«КАМАЗы» заняли весь подиум ралли-рейда «Шелковый путь»

Команда «КАМАЗ-Мастер» заняла весь подиум ралли-рейда «Шелковый путь», который в течение июля проходил по территории России, Казахстана и КНР. Церемония награждения победителей состоялась в субботу, 22 июля, в китайском Сиане.

В зачете грузовиков первые три места заняли экипажи Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова и Айрата Мардеева, выступающие на «КАМАЗах». Пятерку лидеров замкнули представитель Казахстана Артур Ардавичус на Iveco и белорус Сергей Вязович на «МАЗе».

Победителем в категории автомобилей стал Сириль Депре на Peugeot. Следом за ним к финишу добрались Кристиан Лавьей и Хань Вей, представляющие китайские команды BAIC и Geely соответственно. В «Топ-5» также вошли Эдженио Амос на «Форде» и Стефан Петерансель, который выступает за заводскую команду «Пежо». Еще один представитель французского коллектива – Себастьен Леб – был вынужден сойти на 10 этапе гонки из-за аварии и травмы.

Единственные представители «открытого» класса Сергей Шалыгин и Артем Канивец, выступающие на доработанном Toyota Land Cruiser 80, стали 16-ми в общем зачете.

Гонка состояла из 14 этапов и 17 спецучастков, а общая протяженность дистанции достигла 9,6 тысячи километров. Последний, 14-й, спецучасток ралли-рейда был отменен из-за проливных дождей на севере Китая. Тем не менее, экипажам нужно было преодолеть дорожную секцию и добраться до финиша за отведенное время.