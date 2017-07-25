Audi представила в России «заряженный» кроссовер SQ5

В рамках авиасалона МАКС-2017 состоялась российская премьера нового поколеня спортивной модели Audi SQ5 и RS 5 Coupe. Ранее компания уже обнародовала российские цены на новинку.

В России новый «заряженный» кроссовер Audi SQ5 предлагается с бензиновым турбодвигателем 3,0 TFSI отдачей 354 л.с. и 500 Нм, который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,4 секунды.

Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач tiptronic и системой полного привода quattroс, которая в обычном режиме перераспределяет крутящий момент с небольшим акцентом на заднюю ось. За доплату — «спортивный» дифференциал quattro, распределяющий тягу между задними колесами.

Новый Audi SQ5 на 35 кг легче предшественника – снаряженная масса модели 2017 года составляет 1 995 кг. Снижение массы обеспечило использование алюминия и высокопрочных сталей в конструкции кузова. Длина автомобиля составляет 4671 мм, ширина – 1893 мм, высота – 1635 мм, а его колесная база равна 2824 мм.

В стандартное оснащение Audi SQ5 входит адаптивная пневматическая подвеска, система Audi drive select, многофункциональный спортивный руль, комбинированная обивка салона из материала Alcantara и кожи, информационно-развлекательная система MMI Radio Plus, аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером сзади, информационная система водителя с цветным дисплеем. Также в салоне устанавливаются спортивные передние сиденья.

За доплату автомобиль может быть оснащен виртуальной панелью приборов Audi Virtual cockpit, проекционным дисплеем, светодиодными матричными фарами Audi Matrix. Также предлагается функция автоматической парковки, ассистент при перестроениях, система Audi pre sense, которая принимает превентивные меры для защиты пассажиров при угрозе столкновения, адаптивный круиз-контроль, который работает в диапазоне скоростей от 0 до 250 км/ч.

В России новый Audi SQ5 стоит от 4 100 000 рублей.