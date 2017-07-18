Названы сроки начала продаж внедорожного универсала Lada Vesta

Свежие новинки «АвтоВАЗа» предсказуемо вызвали ажиотажный интерес у публики, ведь пятидверные Vesta — едва не единственные универсалы в бюджетном классе. Президент завода рассказал, когда автомобили появятся у дилеров.

Продажи новейшего вседорожного универсала Lada Vesta SW Cross начнутся в III квартале 2017 года. Сроки запуска модели лично озвучил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. Предположительно, обычный универсал SW и его Cross-версию выведут на рынок одновременно. Официальная публичная премьера двух новинок может состояться уже в сентябре 2017 года.

«Автомобиль LADA Vesta SW Cross пойдет в продажу предположительно в октябре-ноябре, в последнем квартале года, но пока точной даты еще не назначено», — цитирует топ-менеджера информагентство «ТАСС».

При этом президент тольяттинского завода пока отказался озвучивать цены новые «Лады». «О стоимости вы узнаете уже осенью», — заявил он. По предварительным данным, Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации будет стоить 830-850 тысяч рублей, тогда как обычный универсал будет дешевле.