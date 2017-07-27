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Новости   27 июля 2017    6

Владельцев Chevrolet Niva предупредили о негерметичных бензобаках

Дефект может проявиться на автомобилях, выпущенных в ноябре прошлого года.

Росстандарт сообщил о согласовании добровольного отзыва 2 736 Chevrolet Niva. Сервисная кампания затронет автомобили, произведенные с 1 по 28 ноября 2016 года.

Причиной отзыва автомобилей Chevrolet Niva является возможное проявление дефекта «негерметичность топливного бака» – негерметичность в точке контактной сварки внутренней перегородки топливного бака в верхней половине бака.

Уточняется, что на подпавших под отзыв Chevrolet Niva будет выполнена замена топливных баков на исправные топливные баки.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

 

 


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