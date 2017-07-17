УАЗ рассказал про своего конкурента «ГАЗели» и назвал цены модели Профи

Ульяновский автозавод рассказал первые подробности о своем новом развозном грузовичке «Профи», серийное производство которого начнется на предприятии в сентябре 2017 года. Названы и цены.

Новый УАЗ «Профи» имеет грузоподъемность 1,5 тонны и на старте продаж будет предложен в заднеприводной версии с двумя типами платформ, вместимость которых составит до 5 европаллет.

Новый бензиновый мотор ЗМЗ-Pro будет развивать до 160 л.с. и работать в паре с доработанной механической КПП Dymos.

В комплектации «Стандарт» новый грузовик будет оснащен системой ABS+EBD, подушкой безопасности водителя, электро-стеклоподъемниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой. Стоимость такой версии составит 649 000 рублей (цены с учетом скидок по trade-in или по программе утилизации).

Комплектация «Комфорт» обойдется на 50 000 рублей дороже. Она уже включает кондиционер, охранную сигнализацию с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманные фары, регулировки сидения водителя по высоте подушки и поясничному подпору, аудиосистему (MP3\USB) c двумя динамиками, а также зимний пакет с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений и аккумулятором емкостью 75А.

В списке опций — блокировка заднего дифференциала, зимний пакет (для комплектации «Стандарт»), система помощи при парковке, мультимедийная система с 7-ми дюймовым интерактивным экраном и возможностью интеграции навигационной системы.