Ferrari «лишит» свой кроссовер задних дверей

Боссы итальянской компании утверждают, что не строят ни внедорожников, ни четырехдверных автомобилей потому, что это неспортивно. Однако, у Ferrari есть возможность все же выпустить потенциально успешный кроссовер: правда, для этого придется элегантно обойти собственные принципы.

Директор Ferrari по продажам Энрико Гальера не так давно заявил: «Мы не выпускаем кроссоверы, потому что кроссовер – это не спорткар. Он может быть быстрым, но это не спорткар. Мы не делаем четырехдверных автомобилей, потому что это – не спорткары. Ferrari должна оставаться последовательной в своих принципах, делать то, что мы умеем – поставлять машины, которые способны поставлять эмоции. Спортивные машины».

Однако, по мнению автомобильного аналитика Макса Уорбертона, которое приводит издание Autocar, принципы Ferrari – лишь вопрос терминологии. Чтобы поучаствовать в дележе сегмента роскошных вседорожников и при этом сохранить верность своим идеалам, итальянцам нужно всего лишь пойти на пару компромиссов.

По слухам, кроссовер Ferrari не будет именоваться кроссовером – ведь Ferrari не делает кроссоверов. Компания назовет свой вседорожник FUV – Ferrari Utility Vehicle и будет продвигать его на рынке просто, как самый практичный Ferrari. Что касается пары задних дверей, то, по мнению Уорбертона, способ обойти этот запрет опробован уже не раз: двери будут выполнены скрытыми, без бросающихся в глаза ручек, стоек и оконных проемов.

По предварительным данным, вседорожник от Ferrari выйдет на рынок в 2021 году и будет стоить около 300 000 евро. При этом итальянцы рассчитывают продавать от 2 000 до 3 000 машин в год. Правда, стоит отметить, что основные его конкуренты – например, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan – к тому времени уже закрепятся на рынке, а Bentley Bentayga может получить и второе поколение.