Броневик «Буран» новый шестидверный девятитонный броневик из России

На авиасалоне МАКС-2017 представили новый российский броневик Buran, который должен будет составить конкуренцию «Тигру». Как сообщает сайт ST-KT, этот автомобиль разработали за четыре месяца.

«Буран» и «Тигр» схожи по габаритам: их длина достигает шести метров, однако новинка на тонну тяжелее (его масса – 8,8 тонны) из-за более высокого уровня защиты. Класс 6А защищает от выстрелов из СВД с любого расстояния и любым патроном.

В отличие от «Тигра» у «Бурана» предусмотрена собственная дверь у каждого из четырех бойцов, которые сидят попарно спиной друг к другу. Кроме того, конфигурацию салона можно менять благодаря четырем съемным модулям. Общая вместимость – 10 человек.

Также у обоих автомобилей один и тот же двигатель – четырехцилиндровый дизель ЯМЗ-534. На «Буране» он выдает около 135 лошадиных сил, тогда модификация агрегата на «Тигре» выдает 215 сил. Запас хода новинки составляет 1400 километров, а у ее конкурента – 1000 километров.

Углы въезда и съезда у «Бурана» равны 43 и 50 градусам, что на 10 и 14 градусов больше, чем у «Тигра». При этом дорожный просвет у «Бурана» равен 340 миллиметров – на 60 миллиметров меньше, чем у «Тигра». Просвет под днищем у Buran – 490 миллиметров.

Впоследствии ожидается появление версии «Бурана» с автоматической коробкой передач. Основные продажи броневика, как рассчитывают разработчики, придутся на зарубежные рынки.