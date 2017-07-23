Jeep Wrangler получит новые моторы и электрокрышу

На американском форуме поклонников Jeep Wrangler появилась информация о модели следующего поколения, которая получит индекс JL вместо нынешнего JK. Согласно данным, публичный дебют состоится 1 декабря на автосалоне в Лос-Анджелесе, а первые машины появятся у дилеров уже до конца этого года.

На старте продаж новый Wrangler будет доступен с модернизированным бензиновым V6 Pentastar объемом 3,6 литра и механической либо автоматической трансмиссией, а также c новым двухлитровым турбомотором, который будет сочетаться исключительно с «автоматом». Позже, как модель 2019 года, появится и дизельная версия – предположительно, речь идет о трехлитровом V6 EcoDiesel от Grand Cherokee, где там он развивает 240 лошадиных сил. В настоящее время на рынке США предлагается только бензиновый Wrangler, потому что модификация с дизельным мотором 2.8 CRD не вписывается в местные экологические нормы.

Судя по опубликованным ранее изображениям, следующий Jeep Wrangler сохранит общие черты предшественника, а также съемные двери и панели крыши. Но у новой модели будет и сдвижной жесткий верх с электроприводом – опция power sliding hard top (PSHT) будет доступна для заказа в конце следующего года.

Любопытно, что большинство aftermarket-аксессуаров от нынешнего Wrangler JK будет подходить и к «Рэнглеру» JL – хотя внедорожник получит новый алюминиевый кузов и, в случае четырехдверной версии Unlimited, удлиненную колесную базу. Кроме того, у внедорожника появятся система стоп-старт, кнопка запуска двигателя и сиденья с регулировкой поясничного подпора. Версия Rubicon будет оснащаться 33-дюймовыми шинами, а вот комплектация Sahara для двухдверных машин из ассортимента исчезнет.

Ранее в сеть попали шпионские снимки, на которых видно, что интерьер Wrangler изменится практически целиком, хотя и сохранит общую стилистику модели.