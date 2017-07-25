В Россию приехал новый Honda CR-V

Российские дилеры получили первую партию кроссоверов Honda CR-V нового поколения, оснащенных бензиновым мотором объемом 2,4 л. В сентябре начнутся поставки 2-литровых версий.

Россия станет первом из европейских рынков, где начнутся продажи нового кроссовера Honda CR-V пятого поколения. Поначалу у нас будут продавать более мощный вариант с двигателем 2,4 л на 186 л.с. (все моторы адаптированы под бензин АИ-92) по цене от 2 109 900 рублей.

В список оснащения начальной модификации входят 1-зонный климат-контроль, светодиодные ДХО, датчик света, круиз-контроль, 8 подушек безопасности, задние датчики парковки, подогрев зоны покоя дворников, подогрев передних сидений и зеркал заднего вида, помощник при троганьи в гору, 18-дюймовые колеса и мультимедийная система с 5-дюймовым тачскрином.

В комплектации Lifestyle CVT с 2,4 л за вышеуказанные 2 109 900 рублей появляются светодиодный ближний и дальний свет, LED-противотуманки, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, контроль за усталостью водителя, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, камера заднего вида, а также более продвинутая медиасистема с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Исполнение Executive CVT стоит 2 249 900 рублей и вдобавок к вышеперечисленному предлагает кожаную отделку салона, электропривод передних сидений, дверь багажника с электроприводом и программируемой высотой поднятия, обогрев руля и систему слежения за разметкой. Максимальная комплектация Prestige CVT за 2 389 900 рублей дополнена электрическим люком, проекционным дисплеем, сабвуфером, навигацией и амбиентной подсветкой салона.

Отметим, что все без исключения паркетники CR-V будут продаваться в нашей стране исключительно с полным приводом и вариатором CVT. Самые доступные версии нового Honda CR-V с 2-литровым бензиновым мотором на 150 л.с. дилеры получат в сентябре. Цены на такие кроссоверы будут озвучены ближе к старту продаж.