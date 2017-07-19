Внедорожник за полмиллиона из ОАЭ готов гонять по пескам

Компания из ОАЭ под названием Zarooq Motors представила готовый к производству суперкар ценой в полмиллиона долларов. В целом в ситуации ничего необычного бы не было, если бы не одно обстоятельство: Sand Racer 500 GT предназначен, как ясно из названия, для гонок по пустыням.

Суперкар построен по всем канонам: он имеет всего два посадочных места, среднемоторную компоновку, привод на задние колеса и карбоновые кузовные панели, благодаря чему весит новинка всего 1 300 кг. Однако, в подвеску Sand Racer интегрированы амортизаторы Intrax, разработанные для ралли-марафонов наподобие «Дакара», и они обеспечивают суперкару возможность регулировки подвески в 45-сантиметровом диапазоне – помимо и без того весьма серьезного дорожного просвета.

В движение новинка приводится известным атмосферным мотором концерна GM – V8 объемом 6,2 л развивает 525 л.с. А вот в качестве коробки использована чисто гоночная пятиступенчатая «секвенталка». Данные о динамике Sand Racer 500 GT не приводятся.

Зато известно, что вполне в арабских традициях суперкар получил роскошный интерьер, отделкой которого занималось одиозное ателье Mansory. В салоне Sand Racer появятся цифровая приборная панель, развитая мультимедийная система и – опционально – карбоновые кресла.

Продажи новинки уже стартовали – базовая цена суперкара составила 450 000 долларов. Первые 35 экземпляров компания Zarooq Motors обещает поставить в особо дорогом исполнении, но случится это лишь в начале следующего года. Создатели песочного суперкара уведомляют, что на строительство каждого экземпляра потребуется порядка полугода, поэтому заказавшие Sand Racer 500 GT должны быть готовы к ожиданию.