Возрожденный Ford Bronco сделают похожим на бразильский внедорожник

Концептуальным ориентиром для возрожденного внедорожника Ford Bronco послужит бразильская модель Troller. При этом новинка будет выпускаться только с пятидверным кузовом, тогда как внедорожник из Бразилии доступен только с тремя дверьми. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Gear Patrol.

Собеседник издания отметил также, что основным конкурентом Bronco станет Jeep Wrangler. При этом руководство Ford хочет, чтобы новинка была способна на все то же самое, на что способен «Рэнглер», за исключением возможностей «Джипа» преодолевать большие камни. По словам источника Gear Patrol, это связано с особенностями конструкции модели, в основу которой ляжет рама пикапа Ranger.

Также стало известно, что максимальная глубина преодолеваемого брода Ford Bronco составит 500 миллиметров. В движение внедорожник будет приводиться при помощи 2,7-литрового двигателя V6, который развивает 330 лошадиных сил. Не исключено также появление гибридной модификации, но «заряженная» версия модели пока не рассматривается.

Возрождение Ford Bronco американский автопроизводитель подтвердил в январе. Тогда же стало известно о том, что модель представят в 2020 году. Во время объявления о возрождении Bronco глава «Форда» в США Джо Хинрикс заявил, что модель вернется в линейку по просьбе клиентов.

Оригинальный Ford Bronco выпускался с 1966 по 1996 год, успев сменить пять поколений за это время. Прямым преемником модели стал внедорожник Expedition.