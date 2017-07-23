Ford сделал мощный пикап для полицейских

Компания Ford – крупнейший поставщик полицейских автомобилей в Америке – представила новый пикап F-150 Police Responder, который был разработан специально для длительных погонь за преступниками. Этот пикап оснащен 3,5-литровым V6 с турбонаддувом, который выдает 375 лошадиных сил, а построен он на базе модификации F-150 Super Crew с четырехдверной кабиной и грузовой платформой длиной 167 сантиметров.

Максимальная скорость полицейского пикапа – 160 километров в час. Однако, как говорят создатели, главное в этой машине – выносливость. F-150 Police Responder был доработан для участия в длительных погонях: для этого ему основательно изменили систему охлаждения, поставили крупные и более эффективные тормозные механизмы со спортивными колодками, поменяли стабилизаторы поперечной устойчивости и мощную защиту под кузовом. Колеса – 18-дюймовые с внедорожными покрышками.

В салоне появилось полицейское коммуникационное оборудование – вроде ноутбука с постоянным доступом к полицейским базам и радиосвязь. Передние сиденья обтянуты очень прочной кожей, а в их спинки вставлены стальные пластины, защищающие сотрудников полиции от нападения сзади. Задние кресла затянуты в винил, который “очень легко моется”.

В разработке этого автомобиля участвовали 26 специалистов из полиции США и Канады. Сейчас Ford выпускает несколько полицейских моделей – на базе кроссовера Explorer, седанов Taurus и Fusion, а также специальные модели на базе Expedition, F-150 и фургона Transit. В прошлом году концерн Ford поставил спецслужбам более 46000 машин, занимая 60 процентов рынка полицейских автомобилей.