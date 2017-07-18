В России стартуют продажи нового китайского кроссовера

Буквально через неделю компания Dongfeng откроет продажи пока еще незнакомого россиянам паркетника DFM AX7, который был представлен в Китае еще 2 года назад. Пока заявлена всего одна версия, привод — передний.

Переднеприводный кроссовер DFM AX7 обещали запустить на российском рынке еще в конце 2015 года. Событие регулярно откладывалось, хотя автомобиль прошел сертификацию c краш-тестами и кнопкой «ЭРА-Глонасс» уже давно. И вот теперь момент наступил: на официальном сайте представительства Dongfeng Motor появился анонс старта продаж AX7, который состоится 25 апреля.

К сожалению, цены пока не опубликованы и, вероятно, появятся ближе к заветной дате. Два года назад представители китайской марки намекали на то, что стоимость паркетника уложится в психологический порог «до миллиона рублей», однако в нынешних условиях AX7 может оказаться дороже. Среди конкурентов — Chery Tiggo, Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Вдобавок на сайте Dongfeng сейчас указаны характеристики всего одной модели — AX7 с 2-литровым двигателем мощностью 140 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой механикой или 6-скоростным автоматом. Будут ли все-таки в России продавать более мощный вариант с мотором 2,3 л (171 л.с.), пока неизвестно.

Размер колесной базы кроссовера составляет 2712 мм, длина автомобиля — 4690 мм, а ширина — 1850 мм. Дорожный просвет равняется 195 мм. Автомобиль должен получить приличный набор базового оборудования, включая электронную систему динамической стабилизации и трекшн-контроль.