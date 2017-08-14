Полезные советы всем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть III

Мы продолжаем публиковать главы из книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», которая делает процесс поиска и покупки машины простым и понятным

НЕ БЫВАЕТ КРЕДИТОВ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЗА ДВА ЧАСА

В серые салоны часто идут только из-за того, что они выставляют автомобиль по привлекательной цене с расчётом, что вы будете оформлять кредит. Так вот, мой вам совет: никогда не верьте менеджерам таких салонов, невозможно за пару часов получить одобрение кредита под 7 % годовых. В лучшем случае под 18–20 %. Чтобы вы понимали, о каких суммах может идти речь, скажу только, что у людей, попавшихся на эту удочку, переплаты по сравнению со среднерыночной стоимостью автомобиля иногда составляют до 300 тысяч рублей. При этом если вы захотите расторгнуть договор, увидев бешеные проценты кредита, предоплату вам никто не вернёт. Поэтому повторяю ещё раз: читайте и перечитывайте всё внимательно, до того как подписать, иначе вы не только зря потратите время, но и отдадите деньги ни за что. А лучше вообще не связывайтесь с серыми салонами, уж очень много в этой реке подводных камней.

Если вы всё-таки не прислушались к моему первому совету, то вот вам совет номер два: раз уж вы решили рискнуть и связались с таким салоном — покупайте за наличные, читайте договор вместе с юристом, вносите исправления, пока договор не начнёт устраивать вас полностью, и приводите с собой технического эксперта, который внимательно проверит автомобиль (отвезти его на сервис, вывесить на подъёмнике и даже прокатиться, как правило, нельзя). И наконец совет номер три: если наличных нет, получайте кредит и одобрение банка самостоятельно и проводите оплату по договору непосредственно в банке, а не у посредников в салоне.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ИНОГДА ТОЖЕ ОБМАНЫВАЮТ

Конечно, официальные дилеры при продаже подержанных машин подобными фокусами не занимаются. В плане кредитов и договоров у них всё довольно прозрачно, но доверять на сто процентов им тоже нельзя. По крайней мере всем подряд. Например, бывали случаи, когда официальные дилеры продавали кредитные машины. Это, конечно, скорее исключение, чем правило, потому что принявший такую машину менеджер получит по шапке за халатность, но факт остаётся фактом. Если вдруг прежний владелец перестанет выплачивать за неё кредит, банк может попытаться забрать машину у нового владельца, который за неё честно заплатил. Придётся отбиваться, тратить время, деньги, нервы… В некоторых официальных салонах скручивают пробеги, хотя об этом, конечно, никто не говорит. Ещё чаще покупателям просто не рассказывают обо всех проблемах подержанного автомобиля. Сокрытием дефектов тоже иногда занимаются… Короче говоря, у официальных дилеров может происходить почти то же, что и в серых салонах, но в значительно меньших масштабах, и вероятность купить нормальную машину у официала в разы выше, чем у перекупщика или серого салона, но…

Выбирать машину из trade-in имеет смысл

только после того, как рассмотрены все остальные варианты

Безусловно, есть дилеры, которые говорят всё как есть, ничего не скрывают и кроме существующих недочётов предупреждают о том, что может выйти из строя в ближайшее время. Из крупных — это, например, Major, Genser, Avilon… Если найти машину у частников не удаётся, то первым делом можно идти именно в эти салоны. У них, как правило, и выбор большой, и длинные диагностические листы, описывающие машину до мелочей. А вот в «Рольфе» или «Автогермесе» нужно быть внимательнее. У них в договорах есть пункты о неустойке, то есть если вы подписали договор, но потом вдруг по какой-то причине передумали, вы всё равно должны заплатить указанный в договоре процент от стоимости, да и заявленное техническое состояние не всегда соответствует действительности. При этом продавцы зачастую не дают как следует осмотреть автомобиль перед подписанием договора, всячески вас отвлекая. Я, к сожалению, ничего не могу сказать о работе небольших региональных дилеров, поэтому перед походом к ним ищите отзывы, жалобы и претензии в интернете.

КАК УЗНАТЬ АВТОСАЛОН ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Что ж, теперь перейдём непосредственно к тому, как сидя за компьютером понять, что машину из объявления продаёт автосалон. Если речь идёт об официальном дилере, то они, как правило, этого не скрывают и открыто пишут, что продавец является компанией (юридическим лицом). Серые же автосалоны могут действовать по-разному. Некоторые указывают, что они являются салоном (обычно с названиями типа «Автогалактика», «Люберцы-Моторс», «Первый автосалон» и так далее). Их почти всегда можно узнать по фотографиям автомобилей, которые делаются на фоне брендированной стены (часто на подземной парковке), а вместо имени обычно написано «Хозяин» или «Владелец». Но иногда такие салоны шифруются, косят под частников…

КАК САЛОНЫ ПРИКИДЫВАЮТСЯ ЧАСТНИКАМИ

Перекупщики-одиночки и особо ушлые серые салоны работают хитрее, стараясь выглядеть частниками. Причём некоторые из них продолжают разыгрывать «частника» до конца, а другие просто заманивают человека в автосалон и там его обрабатывают (об этом мы рассказывали в предыдущих главах). Есть несколько незамысловатых способов проверки продавца. Например, в объявлении написано, что машину продаёт Анна. Позвоните и нарочно скажите: «Здравствуйте, Ольга…». Если вас не поправят, значит, скорее всего, с вами разговаривает оператор call-центра и ей всё равно, как вы её называете. Ещё один вариант, вы называете Анну Ольгой, она вас тут же поправляет и даже рассказывает кое-что о машине, но потом вдруг выясняется, что машина принадлежит мужу, просто продаёт её эта самая Анна, так как мужу некогда этим заниматься. Странно, не правда ли? Надо признать, обратные ситуации встречаются довольно часто, но чтобы жена продавала машину мужа — это большая редкость!

Ещё один вариант. В объявлении написано мужское имя, а трубку снимает женщина и представляется женой. Говорит, мол, муж сейчас занят и не может подойти к телефону, но обещает, что показывать машину будет именно он. Обычно она называет вам станцию метро или какой-нибудь ориентир, куда нужно подъехать, а когда вы подъезжаете, то звоните ещё раз и получаете инструкции типа: «Пройдите 300 метров, поверните налево, идите прямо, пока не упрётесь в парковку. Смотрите машину, муж через пять минут подойдёт». И он действительно подходит. Только это не муж, а менеджер серого салона… Конечно, женщины, самостоятельно продающие свои машины, встречаются, но всё же, услышав на другом конце провода женский голос, стоит насторожиться по той простой причине, что в call-центрах, как правило, работают именно женщины. Повторяю, истории могут быть разные, но чтобы минимизировать вероятность попадания на уловки салона, спросите у так называемой «жены», во сколько перезвонить, чтобы всё-таки поговорить с её мужем. Если перед вами настоящая жена, то она просто скажет, когда он будет дома, если нет, то либо последуют отговорки, либо девушка сообщит, что он перезвонит вам сам. Последний вариант вероятен, если менеджеры автосалона и операторы call-центра работают в тесной связке, что бывает не так уж часто. Чаще call-центр и автосалон находятся в разных местах, операторы, естественно, никогда не видели продаваемую машину и незнакомы с сотрудниками салона.

Кроме того, можно соотнести картинку в объявлении с описанием. Порой не слишком подготовленные менеджеры выдают желаемое за действительное. Например, пишут, что машина рестайлинговая, а по фото видно, что это не так; пишут, что есть ксенон, а на изображении — обычные галогенки; указывают в опциях климат-контроль, а там на самом деле кондиционер и так далее. Конечно, перекупщики обычно разбираются в машинах и не допускают таких наивных ошибок, а какой-нибудь дедушка-частник, наоборот, вполне может многое перепутать, но в любом случае такие нестыковки должны заставить вас задать продавцу пару дополнительных вопросов по телефону.

Поверьте, это не случайности, это признаки серого салона

НАДСТРОЙКИ ДЛЯ БРАУЗЕРА

Вообще говоря, вычислить перекупщика довольно просто, если установить в браузер (Google Chrome или Яндекс) специальные расширения, которые анализируют каждое объявление и определяют перекупщик это или нет. Таких надстроек довольно много, например, бесплатные «Перекуп-клуб» и «Перекупы авто» (как установить расширения и где их искать, можно посмотреть в интернете). Расширения работают на основе распознавания мобильных телефонов: если в каком-то из ранее созданных объявлений был указан тот же номер, расширение это выявит. В большинстве случаев это говорит о том, что перед нами объявление перекупа, хотя, конечно, утверждать это наверняка нельзя. Например, в истории продавца уже может быть два проданных автомобиля, а сейчас продаётся третий… Решающую роль тут может сыграть то, какие это машины. Если Mercedes-Benz ML 2014 года, Honda Pilot 2008 года и Hyundai Santa Fe 2004 года, то всё нормально. В 8 из 10 случаев это частник, который продавал свои машины, а заодно, быть может, помогал продавать машины жене и отцу, так как разброс цен у машин огромный. Перекупы обычно специализируются на похожих автомобилях одной ценовой категории. И если вы видите в истории продавца две-три разных Honda C-RV примерно одного и того же года выпуска или только Range Rover и BMW иксы, то на 99 % это перекупщик. Иногда надстройка выдаёт информацию о точно таких же объявлениях на других сайтах (например, avito, drom и auto.ru). Понятно, что это одна и та же машина, а не три разных, и это частник.

Бывает, что машина не продаётся по полгода, и человек вынужден каждые несколько месяцев, когда объявление автоматически снимается с публикации, создавать другое такое же. Получается, что в истории у него висят несколько одинаковых машин, и можно подумать, что это перекуп, но в действительности это тот же автомобиль, который просто по каким-то причинам не продался с первого раза. Так что нельзя использовать надстройки в качестве основного индикатора «перекуп/не перекуп», всегда нужно анализировать информацию, тем более что ушлые продавцы тоже знают о подобных расширениях и для продажи каждой следующей машины покупают новую сим-карту.

Надстройка не делает выводы, она лишь даёт информацию для размышления

Кстати, иногда, анализируя историю продаж одного продавца, можно столкнуться с забавными ситуациями. Например, сначала машина выставлялась на продажу за 400 000 рублей с пробегом 170 000 км, через пару недель — за 480 000 с пробегом 93 000 км, а еще через месяц — с пробегом 105 000 км за 450 000 рублей. Налицо скручивание пробега и эксплуатация машины самим перекупщиком.

КАК УЗНАТЬ ПЕРЕКУПЩИКА ПО ФОТОГРАФИЯМ

Перекупщики хорошо маскируются под частников, и стопроцентного способа отличить одного от другого нет. Тут нужны комплексные меры и все факторы разом. О надстройках браузера я уже сказал – это забота компьютера. Вы же должны смотреть на фотографии. Например, перекупщики обычно замазывают номера очень аккуратно (они же профессионалы и успели овладеть фотошопом). У частников номера либо неаккуратно закрашены в Paint, либо просто закрыты листом бумаги. Кстати, те, кто думает, что номера на фотографиях замазывают только перекупщики, не правы. В последнее время их замазывают многие и часто только потому, что на auto.ru появилась такая функция.

Считается, что перекупщики любят скрывать потёртые сиденья и руль чехлами. Так что если на фотографиях руль в оплётке, с большой долей вероятности перед нами перекуп. Чехлы на сиденьях тоже должны насторожить. Но наравне с перекупами ими пользуются и обычные автовладельцы, иногда покупая чехлы даже на дорогие кожаные сиденья… В общем, нельзя определить статус продавца по какому-то одному признаку, например, по фото, обязательно нужно смотреть на описание, телефон, имя, адрес — в общем, оценивать объявление комплексно.

Каждый отдельный признак не имеет решающего значения

и ни о чём не говорит, но когда все они указывают на одно и то же —

стоит задуматься

Перекупщики не любят много писать (возможно, потому что часто не так уж хорошо знают предмет продажи), ограничиваясь фразами типа: «машина в отличном состоянии, сел и поехал», «все ТО вовремя», «все вопросы по телефону». Причём нередко именно так — всё с маленькой буквы. Иногда они чуть более разговорчивы (реальный пример прямо сейчас специально нашёл на auto.ru): «Продам Hyundai Tuscon 2012 года, автомобиль находится в хорошем техническом и внешнем состоянии. Салон чистый, ухоженный. Перекупам не звонить! Станьте владельцем поистине народного и комфортабельного автомобиля! По остальным вопросам обращаться по такому-то телефону с 10:00 до 21:00». Как видим, никакой конкретики тут нет — стопроцентный перекуп. Об этом же, кстати, говорят и надстройки. Ещё один косвенный признак — место встречи. Если указан просто город, без указания конкретного места или района, — это тоже кое о чём говорит. Перекупщики никогда не указывают в объявлении точное место встречи. Стоит обратить внимание и на пробег. Частник никогда не напишет пробег с точностью до километра, потому что он, скорее всего, ездит на этой машине. А вот салоны и перекупщики частенько этим грешат… Все эти признаки можно считать не слишком убедительными (а так оно и есть), когда они встречаются поодиночке, но когда в объявлении присутствует всё вышеперечисленное, его можно смело закрывать.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕКУПЩИКА ПО ТЕЛЕФОНУ

Вот мы и добрались до самого интересного и неприятного для многих — звонков. Отфильтровав в интернете явных перекупов и автосалоны, надо начинать звонить по понравившимся объявлениям. Тем более что звонок по телефону — это ещё одна проверка. Вообще говоря, разговор лучше начинать со слов: «Здравствуйте, я звоню по поводу автомобиля» (умышленно не уточняя какого). Частник, как правило, продаёт только одну машину — свою, а у перекупщика на продаже несколько машин (не говоря уже о салоне), и он должен будет уточнить, какая именно вас интересует. Если уточняет, можете прощаться и вешать трубку.

В интернете много советчиков, рекомендующих целый список вопросов, который следует задавать по телефону. Все они в принципе дельные, но по опыту могу сказать, что эти же вопросы часто задают и перекупщики. Так что вас самого могут принять за перекупа, и разговор сразу не заладится (то есть вас пошлют куда подальше). Постарайтесь сразу перевести разговор в дружескую беседу.

Разговор — это всегда сложно. Никогда не знаешь, кто на другом конце провода. Многие стараются быстрее договориться о встрече и не задавать по телефону лишних вопросов. Это неправильно. Выяснив максимум информации по телефону, возможно, вообще не придётся никуда ехать. В определённом смысле вы хозяин положения, вы покупатель. Спрашивайте, что хотите и сколько хотите. Вы имеете на это право. Поинтересуйтесь пробегом, состоянием машины, комплектацией. Понятно, что всё это есть в объявлении, но перекупщик будет отвечать очень нервно или ответит что-то вроде: «Всё написано в объявлении». Частник же ответит на вопросы без раздражения и даже начнёт что-то рассказывать сам. Не всегда всё, что он говорит, чистая правда, но, как известно, в торговле без прикрас никуда. Спросите, когда делалось последнее ТО, что менялось, где и какие царапины, сколы, вмятинки, притёртости, где обслуживался автомобиль, какие крупные замены и технические работы проводились в последние двадцать тысяч пробега. Частник легко ответит на все вопросы, даже если всегда обслуживался в сервисе и ничего не понимает в машинах, а вот перекупщик будет отвечать с заметными затруднениями. И пусть с первого раза понять, кто на том конце провода у вас не получится, но немного попрактиковавшись, через два-три разговора вы многому научитесь…

О ТОМ, КАКИЕ ЕЩЁ ВОПРОСЫ НУЖНО ЗАДАВАТЬ ПРОДАВЦУ И НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

ПРИ ОСМОТРЕ АВТОМОБИЛЯ МЫ РАССКАЖЕМ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ