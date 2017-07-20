5 главных фактов о новом пикапе Mercedes-Benz X-Class

1. Да, это не совсем «Мерседес»

Этот факт был известен давно: X-Class – это серьезно перелицованный Nissan NP300 Navara, он же Renault Alaskan. Партнерство Daimler и Renault-Nissan продолжает набирать обороты: вслед за соплатформенными Twingo/Forfour, Kangoo/Citan и Q30/GLA партнеры соорудили еще один совместный продукт – пока что самый крупный по габаритам.

Этот факт был известен давно: X-Class – это серьезно перелицованный Nissan NP300 Navara, он же Renault Alaskan. Партнерство Daimler и Renault-Nissan продолжает набирать обороты: вслед за соплатформенными Twingo/Forfour, Kangoo/Citan и Q30/GLA партнеры соорудили еще один совместный продукт – пока что самый крупный по габаритам.

За основу грузового «Мерседеса» взяты топовые модификации «Навары» – те, что при традиционной рамной конструкции и неразрезном заднем мосте щеголяют единственной в классе пружинной задней подвеской с пятью рычагами с каждой стороны. Если кто-то не особо следит за миром пикапов, уточним: даже у самого навороченного игрока этого сегмента – VW Amarok – сзади стоят обыкновенные рессоры. Кстати, тормоза на обеих осях здесь по умолчанию дисковые.

По колесной базе X-Class идентичен японскому донору: между осями те же самые 3150 миллиметров. В длину грузовой «Мерседес» незначительно, всего на сантиметр, длиннее самого протяженного «Ниссана» – от бампера до бампера тут 5 340 миллиметров. Размеры грузовой площадки тоже почти идентичны: 1587 на 1560 миллиметров. Сюда влезает европалета, а грузоподъемность на 42 килограмма превышает одну тонну – собственно, как и у Nissan. А вот сам кузов X-Class заметно шире: 1920 миллиметров против 1850 у «Навары». А все потому, что изменилась колея – с 1 570 миллиметров на обеих осях до 1632 и 1625 миллиметров спереди и сзади соответственно.

Внедорожная геометрия чуть похуже, чем у японского оригинала: клиренс составляет 202 мм против 224 (за доплату заднюю ось можно приподнять еще на 20 мм), а угол въезда – 30 градусов против 32. Углы съезда и рампы не изменились: 26 и 22 градуса соответственно.

2. Они попытались сделать из него именно «Мерседес»

Отличия в габаритах – следствие работы как инженеров, искавших для «Икса» более надежную управляемость, так и дизайнеров, которые всеми силами старались заставить зрителя забыть о происхождении машины. И сработало! Снаружи и внутри серийный X-Class оказался близок к прошлогоднему концепту – разве что без баловства вроде «дырявого» заднего борта и огнетушителя вместо пассажирской подушки безопасности…

Отличия в габаритах – следствие работы как инженеров, искавших для «Икса» более надежную управляемость, так и дизайнеров, которые всеми силами старались заставить зрителя забыть о происхождении машины. И сработало! Снаружи и внутри серийный X-Class оказался близок к прошлогоднему концепту – разве что без баловства вроде «дырявого» заднего борта и огнетушителя вместо пассажирской подушки безопасности.

Но если общие с Navara обводы кузова до конца скрыть было невозможно чисто технически, то салон о «японце» не напоминает вовсе: он однозначно мерседесовский и сильнее всего похож на нынешний Viano. В зависимости от комплектации, здесь можно будет найти и натуральную кожу, и мультимедийку Comand Online с 8,3-дюймовым дисплеем облачными сервисами и тачпадом между креслами, и прочие совсем не утилитарные «излишества».

Но если общие с Navara обводы кузова до конца скрыть было невозможно чисто технически, то салон о «японце» не напоминает вовсе: он однозначно мерседесовский и сильнее всего похож на нынешний Viano. В зависимости от комплектации, здесь можно будет найти и натуральную кожу, и мультимедийку Comand Online с 8,3-дюймовым дисплеем облачными сервисами и тачпадом между креслами, и прочие совсем не утилитарные «излишества».

3. Они попробовали угодить всем и каждому

У X-Class будет три основных комплектации, которые люди из Mercedes-Benz выделили в обособленные идеологические линии. Самая простая называется Pure и предназначена только и исключительно для работы. Передний бампер здесь черный, неокрашенный, 17-дюймовые диски – штампованные, фары – только галогенные, а из атрибутов цивилизации в салоне найдутся разве что кондиционер и простенькая аудиосистема. Список доступных опций тоже невелик, но все же для Pure, как и других версий, можно будет заказать подогрев сидений, парктроники по кругу и даже систему кругового обзора.

«Промежуточное» исполнение Progressive немцы называют машиной для тех, кому нужна «визитная карточка» своего предприятия, а проще говоря – для людей, которые иногда выезжают на пикапах за пределы болот и лесов. Бамперы здесь уже в цвет кузова, колеса легкосплавные, а отделка салона побогаче – с хромированными окантовками дефлекторов вентиляции, кожаной отделкой руля и рычага КП, накладками на пороги и восемью динамиками музыкальной системы вместо четырех. На заказ такую машину можно оснастить климат-контролем, электрокреслами, светодиодными фарами, подножками, рейлингами и электроприводом заднего стекла.

Самый же шик, к утилитарным функциям пикапов особого отношения уже не имеющий, называется Mercedes-Benz X-Class Power. У такой машины частично хромирован передний бампер и полностью задний, диски по умолчанию 18-дюймовые, стандартная комплектация уже содержит светодиодные фары, климат-контроль и электроприводы кресел, передняя панель обшита кожзаменителем, а замки снабжены системой бесключевого доступа.

4. Технически это Navara. Но будут и отличия

Исключительно для X-Class Power с середины 2018 года в качестве опции будет доступен единственный чисто мерседесовский мотор – трехлитровый дизельный V6 с индексом OM642, развивающий 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. И только в паре с этим двигателем можно будет заполучить систему постоянного полного привода с распределением момента по осям в пропорции 60:40 в пользу задней (блокировка межосевой муфты и понижающий ряд входят в комплект), а также семиступенчатый «автомат» 7G-Tronic Plus.

У версий попроще техника в сущности такая же, как и у родственных пикапов от Renault и Nissan. Мотор – дизельная «четверка» объемом 2,3 литра с разным количеством турбин и, соответственно, отдачей. Вариант с одним нагнетателем называется X 220d и развивает 163 лошадиные силы и 403 Нм, а двойной наддув и индекс X 250d – это уже 190 «лошадей» и 450 «Ньютонов». Кроме того, для некоторых рынков, вроде Дубая или Марокко, подготовлена отдельная модификация со 165-сильным бензиновым двигателем.

В «базе» X-Class (даже Power) будет заднеприводным и с шестиступенчатой «механикой» в качестве трансмиссии. За доплату можно получить подключаемый полный привод с понижающим рядом и опциональной блокировкой заднего межколесного дифференциала, а для X 250d также доступен семиступенчатый «автомат».

5. Он будет дорогим, но дешевле «Амарока»

Начальная европейская цена уже объявлена: это 37 294 евро. Для сравнения, самый простой Nissan Navara в Германии стоит чуть меньше 27 тысяч, а за топовое исполнение Tekna просят 40 тысяч евро. С другой стороны, с той же сорокатысячной отметки только «начинается» главный конкурент «Икса» – Volkswagen Amarok. Так что партнерство с Renault-Nissan вместо самостоятельной разработки машины с чистого листа отразилось на ценнике довольно явственно.

Производство X-Class будет налажено на заводе Nissan в Барселоне, а первые машины попадут к европейским покупателям в ноябре текущего года. В начале 2018-го последуют ЮАР и Австралия, а до Аргентины и Бразилии «Икс» доберется еще через год. Ну а появление пикапа на российском рынке намечено на весну следующего года – правда, пока без конкретных цен.

Аналитические сведения опубликовало издание Motor