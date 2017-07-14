Внедорожное купе Audi Q8 уже в России

Внедорожное купе Audi Q8 было замечено на тестах в России

Напомним, что концепт Q8 был показан в марте этого года на автосалоне в Женеве. И тогда «Ку 8» имел под капотом гибридную силовую установку: бензиновые 3 литра работали вместе с небольшим электродвигателем и системой рекуперации энергии. В отличие от «полноценных» гибридов с тяжелыми аккумуляторами, эта схема позволяет снизить массу и при этом экономить топливо. Причем бензиновый мотор имел, помимо двух традиционных турбонагнетателей, еще и компрессор с электрическим приводом. Он помогает турбонагнетателям в ситуациях, когда давления отработавших газов недостаточно для быстрого увеличения отдачи двигателя. Суммарная мощность установки равнялась 476 л.с., а максимальный крутящий момент — 700 Н∙м.