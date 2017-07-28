Первому пикапу Ford исполнилось сто лет

Первому пикапу компании Ford – Model TT – исполнилось ровно 100 лет. Американский автопрозиодитель представил грузовик 27 июля 1917 года.

При разработке первого пикапа Ford были использованы кабина и мотор Model T. Максимальная грузоподъемность грузовика составляла одну тонну. Автопроизводитель просил за автомобиль 600 долларов.

В первый год продаж Ford Model TT было реализовано 209 экземпляров. К 1928 году автопроизводитель продал уже 1,3 миллиона таких машин, после чего представил пикап Model AA с грузоподъемностью полторы тонны.

Нынешними идеологическими преемниками Ford Model TT являются пикапы F-серии. Эти грузовики на протяжении последних 40 лет являются самыми продаваемыми в США и в течение 35 последних лет носят звания самых популярных машин Соединенных Штатов.