: на вид одно и то же, а производители и качество разные.
Плюсы
- Может монтироваться на любую, герметично закрываемую емкость (достаточно просверлить необходимое отверстие);
- работает с любым термометром (но в комплекте идет стеклянный);
- хороший перегонный куб с клапаном аварийного сброса давления, краном слива отработанной браги (это очень важно – работать с тридцатью литрами кипятка без такого крана трудно и опасно);
- предусмотрена возможность установки в кубе электронного термометра, измеряющего температуру непосредственно внутри емкости.
Самый дешевый и самый простой аппарат. Впрочем, по словам производителей, может использоваться для получения не только дистиллята, но и «сверхчистого» спирта 96º. Так, по крайней мере, утверждается в инструкции. Мы этого сделать не пытались – сразу по нескольким уважительным причинам. Во-первых, не было такой задачи. Во-вторых, в результате испытаний образовалось слишком мало исходного продукта для третьей перегонки в чистый спирт. В-третьих, все-таки название агрегата себя оправдало: рядом должен быть специалист – с выходящим из агрегата паром справиться так и не удалось ни снижением нагрева, ни увеличением количества охлаждающей воды. С паром, видимо, улетучилась и львиная доля самого спирта.
Минусы
- Сильный запах при перегонке;
- весь агрегат очень горячий
- (56 °С), горячий и выходящий из него дистиллят, что создает проблемы с посудой, а главное, с замерами содержания спирта – при такой температуре приборы сильно искажают результаты;
- главный минус – низкая способность отбирать спирт из браги.
Резюме
Хорош для первоначального ознакомления с процессом перегонки и понимания, в какую сторону двигаться дальше. В мире внедорожников есть стопроцентный аналог – УАЗ-469.
«КАТЮША 35 ЛЮКС»
Плюсы
- Высокое качество изготовления;
- может монтироваться на любую, герметично закрываемую емкость;
- оборудован двумя электронными термометрами;
- точно такой же хороший перегонный куб, как и в «Домовенке», позволяющий, кстати, использовать его и в качестве бродильной емкости – прилагается специальная крышка с гидрозатвором;
- никакого запаха при перегонке.
Миниатюрный, качественно сделанный аппарат. Комплектуется особым приспособлением – царгой, после присоединения которой способен выдавать совершенно «нейтральный» 96-процентный спирт. Но, как уже говорилось, это не входило в наши задачи. Отличие именно этой «люксовой» модели «Катюши» – дополнительный холодильник. В более простых версиях дистиллят, как и в «Домовенке», горячий, у нас же был холодный, что гораздо удобнее.
Минусы
- Дополнительный холодильник висит на двух силиконовых трубочках: работает хорошо, но выглядит как-то некорректно – понятно, что это некое промежуточное техническое решение проблемы охлаждения;
- прозрачная трубка вывода воды из прибора после двух прогонов порыжела – видимо, внутри окислилось что-то железное.
Резюме
Приятный, рабочий инструмент, уместный и в городской квартире – если взять куб поменьше. А еще проще воспользоваться большой скороваркой – получится значительно дешевле.
«ДОБРЫЙ ЖАР – ЭЛИТ»
Плюсы
- Ничего не скажешь, красивый агрегат – чем-то похож, как заметила одна девушка-искусствовед, на известный монумент Веры Мухиной с рабочим и колхозницей;
- высокая скорость перегонки;
- не требуется дополнительного шланга для отбора дистиллята;
- аналоговый термометр с подробной градуировкой.
Очень оригинальный дизайн. Когда стоит в одном ряду с другими, вызывает самый неподдельный интерес, особенно у женского пола. У некоторых торговцев позиционируется как подарочный и даже продается в специальном, отделанном бархатом деревянном ящике – ну прямо как дуэльные пистолеты! Однако по конструкции весьма прост.
Удручает лишь качество изготовления. Впрочем, возможно, это только нам так не повезло.
Минусы
- Выдает менее крепкий напиток (видимо, из-за горизонтальной схемы расположения охладителя);
- небрежно собран, легко пораниться о необработанные закраины, заусенцы и края отверстий;
- ощущается запах при перегонке;
- временами издает громкие булькающие звуки (что, впрочем, даже забавно);
- единственный аналоговый термометр расположен так, что если подача воды осуществляется справа, то на прибор можно смотреть лишь с помощью зеркала – агрегат повернут к стене;
- перегонный куб без ручек и крана слива браги.
Резюме
На вид изысканный, но чрезвычайно простой и надежный агрегат, в котором буквально нечему ломаться. При небольшой доводке напильником и модернизации за три рубля шайбами под восемь барашков будет работать, думаю, вечно.
«БРЕНДИМАСТЕР Д-030»
Плюсы
- Никакого запаха;
- высокое качество и эстетичность изготовления;
- оригинальные крепления аппарата к кубу – у всех барашки, а здесь защелки – легко застегиваются и отстегиваются;
- отличный перегонный куб с удобными ручками – в быту может использоваться как обыкновенная большая кастрюля, коей он, собственно, и является.
Особенности.
Минусы
- Не самые информативные термометры;
- градусник на баке развернут горизонтально – когда аппарат на плите, человеку даже высокого роста на него смотреть неудобно;
- стекло термометра на холодильнике изнутри покрывается конденсатом;
- серьезная проблема – прокладка между крышкой и баком сделана из разрезанного вдоль силиконового шланга и на стыке иногда пропускает пар (пришлось действительно, как в деревне, это место залеплять хлебным мякишем – помогает!).
Резюме
Аппарат серьезного уровня для подготовленных и взыскательных пользователей.
«СПИРТМАШ СМ-1»
Плюсы
- Действительно способен вытягивать прямо из браги большой процент спирта (см. таблицу);
- качество изготовления выше всяких похвал – даже четыре барашка покрыты какой-то особенной, приятной на ощупь пластмассой (а это важно – цельнометаллические обжигают руки);
- очень грамотный перегонный куб с краном и тройным дном – за основу взята дорогая кастрюля европейского производителя (равномерное распределение тепла, например, не дает подгорать браге с мезгой – остатками фруктов);
- запаха, конечно, тоже нет.
Качественно исполненный замысловатый агрегат с «предохладителем», сочетающий возможности классического самогонного аппарата (способен выгнать обычный спирт-сырец) и аппарата для производства очень крепкого спирта прямо из браги, после первого перегона (а не из спирта-сырца). Система позволяет планировать процент крепости выходящего спирта, варьируя количество подаваемого тепла и охлаждающей воды. Также агрегат можно оснащать дополнительным оборудованием для получения чистого спирта.
Минусы
- Так же как и на предыдущей модели, горизонтально расположенный термометр – смотреть неудобно.
Резюме
Аппарат для продвинутых пользователей с замысловатыми запросами, хорошо понимающих физику и химию винокурения.
ПЛЮСЫ
- Удобный, качественно спроектированный и столь же качественно изготовленный аппарат;
- в сухопарнике есть приятный маленький краник для слива сивушных масел;
- в кубе можно измерять температуру не только пара, но и самой браги, что для некоторых задач важно;
- имеется кран для слива браги;
- аппарат поставляется в удобной коробке с ручкой – мелочь, а приятно;
- в качестве опции предлагается вставка в куб, в которую можно закладывать различные ароматические добавки при второй перегонке.
Красивый, отлично сделанный многофункциональный агрегат. В самом простом варианте, который мы и тестировали, позволяет сразу из браги за один перегон получать готовый к употреблению ароматный напиток, что, собственно, и является главной целью большинства винокуров. Причем благодаря сухопарнику этот напиток будет с минимальным содержанием сивушных масел. За отдельные (правда, немаленькие) деньги может оснащаться электрическими тэнами, сильно повышающими контролируемость и безопасность процесса перегонки. Также возможна установка парогенератора для работы со сложными фруктовыми и зерновыми брагами.
Минусы
- Аналоговый термометр на выходе из куба не очень информативен.
Резюме
Продуманный до мелочей, прекрасно собранный аппарат. Легко модернизируется не только для приготовления чистого спирта, но и для варки сусла из дробленого зерна с помощью парогенератора и для дальнейшей перегонки перебродившего сусла: пригорание браг с твердыми ингредиентами полностью исключено.
Плюсы
- Не требует проточной воды и может работать где угодно на простой газовой горелке – самый джиперский вариант для походного лагеря на берегу речки;
- оснащен сухопарником;
- чрезвычайно прост в работе и безопасен – рядом кроме травы нечему загореться.
Забавный агрегат, способный собирать вокруг себя развеселые компании. Главное отличие – не нужна проточная вода! Ставишь аппарат в саду, разводишь огонь под кубом, заливаешь пару ведер воды в емкость для охлаждения и ждешь, пока закапает готовый дистиллят. Вскоре придется опять бежать с ведрами на колодец – мощный змеевик быстро нагревает воду. Но очередная рюмка добавляет сил! Так и была сорвана сравнительная дегустация – каждый из высокого жюри требовал взамен принесенного полного ведра рюмочку только что накапавшего продукта. Несмотря на простоту и кондовость сборки «выгоняет» не хуже других.
Минусы
- Требует доработки напильником и наждачкой – легко порезаться, например, о края «ведра» со змеевиком;
- нет крана слива браги (впрочем, на природе это не страшно);
- главный минус: чтобы слить накапливающиеся в сухопарнике сивушные масла, приходится отворачивать очень горячую гайку, а потом опять ее заворачивать – сделать это можно только руками. Дикость процедуры до некоторой степени компенсируется отсутствием прокладки – сивуха, как показал эксперимент, капает и сама;
- градусник малоинформативен, но на таком аппарате это непринципиально – как-то же в деревнях обходятся вообще без этих приспособлений.
Резюме
Душевный и динамичный аппарат, производящий на летних гостей самое приятное впечатление – уж больно наглядно чудо рождения веселящего напитка прямо под яблоней с вашим непосредственным участием, а не на каких-то неведомых заводах за тридевять земель!
ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В СТАТЬЕ:
Брага – исходный материал для перегонки. Образуется спустя несколько дней после смешивания в определенных пропорциях воды, чего-то сладкого (в нашем случае – обыкновенного сахара) и дрожжей (вид грибков). Дрожжи поедают сахар, а в результате этой трапезы появляется спирт с массой менее приятных химических соединений. Содержание алкоголя в браге – от 6° до 18° (или объемных процентов, % об.).
Перегонка – нагревание браги в дистилляционном аппарате с целью отделения питьевого спирта, превращающегося в пар приблизительно при 80 °С, от других веществ и воды.
Дистилляционный аппарат – приспособление для извлечения из браги жидкости крепче 40°.
Перегонный куб – емкость для нагревания браги, важная часть дистилляционного аппарата.
Сухопарник – элемент дистилляционного аппарата, отделяющий при перегонке сивушные масла и другие неприятные химические соединения.
Спирт-сырец – продукт первичной перегонки в аппаратах без сухопарника и без отделения «голов» и «хвостов» (см. ниже). Из бражки выгоняются все спиртосодержащие фракции, в том числе и крайне ядовитые. Пить сырец нельзя!
«Голова» – продукт перегонки, закипающий до 78 °С, вредный, дурнопахнущий. Подлежит удалению.
«Тело» – собственно то, что нас и интересует: дистиллят, который можно пить!
«Хвост» – все, что испаряется после 84 °С. Тоже вредная жидкость, подлежащая удалению. Пить нельзя!
Дистиллят, он же самогон, – крепкий алкогольный напиток, получаемый методом дистилляции (выпариванием из браги). Конечный продукт перегонки, готовый к употреблению. Его можно настаивать на разных вкусных фруктах и травах, заливать в бочки и делать из него виски, коньяк, кальвадос – далее по списку.
Ректификат – чистый этиловый спирт крепостью 96°, получаемый методом ректификации. Используется для технических целей и приготовления водки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
Все четыре модели без сухопарника испытывались по одной схеме.
Первый перегон: получение спирта-сырца. Перегоняется все, что есть в браге, до температуры 95 °С (как правило, оба термометра в кубе и в дистилляторе к этому моменту дают одинаковые показания). Остатки браги выливаются.
Второй перегон: спирт-сырец разбавляется водой до 20°, снова заливается в перегонный куб и перегоняется следующим образом.
- Собираем в отдельную емкость «головы» от полученного на первом этапе спирта-сырца и выливаем.
- Собираем «тело» до 84–85 °С и заносим результат в таблицу.
- С повышением температуры в кубе остаются «хвосты», которые выливаются.
Исключение – агрегат СМ-1. У него нет сухопарника, но он более сложный – некий гибрид простого самогонного аппарата и ректификационной колонны, с помощью которой из спирта-сырца делают 96-процентный спирт. Аппарат согласно заводской инструкции позволяет прямо из браги извлечь высокоградусный спирт за один перегон.
Модели с сухопарником (а также СМ-1)
- При первом же перегоне собираем в отдельную емкость «головы» – приблизительно столько же, сколько и на агрегатах без сухопарника (около 120 мл).
- На «Термосфере» и «Дачном» собираем «тело» до крепости 40°, на СМ-1 – до температуры 86 °С в дистилляторе (как в инструкциях заводов-изготовителей).
- «Хвосты» выливаем.
Содержание спирта в жидкостях измерялось спиртометрами АСП-3 (0–40%, 40–70%, 70–100%). Погрешность – 0,5%.