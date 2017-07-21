Gelandewagen: 300 000 машин и 38 лет жизни

Вчера марка Mercedes-Benz представила новый пикап X-класса, а сегодня отмечает производственный рекорд культового Gelaendewagen

В австрийском Граце, где расположен завод Magna Steyr, сошёл трехсоттысячный экземпляр внедорожника G-класса. Юбилейным экземпляром оказалась машина G 500 цвета «синий металлик», у которой кресла отделаны черной кожей, прошитой белой нитью. Кроме того, юбилейный экземпляр получил внедорожный пакет (включающий 16-дюймовые колёса и внедорожные шины, а также экспедиционный багажник на крыше).

Представители компании Mercedes-Benz отметили, что на протяжении последних 18 лет (!) продажи G-класса только растут, несмотря на довольно архаичную по нынешним меркам конструкцию. Более того, по итогам минувшего года заслуженный внедорожник установил новый рекорд — своих владельцев нашли сразу 20 тысяч машин! При этом на пенсию легендарный Gelaendewagen не собирается: в следующем году должно появиться новое поколение внедорожника.