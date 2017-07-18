Renault выпустит конкурента кроссоверу Porsche Macan

Возрождаемый сейчас усилиями компании Renault бренд Alpine пока известен лишь легким спортивным купе A110, продажи которого еще не начались. Однако, по слухам, в Alpine уже начали разработку второй модели, потенциального бестселлера, причем представят ее вроде как значительно быстрее.

О возрождении бренда Alpine и намерениях выпустить новое купе под этой маркой французы впервые заговорили примерно 10 лет назад, но товарные машины еще даже не начали поступать клиентам. Между тем, на разработку спортивного кроссовера у них якобы уйдет куда меньше времени: вторая модель под этим брендом, по данным издания Auto Express, должна появиться на рынке уже в 2019 году.

Адекватные сроки запуска связана с использованием не оригинальной платформы, как в случае с купе, а заемной: Renault может одолжить ее, например, у партнеров из Infiniti или даже Mercedes-Benz. Однако, французы, по слухам, уже пообещали довести «тележку» до ума: кроссовер получит, к примеру, полноуправляемое шасси и пройдет через процедуру снижения веса, что сделает его претендентом на звание самого легкого вседорожника в сегменте.

У купе A110 вседорожник позаимствует стилистические решения и 1,8-литровый турбомотор, мощность которого наконец доведут до ранее обещанных 300 л.с. Учитывая, что в случае с купе инженеры Alpine уже продемонстрировали умение бороться с лишним весом, безымянный пока вседорожник может оказаться достаточно быстрым. Кроме того, кроссовер получит два типа привода – задний и полный, и в перспективе может быть снабжен еще и гибридной силовой установкой.

В списке своих конкурентов создатели вседорожника Alpine видят доступные модификации Porsche Macan и Alfa Romeo Stelvio.