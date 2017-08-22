Шины для внедорожников Wrangler All-Terrain Adventure

В мечтах каждого любителя бездорожья один и тот же комплект шин должен позволять комфортно, то есть мягко и тихо, двигаться по асфальту, месить грязь и снег, выдерживать низкое давление без разбортирования и не бояться проколов ни сучками, ни арматурой. К тому же такие колёса обязаны быть лёгкими и долговечными, а снятые с дисков скручиваться словно камера в трубочку и стоить не больше цены литра хорошего виски. Вы считаете, что эти требования слишком завышены? Возможно. По крайней мере таких шин пока не создал ни один из производителей резины, но определённые успехи в этом направлении всё же есть, и в первую очередь у тех компаний, которые используют всевозможные инновации. Недавно мы рассказывали о технологии применения кевлара компанией Goodyear, а в этот раз подробно поговорим о качествах их новой модели Wrangler All-Terrain Adventure with kevlar, которая унаследовала славу завоевавшего множество наград семейства Wrangler.

Само собой, основную прибавку прочности и эластичности этим колёсам даёт применение кевлара, как особо прочного материала родом из авиационно-космической индустрии. Свойства кевлара позволяют ему быть в несколько раз прочнее стали и оставаться эластичным и выносливым на уровне лучших синтетических волокон. Примерно такие же свойства у кевларовых бронежилетов – исключительно прочных и лёгких. В паре с поясом из кевлара работает технология Durawall, препятствующая появлению проколов и порезов на боковине шин. В результате образуется своеобразный комплекс защиты колеса от повреждений, а кроме того, особо эластичные опорная и боковая части шины дают возможность нагрузить их ещё более цепкими элементами протектора без риска отрыва шашек или появления на них трещин. К тому же за счёт той же эластичности шина эффективнее очищается в грязи, что заметно улучшает и проходимость, и управляемость. На практике это означает, что, выбираясь из глубокой колеи на спущенных колёсах, можно смело орудовать рулём и газом, не особо разбирая дороги, преодолевать лесную чащу с поваленными деревьями и даже не бояться езды по раздолбанным бетонным блокам. Всё это, понятно, в разумных пределах, но пределы эти заметно расширены в сравнении с обычными колёсами.

Кроме того, инженеры Goodyear оптимизировали конструкцию протектора для равномерного распределения давления по всей площади, и это увеличило ресурс колеса, в том числе и на твёрдом покрытии. Результаты испытаний независимого немецкого института автомобильных исследований DEKRA показали, что ресурс Wrangler All-Terrain Adventure в среднем на 37% выше других участвовавших в тесте шин аналогичного класса.

Кстати, о стабильности характеристик новой шины говорит и опыт наших авторов, успевших откатать на Wrangler All-Terrain Adventure первые сложные маршруты. Красноречивой оценкой колёс стала фраза одного из них: «Машина на бездорожье едет не туда, куда хочет, а туда, куда её направляет водитель». Шины демонстрируют рекордную живучесть, позволяющую оставить дома запасные покрышки, выполнены в 32 размерах с посадочным диаметром от 15 до 20 дюймов и пригодны для широчайшего списка внедорожников.