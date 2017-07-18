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Новости   18 июля 2017    157

Renault выпустит конкурента кроссоверу Porsche Macan

Возрождаемый сейчас усилиями компании Renault бренд Alpine пока известен лишь легким спортивным купе A110, продажи которого еще не начались. Однако, по слухам, в Alpine уже начали разработку второй модели, потенциального бестселлера, причем представят ее вроде как значительно быстрее.

О возрождении бренда Alpine и намерениях выпустить новое купе под этой маркой французы впервые заговорили примерно 10 лет назад, но товарные машины еще даже не начали поступать клиентам. Между тем, на разработку спортивного кроссовера у них якобы уйдет куда меньше времени: вторая модель под этим брендом, по данным издания Auto Express, должна появиться на рынке уже в 2019 году.

Адекватные сроки запуска связана с использованием не оригинальной платформы, как в случае с купе, а заемной: Renault может одолжить ее, например, у партнеров из Infiniti или даже Mercedes-Benz. Однако, французы, по слухам, уже пообещали довести «тележку» до ума: кроссовер получит, к примеру, полноуправляемое шасси и пройдет через процедуру снижения веса, что сделает его претендентом на звание самого легкого вседорожника в сегменте.

У купе A110 вседорожник позаимствует стилистические решения и 1,8-литровый турбомотор, мощность которого наконец доведут до ранее обещанных 300 л.с. Учитывая, что в случае с купе инженеры Alpine уже продемонстрировали умение бороться с лишним весом, безымянный пока вседорожник может оказаться достаточно быстрым. Кроме того, кроссовер получит два типа привода – задний и полный, и в перспективе может быть снабжен еще и гибридной силовой установкой.

В списке своих конкурентов создатели вседорожника Alpine видят доступные модификации Porsche Macan и Alfa Romeo Stelvio.


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