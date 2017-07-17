Два 600-сильных пикапа Ford сразились в дрэге

Старый и новый «заряженные» пикапы Ford F-150 Raptor сравнили в гонке по прямой. Ролик с заездом опубликован на канале компании Hennessey Performance на YouTube.

Одни пикап 2017 модельного года. Он оснащен 3,5-литровым твин-турбо мотором V6, который после доработок в ателье Hennessey выдает 600 лошадиных сил. Второй автомобиль 2014 модельного года: у него под капотом стоит мотор 6.2 V8 с приводным нагнетателем. Мощность этого двигателя также составляет 600 сил.

https://www.youtube.com/watch?v=bd4Q0ZMExqs

Базовая версия Ford F-150 Raptor последнего поколения оснащается 3,5-литровым турбомотором V6. Отдача двигателя составляет 456 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с десятидиапазонной автоматической коробкой передач.