Появились фото самой дорогой внедорожной версии Lada Vesta SW Cross

Российский «АвтоВАЗ» уже показал внешность и интерьер новых универсалов семейства Vesta, премьера которых состоится через пару месяцев. Теперь же появились снимки «эксклюзивной» версии SW Cross, которая расположится на самой вершине прайс-листа.

На страничке сообщества RCI News появились фотографии, на которых присутствует самый дорогой и пока еще не анонсированный заводом вариант Lada Vesta SW Cross в комплектации Exclusive (такая версия есть и у обычной «Весты». Судя по снимкам, визуально «эксклюзивный» универсал отличается от обычного черной глянцевой крышей и зеркалами заднего вида, а также соответствующими бэйджами на крышке багажника. Вдобавок на фото можно присмотреться к SW Cross в ярко-синем окрасе (до этого в Сети появлялись лишь белые и оранжевые машины).

Интерьер SW Cross Exclusive выделяется комбинированой обивкой салона из ткани и цветных вставок из алькантары, кожаной отделкой руля, черными глянцевыми вставками на элементах салона, металлическими накладками на педалях и пластиковыми вставками на торпедо с принтом в спокойных тонах. Интересно, что представленный на снимках универсал оснащен механической КП. Автор снимков утверждает, что «эксклюзивная» Vesta оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

Среди других особенностей — антенна в форме плавника, спойлер на крышке багажника, задние дисковые тормоза, запирающийся лючок бензобака и серебристые рейлинги на крыше.

С уверенностью можно утверждать, что именно Vesta SW Cross Exclusive станет самым дорогим автомобилем всего семейства Lada Vesta — прогнозируемая стоимость составляет около 850 тысяч рублей. Будет ли такой автомобиль доступен уже на старте продаж, пока неизвестно. Официальная публичная премьера универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross должна состояться в начале осени 2017 года, а продажи откроются в октябре-ноябре.