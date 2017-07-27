Toyota готовится представить в России новую модель

Уже завтра японский автопроизводитель проведет презентацию новой модели для российского рынка. Название автомобиля в компании пока официально не раскрывают, однако тизер мероприятия и появлявшаяся ранее информация не оставляют никаких сомнений в том, что это за новинка.

Практически не остается сомнений в том, что завтра состоится российская презентация внедорожника Toyota Fortuner — о том, что вероятность появления такого автомобиля весьма высока, сообщалось еще в конце весны, а затем предсерийный экземпляр внедорожника был замечен и на российских дорогах на ходовых испытаниях.

Технически Fortuner является «родным братом» пикапа Hilux и пользуется большой популярностью на рынках Австралии, Африки и Ближнего Востока. Все подробности о внедорожнике станут известны уже завтра (корреспондент АвтоВестей будет присутствовать на мероприятии), но общая информация о модели дает вполне четкое представление о том, как новинка будет позиционироваться на рынке.

Fortuner должен занять место на ступеньку ниже модели Land Cruiser Prado, а в прямых потенциальных конкурентах у него значится Mitsubishi Pajero Sport нового поколения. Внедорожник отличается весьма обширной и разнообразной моторной гаммой, которая варьируется в зависимости от рынка, — от маломощного 95-сильного 3-литрового дизеля до топового 4-литрового бензинового V6 мощностью 235 л.с..

Костяк моторной гаммы составляют дизели семейства GD объемом 2,4 и 2,8 литра и мощностью 150 и 177 л.с. соответственно — на них стоит обратить особое внимание, потому что именно с такими моторами в России продается пикап Hilux. Есть еще и 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра и мощностью 166 л.с.. Коробки передач — пяти- или шестиступенчатая механика (зависит от двигателя) или шестиступенчатый автомат.

Среди пунктов оснащения Fortuner значатся камера заднего вида, система помощи при старте в гору и при движении под уклоном и система бесключевого доступа. Все версии оснащаются подключаемым полным приводом и блокировкой дифференциала в задней оси.

О цене Fortuner в России пока что можно только гадать, однако едва ли внедорожник будет дешевым. Весьма вероятно, что Land Cruiser Prado скоро лишится базовых версий, а с учетом скорого обновления еще и вырастет в цене, и это позволит Fortuner занять нишу в диапазоне от двух до трех милилонов рублей без ущерба для иерархии. Для сравнения, Mitsubishi Pajero Sport предлагают по цене минимум 2,4 миллиона рублей. Все подробности о Fortuner для России мы узнаем уже завтра.