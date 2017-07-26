Новому Jeep Wrangler добавили вариантов крыши

Официально дата дебюта нового поколения культового внедорожника до сих пор не названа, но тестовые прототипы Wrangler попадаются на глаза фотошпионам все чаще. Эти фотографии и служат пока основным источником информации о весьма ожидаемой новинке.

Судя по последней порции снимков, внедорожнику переработали конфигурацию задних фонарей, а также добавили еще один вариант исполнения крыши – на этот раз речь идет о мягком съемном верхе.

Ранее сообщалось, что внедорожник появится на свет в версии с привычной жесткой крышей, с жесткой крышей с электроприводом и со съемными жесткими панелями, а короткобазной трехдверной модификации пообещали еще и тканевый верх. Теперь стало известно, что аналогичный вариант предложат и пятидверной версии.

Кроме того, по некоторым данным, в некоторых модификациях конструкция внедорожника будет предусматривать возможность демонтажа дверей. В этом случае «Рэнглер» превратится в подобие пляжного багги, а за безопасность пассажиров при перевороте внедорожника будет отвечать несъемный каркас. Наконец, ходят активные слухи, что в этом поколении Wrangler все же получит и грузопассажирское исполнение в кузове пикап, но этот вариант будет предлагаться в качестве самостоятельной модели под именем Gladiator или Jeepster.

По слухам, новый «Рэнглер» получит как минимум три мотора на выбор. На первоначальном этапе его планируется предлагать с бензиновыми атмосферным V6 объемом 3,6 л и с двухлитровым турбомотором Hurricane, а через год после начала продаж гамму пополнит и дизельный двигатель – трехлитровый V6, позаимствованный у Grand Cherokee. Список коробок передач будет состоять из шестиступенчатой механики и восьмидиапазонного автомата. Предположительно, внедорожник рано или поздно получит и гибридную силовую установку.