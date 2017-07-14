Range Rover может выпустить «очень роскошный» внедорожник

Шеф-дизайнер Land Rover Джерри МакГоверн считает, что модельный ряд Range Rover следует расширить за счет большого, роскошного и сверхмощного внедорожника. По его словам, Range Rover должен бросить вызов Bentley Bentayga. Причем сделать это надо не только по соображениям престижа, передает Autonews.

«Мы не должны останавливаться на четырех нынешних моделях Range Rover и обязательно должны расширить наш модельный ряд. В первую очередь за счет флагманского внедорожника, прямым конкурентом которого будет Bentley Bentayga. Такой шаг однозначно позволит увеличить продажи, посмотрите на то, как хорошо продается Bentley Bentayga.» Джерри МакГоверн \ Шеф-дизайнер Land Rover

Действительно, на долю Bentley Bentayga приходится половина продаж британской компании, и это при том, что внедорожник ещё не вышел на многие важные рынки сбыта, например в США, где он появится только в этом месяце. «У Bentley Bentayga большой рыночный потенциал и точно такой же потенциал мог бы быть и у нашего флагманского внедорожника, — утверждает МакГоверн. — У нас даже есть преимущество перед Bentley. У них никогда не было автомобилей с внедорожной родословной, чего не скажешь о Range Rover. В любом случае, нам нельзя топтаться на одном месте и нужно двигаться дальше».