Mercedes E-класса, который уделает любой «Гелик»

…или как инженеры Mercedes-Benz для развлечения сделали из E-класса суровый внедорожник

Как отмечает издание Motor, инженеры Mercedes-Benz просто решили развлечься и с дозволения высшего руководства построили самый крутой универсал на базе E-класса. И назвали его All-Terrain 4×4². Да-да, прямо как тот самый «Гелик» с портальными мостами. Рассказываем в деталях о машине, которая способна перевернуть представление об универсалах повышенной проходимости.

Идея создания Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 4×4² принадлежит Юргену Эберлю, который занимался разработкой E-класса последнего поколения. Естественно, один он не справился бы никак и, наверное, никогда. Поэтому он обратился к своим коллегам и попросил у руководства немного денег на реализацию. И – представьте себе – ему дали зеленый свет. И денег!

Этот монстр построен на базе обычного универсала E-класса. В первую очередь из-за двигателя – нужен был бензиновый трехлитровый V6 с турбонаддувом, который выдает 333 лошадиные силы и 480 Нм крутящего момента. На All-Terrain-версию такой мотор не ставится, а Юрген хотел, чтобы на его детище был бензиновый агрегат.

Большая часть переделок, естественно, затронула подвеску. Спереди появился дополнительный подрамник, сзади изменились точки крепления деталей подвески и даже колес. Все это было сделано с одной целью: чтобы поставить на универсал бортовые редукторы, которые позволили максимально увеличить дорожный просвет.

И это сработало! После всех переделок клиренс E-класса увеличился до 420 миллиметров! Это более чем в два раза больше, чем у стандартной версии G-класса! Сами редукторы пришлось разрабатывать и изготавливать вручную, собственными силами.

Еще – новые колеса. Диаметр дисков, которые позаимствовали у R-класса, составляет 20 дюймов. На них натянули пусть и не самые злые, но весьма зубастые покрышки. Сверху колеса прикрыты расширителями арок, которые напечатали на 3D-принтере.

Максимальная глубина брода теперь составляет 500 миллиметров, угол въезда – 35,8 градуса, съезда – 35,6 грудаса, а угол рампы равен 31,7 градуса.

В остальном эта машина – стандартный универсал E-класса. Например, система стабилизации этого автомобиля не подверглась доработкам, поэтому никаких специальных режимов работы у нее нет.

Полный привод тут тоже полностью повторяет версию All-Terrain – с фиксированной пропорцией распределения момента 45:55 в пользу задних колес. Никаких дополнительных блокировок не появилось. Зато как этот монстр теперь выглядит!

К сожалению, планов по запуску подобной версии E-класса в производство у Mercedes-Benz нет. А жаль – от ограниченной серии безумных универсалов мы бы не отказались.