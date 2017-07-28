В России представлен новый внедорожник марки Toyota

Компания Toyota провела презентацию нового внедорожника Fortuner, имеющего рамную конструкцию и 7-местную компоновку. Автомобиль, который будет конкурировать с Pajero Sport, появится у дилеров осенью 2017 года.

В российской линейке «Тойоты» — важное пополнение. Японцы готовятся открыть на нашем рынке продажи модели Toyota Fortuner, которая создана на базе пикапа Hilux 8 поколения, по статуса располагается на ступеньку ниже Prado и является, по сути, прямым конкурентом Mitsubishi Pajero Sport.

Раньше этот внедорожник не предлагали россиянам из-за слишком аскетичного оснащения, но со сменой поколений в 2015 году автомобиль преобразился. Небольшую заминку с российской премьерой в «Тойоте» объясняют тем, что Fortuner адаптировали под наши климат и дороги, а также дооснащали «зимними» опциями. Официальные продажи нового «вездехода» в России откроются в октябре 2017 года, а цены на него будут объявлены ближе к старту продаж. Автомобили для нашего рынка импортируются из Таиланда.

Моторная гамма Fortuner на нашем рынке будет состоять из турбодизеля 2,8 л мощностью 177 л.с. (450 Нм), а также немолодой бензиновой «четверки» объемом 2,7 л, которая выдает 163 л.с. Дизель будет доступен только с 6-ступенчатым автоматом, а вот бензиновый вариант можно будет заказать и с механической КП.

Полноприводная трансмиссия у Fortuner организована по схеме part-time с подключаемым «передком», причем делать это можно на скоростях до 100 км/ч. Разумеется, присутствуют и понижающий ряд передач, и блокировкой заднего дифференциала. Углы въезда на препятствие и съезда с него составляют 29 и 25 градусов соответственно. Внедорожник оснащен электронными помощниками при трогании на подъёме и спуске.

Toyota Fortuner для России получил так называемый зимний пакет доступных за доплату опций, куда входят подогрев передних сидений, зеркал заднего вида, обогрев зоны покоя «дворников» на лобовом стекле, подогрев руля, дополнительный отопитель салона, дополнительные воздуховоды для 2 и 3 ряда сидений, а также предпусковой нагреватель двигателя.

В список дополнительного оборудования также входят полностью светодиодные фары с LED-противотуманками, мультимедийная система Toyota Touch с 7-дюймовым дисплеем, электропривод крышки багажника, камера заднего вида, бесключевой доступ и так далее.