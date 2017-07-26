В Барнауле продают редкий «аэрокосмический» кроссовер

В 1977 году французская компания Matra, занимавшаяся, помимо авиационно-космического оборудования, производством пластиковых кузовов для спортивных автомобилей, представила модель Rancho, которую можно считать предком сегодняшних кроссоверов.

Переднеприводная Matra Rancho имела лёгкий стеклопластиковый кузов на стальной раме, пластиковый обвес из неокрашенного пластика и увеличенный дорожный просвет. С 1977 по 1985 годы было собрано 57 792 таких автомобиля.

Один из экземпляров сейчас выставил на продажу житель Барнаула: по сведениям владельца, в России зарегистрирована лишь пара таких машин. У этого конкретного автомобиля было несколько хозяев, притом перед распадом СССР машина ездила по дорогам Казахстана.

Как сообщает «Атапресс», барнаулец серьёзно модернизировал своё приобретение, внедрив полный привод, автоматическую коробку передач, а также установив двигатель и подвеску от Toyota. Родной мотор мощностью 78 л.с. для Talbot Matra Rancho оказался слишком слаб.

Изменился и интерьер: владелец добавил мультимедийную систему и электрические стеклоподъемники, а также обшил переднюю панель светлой кожей. При этом многие элементы салона остались неизменными. В 2015 году «французу» капитально отремонтировали кузов.