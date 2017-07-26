Mazda представила новый кроссовер CX-8

Новый CX-8 получился на 175 мм короче, чем модель CX-9, хотя колесная база у машин одинакова и составляет 2930 мм. Прицел на Японии отчасти объясняется и тем, что на местном рынке модель СХ-9 как раз не продается и предназначена для других рынков сбыта.

Технических деталей Mazda не раскрывает, но моторная гамма предсказуема: скорее всего, машина будет поставляться с 2,2-литровым турбодизелем и наддувным бензиновым мотором объемом 2,5 л в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Продажи в Японии начнутся до конца года, причем машина будет не только 7-, но и 6-местной. Реализация в других странах пока не планируется. Что, в общем, логично, чтобы избежать «внутреннего каннибализма» с моделью CX-9.