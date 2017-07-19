Первый пикап Mercedes-Benz: дизельный V6 и пружинная подвеска

Компания Mercedes-Benz официально представила первый серийный пикап в своей истории, который получил название X-Class. Модель, концептуальная версия которой дебютировала осенью 2016 года, показали на специальном мероприятии в ЮАР.

Пикап построили на платформе Nissan Navara. Спереди у Mercedes-Benz X-класса установлена подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади – пружинная пятирычажка. На других моделях этого класса сзади установлена рессорная подвеска.

Длина Mercedes-Benz X-Class составляет 5340 миллиметров, ширина – 1920 миллиметров, а высота – 1819 миллиметров. Колесная база модели равна 3150 миллиметрам, а дорожный просвет – 202 миллиметрам.

Длина грузовой платформы пикап – 1587 миллиметров, ширина – 1560 миллиметров, а высота – 474 миллиметра. Заявленная максимальная грузоподъемность X-класса составляет 1042 килограмма.

Изначально модель будет предлагаться с двумя четырехцилиндровыми турбодизелями. Рабочий объем каждого из них составляет 2,3 литра. Модификация X 220d получит агрегат с одной турбиной. Отдача этого мотора – 163 лошадиные силы (403 Нм). Мотор версии X 250d укомплектован двумя турбинами и выдает 190 сил (450 Нм).

Позже в гамме появится дизельный двигатель 3.0 V6. Его отдача составит 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. На некоторых рынках, например, в Дубае и Морокко, будет еще и X-класс с бензиновым мотором мощностью 165 сил.

Для модели также предложат две системы полного привода 4Matic. Машины с 2,3-литровыми дизелями оснастят подключаемым вариантом, тогда как топовая версия с V6 получит постоянный полный привод.

Продажи Mercedes-Benz X-Class в Европе начнутся в ноябре. В начале 2018 года пикап выйдет на рынки ЮАР и Австралии, а в начале 2019-го – Аргентины и Бразилии. Цены на пикап в Германии будут начинаться с 37 294 евро (примерно 2,5 миллиона рублей).