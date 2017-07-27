Jaguar I-Pace привезут в Россию

Компания Jaguar все же решилась привезти в Россию свой первый электрокроссовер I-Pace. При этом перед стартом продаж I-Pace пройдет свою программу испытаний в нашей стране.

Первые I-Pace автомобили привезут в Россию в январе 2018 года для дорожных испытаний в наших климатических условиях. Об этом сообщил генеральный директор Jaguar Land Rover Россия Вячеслав Кузяков, сообщают Autonews. Но продажи новинки начнутся только ближе к концу следующего года. Тогда же объявят и цены.

Напомним, сборка Jaguar I-Pace уже стартовала на австрийском заводе компании Magna Steyr. По данным агентства Automotive news, так быстро наладить процесс у британцев получилось просто потому, что производственный партнер Jaguar с самого начала принимал участие в разработке электрокара. По словам представителей Magna Steyr, еще на ранних стадиях разработки в конструкцию концепта I-Pace были заложены основные требования, которые предъявлял бы к ней статус серийной модели.

По предварительным данным, для вседорожника разработали собственную платформу, но некоторые конструктивные решения позаимствовали у кроссовера F-Pace. Силовая установка электрокара развивает около 400 л.с. и 700 Нм крутящего момента, а запас хода на одной зарядке аккумуляторов составляет более 350 км. Зарядить батареи на 80% владелец I-Pace при помощи специального устройства сможет всего за полтора часа.

Серийный электрокроссовер британцы покажут на Франкфуртском автосалоне, который состоится в сентябре. Практически сразу после этого товарные машины появятся у европейских дилеров марки.