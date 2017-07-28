Первый внедорожник Rolls-Royce обещает стать «драйверским»

Британская компания Rolls-Royce, решившая поучаствовать в дележе сегмента ультрапремиальных вседорожников, предпочитает использовать разного рода эвфемизмы для своей будущей новинки. Как бы там ни было, Rolls-Royce Cullinan вывели на специальную тестовую программу на Нюрбургринге.

Очередная порция шпионских фотографий со знаменитой трассы появилась в Сети. Традиционно один из самых известных треков в мире используется производителями для тестов и настройки шасси спорткаров и моделей, приближенных к ним. Однако, в Rolls-Royce и раньше заявляли, что планируют уделить самое пристальное внимание поведению подвески своего «Куллинана» — этим, по всей видимости, и объясняется появление прототипа внедорожника в месте, где царят самые высокие скорости. Скорость ему, к слову, обеспечивает основательно переработанная модификация фирменного V12.

Ранее сообщалось, что внедорожник может получить некую революционную подвеску, которая сделает его чуть ли не самым комфортабельным транспортным средством на земле, причем вне зависимости от того, что именно окажется под колесами Cullinan.

Сами же британцы, к слову, не называют свой новый проект «кроссовером», старательно дистанцируясь от статуса производителя вседорожников. Будущая новинка внутри Rolls-Royce именуется не иначе, как «автомобиль с высоким кузовом».

Обещано, что Cullinan станет не только самым дорогим, но и самым роскошным, и самым просторным «Роллсом», когда он появится на рынке. Случится это уже в следующем году, а дебютировать вседорожник может на выставке во Франкфурте. Правда, вероятнее всего, британцы предпочтут сначала представить новое поколение своего главного седана Phantom, официальные фото которого уже начали распространяться.