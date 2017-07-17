У Chevrolet Niva появится версия на «городских колесах»

Совместное предприятие GM-АВТОВАЗ продолжает расширять список исполнений внедорожника Chevrolet Niva. В 2015 году «Авто Mail» рассказывал, что GM-АВТОВАЗ, ориентируясь на запросы горожан, планирует сделать из Chevrolet Niva «городской кроссовер» — по такой же схеме должна была создаваться Lada 4×4 Urban, но вазовцы ограничились лишь новыми бамперами и креслами.

Джиэмовцы планировали внедрить доработанный мотор, который, сохранив рабочий объём 1,7 литра, получил бы облегчённую шатунно-поршневую группу и доработанную головку блока цилиндров. Кроме того, машину хотели оснастить заниженной подвеской, дисковыми тормозами задних колёс, 17-дюймовыми колёсами и улучшенной шумоизоляцией.

Увы, новых мотора, подвески и тормозов, похоже, не будет. А вот 17-дюймовые диски на нынешнем поколении «Шнивы» появятся: GM-АВТОВАЗ уведомил сертификационные органы, что вскоре на внедорожник начнут ставить колёса «городской» размерности 215/60 R17.

У покрышек 215/60 R17 внешний диаметр — 690 мм, а высота боковины — 129 мм. До этого самыми крупными шинами для Chevrolet Niva были 215/65 R16 внешним диаметром 686 мм и с высотой боковины 140 мм, так что новая размерность колёс внедряется явно не для повышения проходимости.