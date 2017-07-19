Новый Jaguar E-Pace выполнил рекордную «бочку»

Прыжок длиной более 15 метров с переворотом в воздухе на 270 градусов, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, в точности повторял один из самых культовых трюков в истории кинематографа – знаменитый прыжок из фильма 1974 года о британском суперагенте Джеймсе Бонде («Человек с золотым пистолетом»).

Рекордный прыжок исполнил водитель-каскадер Терри Грант на территории выставочного центра ExCeL London – одного из немногих мест в Великобритании, которое способно вместить 160-метровые площадки для разгона и торможения. Знаменитый каскадер неоднократно выполнял трюки в кино и 21 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса.

Терри Грант заявил: «Насколько мне известно, еще ни одному серийному автомобилю не удавалось сделать полноценную «бочку», поэтому мне с самого детства очень хотелось быть первым водителем, кто это сделает».

На тестирование, расчеты точной скорости отрыва от рампы и компьютерное моделирование ушло несколько месяцев. Чтобы разогнаться до нужной скорости, Терри потребовалось 160 метров, а перегрузка во время поворота на 270 градусов составила 5,5G.